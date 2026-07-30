Tíché svítání ukázka z knihy Dvě tváře měsíce
Usmál se a zapálil si cigaretu.
Cítil se absurdně, když procházel nahý bytem.
Nahý a naposled tady, v tomhle bytě, tak blízko své maličké.
Věděl, že musí odejít. že po něm zůstane hodně bolesti. Neuměl se ubránit smutku, ale rozhodl se odejít.
Svazovalo ho to spojení.
Spojení nebo láska?
Radek Hromuško
Nejasná zpráva o...
Naprosto zbytečné smrti. Ztracené matce a zbytečném dopise, který nakonec skončil, kde měl. Jen to nikdo nikdy nemohl říct osobně.
Radek Hromuško
Prsty ve větru - Úryvek „Pillangó“
Jirka vnímal svět jako plochu plnou kontrastů. Zatímco se venku odehrávaly velké dějiny, on se učil přežít v realitě, která se na city neptá. Byl to hrdina, o kterém se v kronikách nečte.
Radek Hromuško
Siouxsie And The Banshees a Becherův bar v Puppu
Sledoval jsem „šum svistu“ informací v nové době, ale protože neumím marketing, tak jsem připravil úvod nové knihy „Andělé samoty“, které vzniká v mé osobní edici Reflection V tomto textu jsem záměrně neměnil jména ani místa.
Radek Hromuško
Tiché svítání
Tiché svítání - kniha „Dvě tváře měsíce“. Odešla... a už se nevrátila! Tiše se zvedl z postele a v tom tichu se zadíval na prohlubeň na polštáři, která zůstala kousek od jejího obličeje.
Radek Hromuško
Ut ameris, ama
Web s autorskou knihou se finalizuje a zároveň probíhá korektura a sazba. Člověk, který se rozhodne psát si musí poskládat tým - jinak by z toho zešílel. Nicméně „Dvě tváře měsíce“ kráčí do finále.
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Po práci pro Českou televizi, TV Nova i TV Prima.
Radek Hromuško – spisovatel, publicista a bývalý reportér pořadu Reportéři ČT. Autor literatury faktu, milovník psychologie, historie a Šumavy i Krušných hor, který se ve svých textech vždy snaží jít pod povrch věcí.
V současnosti publikuje na svém autorském webu, kde čtenářům přináší syrové příběhy, povídky a hlubší ponory – od lázeňského prostředí v knižním projektu Carlsbad Noire přes temné texty v Dvě tváře měsíce až po osobní postřehy a audio nahrávky na Soundcloudu. Tvorbu staví na nezávislém přístupu, vlastní cestě a poctivém pohledu na lidi i svět kolem sebe.