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Tíché svítání ukázka z knihy Dvě tváře měsíce

Odešla… a už se nevrátila! Tiše se zvedl z postele a v tom tichu se zadíval na prohlubeň na polštáři, která zůstala kousek od jejího obličeje. Usmál se a zapálil si cigaretu.

Usmál se a zapálil si cigaretu.

Cítil se absurdně, když procházel nahý bytem.

Nahý a naposled tady, v tomhle bytě, tak blízko své maličké.

Věděl, že musí odejít. že po něm zůstane hodně bolesti. Neuměl se ubránit smutku, ale rozhodl se odejít.

Svazovalo ho to spojení.

Spojení nebo láska?

Tiché svítání

Autor: Radek Hromuško | čtvrtek 30.7.2026 20:39 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

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Radek Hromuško

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Televizní publicista, reportér a spisovatel.
Po práci pro Českou televizi, TV Nova i TV Prima.
Radek Hromuško – spisovatel, publicista a bývalý reportér pořadu Reportéři ČT. Autor literatury faktu, milovník psychologie, historie a Šumavy i Krušných hor, který se ve svých textech vždy snaží jít pod povrch věcí.
​V současnosti publikuje na svém autorském webu, kde čtenářům přináší syrové příběhy, povídky a hlubší ponory – od lázeňského prostředí v knižním projektu Carlsbad Noire přes temné texty v Dvě tváře měsíce až po osobní postřehy a audio nahrávky na Soundcloudu. Tvorbu staví na nezávislém přístupu, vlastní cestě a poctivém pohledu na lidi i svět kolem sebe.

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