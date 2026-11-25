Zamlžené okno
Stihly to a celé šťastné a zároveň nervózní z té situace se udýchaně usazují na tři volná místa – holčičky naproti mne, maminka vedle.
Děvčátka jsou tak roztomilá, říkám si – nejsou to dvojčátka? Ale asi ne, ta jedna je výrazně drobnější. Nechci se vyptávat, tak mlčím, ale jsem ráda za jejich milou společnost.
Ale u matky přetrvává jakési napětí. Rozepněte si bundy, říká jim. Malá neposlechne – prý proč? No aby vám pak venku nebylo horko! Malá nic. Tak si sama pomalu rozepínám svou bundu a navazuji při tom oční kontakt s tou malou. A ta ihned také sahá po zipu! Spojenectví je navázáno...
Ať to zkrátím – postupem cesty vyplývá, že ta mladší je prostě rebel. Moc nechce poslouchat maminku, žaluje na sestru, nic se jí nelíbí – dokonce ani víkendový cíl jejich cesty. „No tak si vystup a počkej tu na nás do zítřka!“ napomíná ji ostře máma.
A pak jsem si jen tak pár pohyby rukou otřela okýnko – abych viděla, kde jsme. A ta malá, když to viděla... Už to neopakovala po mně! Žádné mazání! To je přece hloupost! A začala na to zamlžené okno hned kreslit a psát – všechna písmenka svého jména, i když psát ještě neumí. A srdíčka a kytičky a všechno možné. A její sestřička se s ní začala hádat a chtěla taky kreslit...
Pak už jsem vystupovala – ale úplně se mi vrátila ta vzpomínka na dětství – na to, jak zamlžené okýnko v autobuse znamenalo takovou výzvu, takovou neodolatelnou touhu ho zaplnit ihned všemi možnými kresbami.
Kam to vše zmizelo? Tak moc mi to chybí, čmárat si zase cokoliv na zamlžené okno! Vám taky?
My dospělí prostě potřebujeme vnímat realitu venku kolem nás – kdežto děti žijí ve svém vnitřním světě, plném fantazie, her a různých zázraků.
Já měla sto chutí si tam taky něco napsat nebo nakreslit – ale nešlo to.
Už jsem měla smazané okýnko.
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