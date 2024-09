Konec „střídavky“

Téměř většinu článků jsem v minulosti zde na svém blogu věnovala podpoře a propagaci střídavé péče. Nyní však od ledna 2025 vchází v platnost novela občanského zákoníku, která „střídavku“ ruší…

Za své články a za podporu webu Střídavka jsem v minulosti sklidila mnoho různých reakcí, často velmi nelichotivých. Kdyby se mě ale někdo zeptal, zda toho lituji, moje odpověď by zněla NE! Možná bych některé články napsala trochu jinak, možná bych některé nenapsala vůbec. Možná bych zvažovala, zda spojit své jméno s panem Alešem Hodinou a dalšími…

Ale ten princip, proč jsem to vše psala, je stále stejný a hlásím se k němu stále! Lidé, prosím, nerozvádějte se! Vy se tím sice snažíte vyřešit svůj problém (většinou nevěru atd.), ale tomu vašemu společnému dítěti jen na další problém zaděláte! Uvědomte si, že naprostá většina dětí si i mnoho a mnoho let po vašem rozvodu (rozchodu) nepřeje nic jiného, než aby se jejich rodiče zase vrátili k sobě!

Statistiky rozvodů jsou ale stále alarmující. A to do ní nejsou započítány nesezdané páry, které ale také mají děti…

Takže jak to říct… Jestli je něco jasné, tak je to to, že rozchodů nebo rozvodů rodičů je strašně moc. A zároveň, že májí na děti opravdu velmi negativní vliv. Jenže co když k tomu rozvodu (rozchodu) nakonec skutečně dojde? Jak dál vychovávat dítě a pečovat o něj?

Ideální řešení neexistuje. Dítě po rozvodu bude vždy do jisté míry trpět tou situací. Ale my dospělí to můžeme velmi ovlivnit, když dokážeme pro dítě korektně nastavit péči obou rodičů! A také dobré vzájemné vztahy v celé rodině. Rozvod nesmí znamenat další peklo! Vzájemné konflikty a spory musí být co nejdříve zažehnány! A pokud se rodiče začnou přetahovat o dítě, je to špatně! Žádný z rodičů není automaticky ten výlučný a jedinečný a žádný nesmí být odsunut na druhou kolej a být jen víkendovým hostitelem svých dětí jednou za čtrnáct dní!

Proč? Snad si najdu čas a napíšu k tomuto ještě něco víc příště. I o té střídavé péči v praxi a tak… Ale nyní musím říct, že tuto novelu zákona velmi vítám. Ze „střídavky“ totiž přestane být konečně strašák. A nebude tu automaticky žádný rodič číslo 1! Nějaký „nadrodič“, s výlučnou péčí a výhradním právem na výchovu. Naopak tu stále budou oba rodiče, které dítě potřebuje a na jejichž výchovu má právo! Jen se budou rodiče muset umět domluvit, jak to teda udělají… Jak o své děti budou i nadále pečovat a starat se o ně. OBA! Když už to takto špatně vymňoukli…

Ale já jim v tom moc držím palce!