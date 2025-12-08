Kam bude chodit telefonovat pan premiér?

Premiér Winston Churchill chodil telefonovat na WC. Nevíme, kdo to vymyslel, ale bylo tomu tak. Dlouho se o tom nevědělo, až se to objevilo ve filmu Joea Wrighta „Nejtemnější hodina“ v lednu 2018.

Na Netflixu od 25. července a na Prima Videu od srpna 2025. Film pojednává o prvních měsících ve funkci premiéra Winstona Churchilla před vstupem Ameriky do války. Ve své anglické zdrženlivosti žádá Churchill na WC Roosevelta o 50 vysloužilých křižníků na pomoc Anglii, která se ocitá v zoufalé situaci. Roosevelt nemá problém s křižníky, ale s civilními kapitány, kteří by křižníkům veleli na nějakou čáru, kde by je mohli převzít angličtí námořníci. Ještě větší problém než s civilními kapitány má ale Roosevelt se silným hnutím amerických mírotvorců, kteří si nepřejí zatažení Ameriky do války s Hitlerem. To se mění až napadením Ameriky Japonci a zmateně sebevědomým Hitlerovým vyhlášením války Americe. Jak víme z filmu, utajená žádost i případná pomoc musela být tedy oboustranně zajištěná.
Pan premiér Babiš bude chtít jistě dostát svému slovu. S tím pan prezident Pavel už problém před národem nemá. Já mám ale, jako mnoho jiných rodičů, se zletilostí svých dětí utajenou starost dodnes. Doufejme, že to dobře dopadne a ten konec nebude tak dramatický.

Autor: Jan Hulik | pondělí 8.12.2025 10:00

Jan Hulik

  • Počet článků 89
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 470x
Autor se narodil dva roky po válce (té druhé) v Kolíně v rodině podnikatele, který se neskrýval se svým antikomunismem a odporem k idiotskému socialismu.Na rozdíl od většiny svých vrstevníků byl přes rádio Svobodná Evropa, které jeho otec každý den poslouchal, od útlého mládí pravdivě informován o událostech ve světě.Svého mimořádně jazykově nadaného otce si moc neužil, protože ten byl od jeho 8 let 10 let komunisty žalářován. Zcela logicky po okupaci v roce 68 autor emigroval do Německa kde vystudoval obor zubního lékařství a prožil většinu života. V Mnichově se setkává na přípravě ke studiu s Karlem Krylem, kterého několikrát navštěvuje při vysílání v rádiu a vzpomíná při tom na svého otce.

Můj email je dr.hulik@gmail.com

