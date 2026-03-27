Vnitřní svoboda není samozřejmost

O svobodě se mluví často. O svobodě cestovat, mluvit, rozhodovat se. Ale existuje ještě jiný druh svobody, který je méně viditelný a přitom zásadní – svoboda vnitřní.

Schopnost nenechat se ovládat strachem, očekáváním druhých nebo vlastními návyky.Mnoho lidí má pocit, že svoboda souvisí s množstvím možností. Čím více možností, tím větší svoboda. Ve skutečnosti ale množství možností často vede jen k většímu tlaku. K neustálému srovnávání, pochybnostem a strachu, že jsme si vybrali špatně.Vnitřní svoboda nezačíná tím, že si můžeme vybrat cokoliv. Začíná tím, že si uvědomíme, čemu říkáme automaticky ano. Čemu podléháme bez přemýšlení. Jaké vzorce chování opakujeme jen proto, že jsou známé a bezpečné.Člověk může žít ve svobodné společnosti a přesto být vnitřně svázaný. Potřebou uznání. Neustálým hodnocením sebe sama očima druhých. Strachem z odmítnutí nebo z toho, že nezapadne. Tyto neviditelné okovy jsou často silnější než jakékoliv vnější omezení.Skutečná vnitřní svoboda přichází ve chvíli, kdy si dovolíme žít v souladu sami se sebou – i za cenu nepochopení. Nejde o rebelii ani o vzdor. Jde o tiché, dospělé rozhodnutí převzít odpovědnost za své myšlení. Protože právě tam svoboda skutečně začíná.

Autor: Pavel Hrejsemnou | pátek 27.3.2026 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 20x

Pavel Hrejsemnou

Charakter se neprojevuje, když se daří

Když se věci daří, je snadné působit vyrovnaně. Úspěch zahlazuje hrany, zakrývá slabiny a vytváří dojem, že máme věci pod kontrolou.

26.3.2026 v 8:00 | Karma: 3,96 | Přečteno: 57x | Ona

Pavel Hrejsemnou

Člověk, který nespěchá, má náskok

Svět dnes obdivuje rychlost. Rychlé odpovědi, rychlá rozhodnutí, rychlé názory. Kdo nereaguje okamžitě, jako by ztrácel hodnotu.

25.3.2026 v 8:27 | Karma: 6,76 | Přečteno: 85x | Ona

Pavel Hrejsemnou

Suchý únor: Národní experiment, při kterém zjistíme, že voda nemá koule

Zase je to tady. Únor. Měsíc, který má tak málo dní, že by si člověk myslel, že ho nechají na pokoji. Ale ne. Právě únor ...

1.2.2026 v 10:06 | Karma: 11,49 | Přečteno: 213x | Ona

Pavel Hrejsemnou

díl 4. Sebevražda jako nejzazší důkaz svobody

V přírodě existuje jen jeden imperativ: přežít. Každá buňka, každý reflex, každý instinkt směřuje k zachování života. A přesto existuje tvor, který dokáže říct: „Ne."

21.1.2026 v 5:53 | Karma: 3,86 | Přečteno: 76x | Ona

Pavel Hrejsemnou

díl 3. Veto-power: Síla negace

Svoboda nezačíná tím, že můžeš něco udělat. Začíná tím, že to udělat nemusíš. Zvíře nemá možnost odmítnout své impulzy. Když má hlad, jí. Když má strach, utíká. Když má chuť se pářit, páří se.

16.1.2026 v 8:51 | Karma: 0 | Přečteno: 44x | Ona
