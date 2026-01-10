Tři králové v 21. století
mágy z východu dovedla hvězda přes Jeruzalém do Betléma, jak před narozeným Dítětem padli na zem, klaněli se mu a obětovali zlato, kadidlo a myrhu, které symbolizují královskou důstojnost, božskou přirozenost a úděl přirozenosti lidské. Nadto třeba hlouběji, že ona betlémská hvězda ve skutečnosti nebyla kometou, ale neobvyklou trojnásobnou konjunkcí Jupitera se Saturnem v souhvězdí Ryb a že Jupiter byl označen jako hvězda Boha, Saturn hvězdou Židů a první křesťané měli za symbol Ryby. A tak dále a podobně.
Lze též podávat statistický výčet a rozebírat výnos sbírkyů kolik kde vynesla, komu bude rozdělena, kolik dětí či skupinek se koledování zúčastnilo atp. To všechno je pravdou a je to ušlechtilé a dobré.
Z jiného úhlu pohledu se vše může jevit vzdáleněji, omšeleji. O letošním tříkrálovém svátku jsme se s kolegy v práci, jako každoročně, vydali na pochůzku za svěřenými pacienty. Nastrojeni v předkoncilních liturgických oděvech jsme zpívali známou tříkrálovou koledu, na veřeje křídou zapsali neméně známý text, převyprávěli betlémský příběh, popřáli Boží požehnání a ztratili pár obyčejných slov. Řadu pokojů, jeden po druhém. Jak krásné byly úsměvy nemocných! Jak autentický úžas byl v pacientských očích, leckdy zalévajících se slzami. Jak vlhly oči naše, když si nemluvící dementní stařenka vybavila text písně a zpívala spolu s námi. Jak hebké byly křehké ruce seniora, jež nás vděčně držely a nechtěly pustit. Jak těžce nemocný, jenž zprvu tápal, zda vnímá či trpí přeludem, pak chtěl děkovat a pro hrdlo sevřené emocí mu to vůbec nešlo.
Obdobně po celém Česku tříkrálové koledování bylo leckde tuze očekáváno. Dlouze a netrpělivě. Pro mnohé osamělé, staré či nemocné lidi je příležitostí být užitečným. Chvílí, kdy zavzpomínají na vlastní dětství a příběhy, jež se jim z těch časů vryly do paměti. Momentem, kdy bankovka vložená do kasičky je vzkazem světu: „Jsem tu, mám vás rád(a), i vy se mnou počítejte!“ Myslím, že to je snad ještě větší hodnota a přínos než úctyhodné výsledky sbírky. A tak, milí koledníci Čech a Moravy, VELKÉ DÍKY za dobro, které rozdáváte!
Robert Huneš
Mnoho slz i radostí
Pomáhání druhým patří k nejobtížnějším disciplínám. Ale nejhezčím. Je to spravedlivé. Zákon zachování hmoty i zákon zachování energie platí, obrazně viděno, i ve vztazích.
Robert Huneš
Nesamozřejmost smrti
Postaráme se jednou o své rodiče? Tak jak to bylo běžné v minulosti i nedávné současnosti? Umíme to? Chce se nám?
Robert Huneš
Nakonec vyhrajete
Hrubnutí společnosti. Politické šarvátky. Válka na Ukrajině. Hrůzy v Palestině. Teroristické násilí. Doma ekonomické nejistoty. Bezmoc. Jak s ní naložit?
Robert Huneš
Kouřil s Krabičkou a Teplý s Chladem
Pečlivě jsem prošel volební lístky pro nadcházející volby do europarlamentu. Nelze nežasnout. Posuďte sami.
Robert Huneš
Chcete zabít babičku? Uškrťte si ji sami!
Eutanázie se jinak jeví zdravým, jinak nemocným. Odlišně ji vnímají mladí a staří. Různým pohledem na ni hledí ti, kteří mají s umírajícími zkušenost, a ti, kteří ji nemají.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Na 80 hasičů zachraňuje zraněného muže, je zaklíněný v jeskyni. Zásah potrvá hodiny
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji hasiči provádějí náročnou záchrannou akci....
V nepřístupné jeskyni v Moravském krasu zraněn muž, hasiči ho budou dostávat ven
V běžně nepřístupném jeskynním systému u Rudice na Blanensku v Moravském krasu zůstal zraněný muž,...
V ulici Na Klaudiánce se s vánočními svátky stále neloučí, pro radost kolemjdoucích jsou stromky na...
Michalská ulice
Sněhulák v Michalské ulici.
- Počet článků 77
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1165x