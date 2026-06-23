Zapomenutá psychologie úspěchu: Co nás dnes učí Baťova pravidla o lidské mysli a odolnosti
které ve 30. letech dobylo svět, nestála jen touha po zisku, ale hluboká a překvapivě moderní psychologie lidského chování.
Nedávno jsem se hlouběji ponořil do filosofie Antonína a Tomáše Baťů a zpracoval ji do podoby 100 pravidel. Při tom jsem si uvědomil něco zásadního: Baťa nebyl jen manažer. Byl to psycholog, který chápal, že stroj a továrna jsou jen kulisou. Skutečným motorem všeho je lidská mysl, její potřeba po smyslu a schopnost čelit neúspěchu.Jak tedy vypadá baťovský přístup aplikovaný na naši psychiku a každodenní život?
1. Štěstí není v bohatství, ale v uspokojení z práce Dnešní doba nás tlačí do pasti materialismu. Měříme se čísly na účtu a lajky na sítích. Baťa ale věděl, že skutečné štěstí pramení z uspokojení z dobře vykonané práce. Z pocitu, že to, co dělám, má smysl a přináší hodnotu mně i ostatním. Práce není trest, je to nástroj k seberealizaci. Pokud ve své práci nevidíte smysl, žádný finanční bonus vaši mysl dlouhodobě neukojí.
2. Neúspěch jako učitel, ne jako rozsudek V moderní psychologii mluvíme o resilienci – o psychické odolnosti. Baťové to formulovali jednoduše: „Není ostuda dělat chyby, ale opakovat je.“ Selhání není důvodem k paralyzujícímu studu, ale datem pro další růst. Kdo se bojí udělat chybu, přestává se vyvíjet. Kdo se z ní poučí, buduje mentální sval, který ho ochrání v dobách krize.
3. Služba jako nejvyšší forma leadershipu Máte pocit, že musíte být tvrdí, abyste prosadili své názory nebo vedli lidi? Baťova filosofie říká opak: „Podnikatel by měl být sluhou společnosti, nikoliv jejím pánem.“ Ať už vedete firmu, tým, nebo jen rodinu, skutečná autorita nevychází z moci, ale z empatie a služby. Když se ptáte: „Co mohu udělat pro druhé, aby rostli?“, budujete prostředí psychologického bezpečí, kde se lidem daří.
Baťova pravidla nejsou učebnicí kapitalismu. Jsou to zrcadla, která nám nastavují otázku: Jak přistupujeme ke svému životu, k lidem kolem sebe a k překážkám, které nám osud klade do cesty?
Úspěch není cíl, kde se zastavíme a budeme si užívat výhled. Úspěch je cesta. Je to neustálé tříbení našeho charakteru, pracovitosti a pokory. Ať už děláte cokoliv, ptejte se sami sebe: Dělám to dnes o něco lépe, poctivěji a s větším smyslem než včera?
Pavel Hrejsemnou
Pavel Hrejsemnou
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