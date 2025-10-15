Mnoho slz i radostí
Hodně (vy)dáváme. Jaký je denní pracovní chléb kolegů? Zápach. Nářek. Krev. Stolice. Zvratky. Permanentní potřeby pacientů. Ba i rozmary. Strach a výčitky svědomí. Smutek z jejich nezvedených dětí, z rozvrácených rodin. Manipulace s těžkými jedinci je, s trochou nadsázky, tréninkem vzpěračů. Být vždy k dispozici. Ve střehu. Ve dne. V noci. Proto pro nás tolik znamená úleva a vděk pacienta, děkovný dopis rodiny, podpora dárců či přízeň okolí. Vaše málo je pro nás hodně. Naše dřina se tím stává snesitelnější a motivace do práce větší.
Prachatický hospic sv. Jana N. Neumanna slaví v těchto dnech kulatiny. Dvacet let služby umírajícím, kdy malé třicetilůžkové zařízení doprovodilo na Věčnost téměř čtyři tisíce pacientů, kteří se svěřili jeho péči. Výraznou většinu tvořili onkologicky nemocní ve finální fázi nemoci. Při péči o ně jsme byli svědky řady nevšedností hmotných i duchovních. Doprovodili jsme na Druhý břeh života 103 letého kmeta i krásnou 22 letou dívku. Věnovali se bez rozdílu bezvěrcům i zbožným duším. Setkali se s lidmi prostými i vzdělanci či vědci velkého významu. Čelili bezohlednosti ataků hospitalizovaného bezdomovce, který na sestry neváhal vzít velký nůž, stejně přijímali i vděk ušlechtilých duší. To ve velké většině. Doprovodili kněze a řeholní sestry na konci jejich dní, ale i ty, kteří je dříve pronásledovali - estébáky či důstojníky Československé lidové armády. Plakali jsme s plačícími a radovali se s radujícími, prolili velké množství slz a zažili ještě větší množství radosti a úsměvů s těmi, kteří nám byli a jsou svěřeni.
Nahlížím-li na osudy pacientů, jež jsme dochovali, objevuji, co znamená skutečný úspěch. Snad je to smíření, odpuštění, pokora, láska, vděčnost, urovnané rodinné vztahy a spatření dobra při ohlédnutí zpět. Ostatní nebývá důležité. Tak nějak poznávám život. Ten nespočívá v sebeobslužné soběstačnosti, vyvinuté muskulatuře, hebké pleti či bezvadné funkci našich svěračů. Jeho skutečná hodnota je ve schopnosti milovat a být milován, v umění dávat, ale i přijímat, v dobrotě srdce. Plody pak bývá ovoce v podobě vděčnosti, úsměvu, něhy, klidu, pokoje a smíření. Tedy to, co je v životě nejdůležitější. Zde můžeme zahlédnout pravé bohatství světa. Totiž, i kdybychom vyhráli ten největší jackpot ve sportce, můžeme si koupit nanejvýš dům – ale ne domov, přízeň – ale ne přátelství, zábavu – ale ne radost, lék – ale ne zdraví, knihu – ale ne moudrost, Bibli – ale ne víru, výhody – ale ne požehnání.
Hospic není budovou, není zaměstnáním, kam se chodí za rutinou či jen pro peníze. Hospic je myšlenkou lidskosti přetvářenou ve skutečnost obětavou prací, nezištnou myslí a vroucím srdcem všech, kteří v něm nenápadně slouží nejslabším ze slabých. V hospici jsme za tento úděl vděční.
Robert Huneš
Nesamozřejmost smrti
Postaráme se jednou o své rodiče? Tak jak to bylo běžné v minulosti i nedávné současnosti? Umíme to? Chce se nám?
Robert Huneš
Nakonec vyhrajete
Hrubnutí společnosti. Politické šarvátky. Válka na Ukrajině. Hrůzy v Palestině. Teroristické násilí. Doma ekonomické nejistoty. Bezmoc. Jak s ní naložit?
Robert Huneš
Kouřil s Krabičkou a Teplý s Chladem
Pečlivě jsem prošel volební lístky pro nadcházející volby do europarlamentu. Nelze nežasnout. Posuďte sami.
Robert Huneš
Chcete zabít babičku? Uškrťte si ji sami!
Eutanázie se jinak jeví zdravým, jinak nemocným. Odlišně ji vnímají mladí a staří. Různým pohledem na ni hledí ti, kteří mají s umírajícími zkušenost, a ti, kteří ji nemají.
Robert Huneš
Až lékaře bude zajímat nejen naše zlomená noha, ale i zlomená duše
V naší malé zemičce máme 156(!) nemocnic akutní péče. Nad to další odborné léčebné ústavy, eldéenky a další. Ve srovnání s výrazně vyspělejším Dánskem je v ČR (přepočteno na obyv.) 5x více nemocnic a 2,5 více nemocničních lůžek.
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder
Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Fialova vláda poruší zákon, pokud znovu nepředloží rozpočet, zaútočil Babiš
Končící vláda Petra Fialy poruší zákon a může způsobit škody, pokud opakovaně nepředloží návrh...
Tajemná obálka. Archiváři zveřejní kompletní přepis posledních slov TGM
Za zavřenými dveřmi pražské vily Lanna se radí historici o posledních slovech T. G. Masaryka....
Podvodníci slibovali byty v Praze a byznys se zlatem. Z lidí vylákali 14 milionů
Čtveřici výřečných podvodníků z Českobudějovicka obvinili kriminalisté ze zvlášť závažných podvodů...
Začala platit americká cla na dřevo. Zlikvidovat mohou hlavně kanadské pily
V úterý začala ve Spojených státech platit nová cla v dřevařském sektoru. Desetiprocentní dovozní...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 77
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1159x