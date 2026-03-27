Vnitřní svoboda není samozřejmost
Schopnost nenechat se ovládat strachem, očekáváním druhých nebo vlastními návyky.Mnoho lidí má pocit, že svoboda souvisí s množstvím možností. Čím více možností, tím větší svoboda. Ve skutečnosti ale množství možností často vede jen k většímu tlaku. K neustálému srovnávání, pochybnostem a strachu, že jsme si vybrali špatně.Vnitřní svoboda nezačíná tím, že si můžeme vybrat cokoliv. Začíná tím, že si uvědomíme, čemu říkáme automaticky ano. Čemu podléháme bez přemýšlení. Jaké vzorce chování opakujeme jen proto, že jsou známé a bezpečné.Člověk může žít ve svobodné společnosti a přesto být vnitřně svázaný. Potřebou uznání. Neustálým hodnocením sebe sama očima druhých. Strachem z odmítnutí nebo z toho, že nezapadne. Tyto neviditelné okovy jsou často silnější než jakékoliv vnější omezení.Skutečná vnitřní svoboda přichází ve chvíli, kdy si dovolíme žít v souladu sami se sebou – i za cenu nepochopení. Nejde o rebelii ani o vzdor. Jde o tiché, dospělé rozhodnutí převzít odpovědnost za své myšlení. Protože právě tam svoboda skutečně začíná.
Pavel Hrejsemnou
Charakter se neprojevuje, když se daří
Když se věci daří, je snadné působit vyrovnaně. Úspěch zahlazuje hrany, zakrývá slabiny a vytváří dojem, že máme věci pod kontrolou.
Pavel Hrejsemnou
Člověk, který nespěchá, má náskok
Svět dnes obdivuje rychlost. Rychlé odpovědi, rychlá rozhodnutí, rychlé názory. Kdo nereaguje okamžitě, jako by ztrácel hodnotu.
Pavel Hrejsemnou
Suchý únor: Národní experiment, při kterém zjistíme, že voda nemá koule
Zase je to tady. Únor. Měsíc, který má tak málo dní, že by si člověk myslel, že ho nechají na pokoji. Ale ne. Právě únor ...
Pavel Hrejsemnou
díl 4. Sebevražda jako nejzazší důkaz svobody
V přírodě existuje jen jeden imperativ: přežít. Každá buňka, každý reflex, každý instinkt směřuje k zachování života. A přesto existuje tvor, který dokáže říct: „Ne.“
Pavel Hrejsemnou
díl 3. Veto-power: Síla negace
Svoboda nezačíná tím, že můžeš něco udělat. Začíná tím, že to udělat nemusíš. Zvíře nemá možnost odmítnout své impulzy. Když má hlad, jí. Když má strach, utíká. Když má chuť se pářit, páří se.
|Další články autora
- Počet článků 74
- Celková karma 7,75
- Průměrná čtenost 518x