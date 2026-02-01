Suchý únor: Národní experiment, při kterém zjistíme, že voda nemá koule
Právě únor si někdo vybral jako ideální čas k morálnímu vzepětí, očistě duše a kolektivnímu rozhodnutí, že alkohol je zlo. A tak vznikl Suchý únor – období, kdy se část národa hrdě vzdá piva, vína i něčeho tvrdšího, a zbytek národa nechápe, čím si to ten únor zasloužil.
Nejde přitom o to nepít. To se občas stane i omylem. Jde o to nepít záměrně, veřejně a s pocitem, že tím zachraňujeme nejen vlastní játra, ale i svět. Suchý únor není měsíc. Je to postoj. Je to pohled na půllitr plný vody a snaha přesvědčit se, že „to je vlastně fajn“.
Jenže pojďme si říct pravdu. Tím, že v únoru nevypijeme pivo, nepřicházíme jen o alkohol. Přicházíme o vitamín B, základní stavební kámen české pohody. Ano, odborníci tvrdí, že vitamín B lze získat i z jiných zdrojů. Ale odborníci nikdy nestáli v pátek večer v hospodě, když se řeší život, vesmír a penalta z roku 2004. Pivo není jen nápoj. Pivo je multivitamin s pěnou.
S nepřítomností alkoholu mizí i odvaha. Najednou se lidé bojí říct, co si myslí. Nikdo už není génius na politiku, nikdo neví, jak by se to mělo dělat správně, nikdo nemá jasno v tom, proč je všechno špatně, ale on by to zvládl líp. Suchý únor nás připravuje o ten krásný stav, kdy máme po dvou pivech jasno úplně ve všem a po čtyřech už bychom klidně řídili stát.
A pak je tu tvrdý alkohol. Ten démonizovaný, nepochopený, zatracovaný. Přitom má jednu obrovskou výhodu – umí svět zjednodušit. Najednou neřešíme hypotéku, inflaci, pracovní schůzky ani smysl existence. Všechno je tak nějak měkčí, vzdálenější a snesitelnější. Bez alkoholu jsme nuceni čelit realitě střízliví. A ruku na srdce – to je odvaha, na kterou ne každý má.
Víno je kapitola sama pro sebe. Víno z nás dělá lepší lidi. Kulturnější, hlubší, zajímavější. Se sklenkou vína najednou mluvíme o tónech rybízu, dřeva a slunce. Bez vína jsme jen lidé, kteří pijí vodu a mlčí. Suchý únor nás okrádá o iluzi, že máme vytříbený vkus, i když jsme si víno koupili ve slevě.
Ale největší ztráta Suchého února přichází až ke konci měsíce. Když si lidé uvědomí, že mají víc peněz. A to je nebezpečné. Protože co s nimi? Začnou spořit. Investovat. Kupovat si kvalitní věci. Někdo si dokonce zaplatí dovolenou. A to už je hodně blízko dospělosti.
Ti, co nepijí celý rok, jsou pak úplně jiná liga. Jsou odpočatější, zdravější, klidnější. A hlavně – podezřele spokojení. Mají energii, čas i peníze. A to je důkaz, že abstinence evidentně funguje. Což je na celé věci asi to nejvíc frustrující.
A teď vážně. Tenhle text není výzva k pití. Není to obhajoba alkoholu. Je to jen ironické připomenutí, jak absurdně dokážeme ospravedlnit své zvyky a jak legračně se tváříme, když nám je někdo na chvíli vezme. Suchý únor není nepřítel. Je to zrcadlo. A někomu se prostě nelíbí, co v něm vidí.
A tak si dejte v únoru vodu, čaj nebo minerálku. Usmívejte se. Buďte zdraví. A hlavně klidní. Březen je totiž hned za rohem. A ten už je zase mokrý tak akorát.
Pavel Hrejsemnou
