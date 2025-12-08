Kam bude chodit telefonovat pan premiér?
Na Netflixu od 25. července a na Prima Videu od srpna 2025. Film pojednává o prvních měsících ve funkci premiéra Winstona Churchilla před vstupem Ameriky do války. Ve své anglické zdrženlivosti žádá Churchill na WC Roosevelta o 50 vysloužilých křižníků na pomoc Anglii, která se ocitá v zoufalé situaci. Roosevelt nemá problém s křižníky, ale s civilními kapitány, kteří by křižníkům veleli na nějakou čáru, kde by je mohli převzít angličtí námořníci. Ještě větší problém než s civilními kapitány má ale Roosevelt se silným hnutím amerických mírotvorců, kteří si nepřejí zatažení Ameriky do války s Hitlerem. To se mění až napadením Ameriky Japonci a zmateně sebevědomým Hitlerovým vyhlášením války Americe. Jak víme z filmu, utajená žádost i případná pomoc musela být tedy oboustranně zajištěná.
Pan premiér Babiš bude chtít jistě dostát svému slovu. S tím pan prezident Pavel už problém před národem nemá. Já mám ale, jako mnoho jiných rodičů, se zletilostí svých dětí utajenou starost dodnes. Doufejme, že to dobře dopadne a ten konec nebude tak dramatický.
Jan Hulik
Kdo volí koho a proč ?
V Americe si to už rozebrali, ale na Trumpa a svoji rozdělenou zemi se dívají stále ještě údivem z toho, jak se jejich země mění po volbách na akvárium,
Jan Hulik
Otevřený dopis do země válečníků.
„Rusko je země válečníků“ prohlásil minulý měsíc jestřábí kremelský poradce Sergej Karaganov. Reakce na komentář Edwarda Lukase (britského novináře a spisovatele)
Jan Hulik
,,děti neberem"
,,Pane doktore moc Vás prosím, jestli by jste se mohl podívat mým dětem na zoubky,, řekla mi paní z Kaplice do telefonu. Šel jsem kolem sestřičky Elišky, když řešila problém maminky dvou a tříletého dítěte,
Jan Hulik
ČT-24 pátek, 06.10. Devadesátka ve 20:07 ,,O zubech a Červené Karkulce.“
Všichni známe tu pohádku. Nejsou zubaři. Nejsou už dlouho a nikdo neví proč. Je to jako s těmi černými dírami v naší galaxii nebo pánem Bohem na nebi, který je nebo není, podle toho, kdo na co věří.
Jan Hulik
Jindřišky punčochy
Punčochy nejsou výlučně ženská část odívání jako podprsenka, ale beze sporu jsou sexy, i když běžně k vidění jsou jen částečně. Zajímavé je, že punčochy přivedli do módy muži.
- Počet článků 89
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 470x
