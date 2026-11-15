Letenská demonstrace – levná stavba se základy na písku
Jsou kamenem nárožným. Či jinak Achillovou patou celé akce. Akce totiž není pravdivá. Aby bylo jasno – nejsem vládním voličem, ani přívržencem kterékoli z jejích koalujících stran. Naopak. Navzdory tomu jsem přesvědčen, že demonstrace pod záminkou „rušení poplatků“ není poctivá.
Tedy k poplatkům. Z evropské „27“ má zavedenu nějakou formu koncesionářských poplatků menšina z nich (deset). Většinovou formou podpory veřejnoprávních médií je financování skrze státní rozpočet, popř. účelová daň.
Stávající model v ČR je pokřivený, nespravedlivý a demotivující. Jsem pro nezávislost ČT i ČRo. Zároveň jsem proti koncesionářským poplatkům. Proč?
Aktuálně legislativa nastavuje, že poplatek hradí každá domácnost, ale osvobozeni jsou kromě nevidomých či se ztrátou sluchu i ti, jejichž příjem je nižší než 2,15násobek životního minima. Podnikatelé platí podle počtu zaměstnanců. Osvobozeny jsou školy a sociální zařízení (např. domovy pro seniory).
Příklad první. Lidem líným, kteří pracovat sice mohou, ale nechtějí a lebedí si doma u TV, z naší snahy a práce na daních přispíváme nejen na jejich sociální dávky, ale navíc za ně platíme poplatek za televizi/rozhlas, kde dlí namísto snahy pracovat. Nespravedlnost.
Příklad druhý. Vedu zdravotnické zařízení, hospic. Naši umírající pacienti (průměrná doba pobytu je 4 týdny do úmrtí) sledují TV málo. A pokud ano, komu jinému poplatek odpustit, jež právě jim, na prahu smrti? Přesto si jej paralelně hradí ve své domácnosti. Nadto poplatek, podruhé, platíme ještě my - hospic. Naši zaměstnanci v práci opravdu televizor nesledují (doma poplatek hradí). Přesto naše malé zařízení, nad rámec toho, musí hradit státu vyšší desítky(!) tisíc korun ročně za koncesionářské poplatky. O to více pak, jako nestátní neziskové organizace, musejí hospice získat na darech skrze fundraising (rozuměj: profesionální žebrotu), aby mohli státu ono „výpalné“ zaplatit. Je to správné? Fér? Poctivé? Ohleduplné ke skutečně slabým a bezbranným, na rozdíl od lenochů?
Přiznejme si – koncesionářské poplatky jsou obyčejnou daní. Balamucení záměnou slov a jejich významem na tom nic nemění. Jen se zmenšuje rozlišovací schopnost lidí v moři jiných problémů.
Jsem tedy pro zavedení transparentního daňového příspěvku ze státního rozpočtu pro veřejnoprávní média podobně, jako ve většině evropských zemích. Přeji všem, ať jsme hlavou v nebi, ale zůstaneme nohama na zemi. Letná neletná.
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