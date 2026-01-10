Tři králové v 21. století

Dalo by se šustit papírem a zaplňovat řádky. Důležitými znalostmi či skrze internet a knihy snadno dohledatelnými informacemi. Třeba o tom, že…

mágy z východu dovedla hvězda přes Jeruzalém do Betléma, jak před narozeným Dítětem padli na zem, klaněli se mu a obětovali zlato, kadidlo a myrhu, které symbolizují královskou důstojnost, božskou přirozenost a úděl přirozenosti lidské. Nadto třeba hlouběji, že ona betlémská hvězda ve skutečnosti nebyla kometou, ale neobvyklou trojnásobnou konjunkcí Jupitera se Saturnem v souhvězdí Ryb a že Jupiter byl označen jako hvězda Boha, Saturn hvězdou Židů a první křesťané měli za symbol Ryby. A tak dále a podobně.

Lze též podávat statistický výčet a rozebírat výnos sbírkyů kolik kde vynesla, komu bude rozdělena, kolik dětí či skupinek se koledování zúčastnilo atp. To všechno je pravdou a je to ušlechtilé a dobré.

Z jiného úhlu pohledu se vše může jevit vzdáleněji, omšeleji. O letošním tříkrálovém svátku jsme se s kolegy v práci, jako každoročně, vydali na pochůzku za svěřenými pacienty. Nastrojeni v předkoncilních liturgických oděvech jsme zpívali známou tříkrálovou koledu, na veřeje křídou zapsali neméně známý text, převyprávěli betlémský příběh, popřáli Boží požehnání a ztratili pár obyčejných slov. Řadu pokojů, jeden po druhém. Jak krásné byly úsměvy nemocných! Jak autentický úžas byl v pacientských očích, leckdy zalévajících se slzami. Jak vlhly oči naše, když si nemluvící dementní stařenka vybavila text písně a zpívala spolu s námi. Jak hebké byly křehké ruce seniora, jež nás vděčně držely a nechtěly pustit. Jak těžce nemocný, jenž zprvu tápal, zda vnímá či trpí přeludem, pak chtěl děkovat a pro hrdlo sevřené emocí mu to vůbec nešlo.

Obdobně po celém Česku tříkrálové koledování bylo leckde tuze očekáváno. Dlouze a netrpělivě. Pro mnohé osamělé, staré či nemocné lidi je příležitostí být užitečným. Chvílí, kdy zavzpomínají na vlastní dětství a příběhy, jež se jim z těch časů vryly do paměti. Momentem, kdy bankovka vložená do kasičky je vzkazem světu: „Jsem tu, mám vás rád(a), i vy se mnou počítejte!“ Myslím, že to je snad ještě větší hodnota a přínos než úctyhodné výsledky sbírky. A tak, milí koledníci Čech a Moravy, VELKÉ DÍKY za dobro, které rozdáváte!

Autor: Robert Huneš | sobota 10.1.2026 17:05

