Smrt jako první abstrakce
Srna v lese slyší prasknutí větve a uteče. Její strach je okamžitý, čistý, dokonalý. Když nebezpečí zmizí, zmizí i strach. Nezůstane žádná stopa, žádná vzpomínka, žádná úzkost.
Člověk slyší stejný zvuk – a kromě útěku začne přemýšlet.
Co když se to stane znovu?
Co když příště uteču pomalu?
Co když jednou uteču naposledy?
V tomto okamžiku se realita roztrhla. Mezi podnět a reakci se vložila budoucnost.
Smrt se pro nás nestala událostí. Stala se představou.
A to je začátek všeho lidského.
Zvířata mohou truchlit. Slon se zastaví u kostry svého druha. Pes čeká u dveří, odkud se pán už nikdy nevrátí. V jejich mozku existuje bolest ze ztráty.
Ale není tam otázka: „Co to znamená pro mě?“
Člověk nepláče jen nad mrtvými.
Pláče nad tím, že jednou bude mrtvý také.
Zvíře ztrácí druhé.
Člověk ztrácí i sebe v budoucnosti.
Tím vzniká čas.
Ne fyzikální čas – ten existoval vždy – ale existenciální čas: vědomí „už“ a „ještě ne“, paměť a očekávání, minulost a budoucnost jako vnitřní prostory.
A s časem přichází něco ještě nebezpečnějšího: strach z nebytí.
Když člověk poprvé pochopil, že jeho jméno jednou nikdo nevysloví, stalo se něco nevratného.
Najednou nestačilo žít.
Bylo třeba dát životu význam.
Z tohoto jediného poznání se zrodilo:
- pohřbívání
- památníky
- rodové linie
- bohové
- knihy
- umění
- děti
Ne proto, že bychom chtěli žít.
Ale proto, že nechceme zmizet beze stopy.
Smrt je prázdnota.
Kultura je náš pokus ji vyplnit.
Zvíře nepotřebuje, aby jeho život „něco znamenal“. Stačí, že se děje.
Člověk chce vědět, proč se děje – a co po něm zůstane.
Proto se ptáme:
- Byl jsem dobrý?
- Byl jsem milovaný?
- Změnil jsem něco?
- Bude mi někdo chybět?
To nejsou biologické otázky.
To jsou ontologické výkřiky.
A právě zde se člověk oddělil od přírody.
Ne v nástroji.
Ne v řeči.
Ale ve vědomí vlastní konečnosti.
Nejpodivnější na tom je, že tato znalost nás ničí i povznáší zároveň.
Kdybychom nevěděli, že zemřeme:
- nemilovali bychom tak vášnivě
- nepsali bychom básně
- nestavěli bychom chrámy
- neplakali bychom nad tichem
Vše, co je krásné, je krásné právě proto, že to jednou skončí.
Smrt dává hodnotu každé minutě.
A přesto ji nenávidíme.
Člověk je jediný tvor, který si přeje, aby věčnost byla pravda – i když ji nikdy nezažil.
Z tohoto rozporu vzniká lidská tragédie.
Jsme zvířata, která chtějí být nesmrtelná.
Jsme prach, který sní o nekonečnu.
A protože víme, že náš čas je omezený, začínáme:
- spěchat
- hromadit
- bojovat
- milovat
- tvořit
Smrt není opakem života.
Smrt je jeho motor.
Bez ní by člověk byl jen spokojené zvíře.
S ní se stává bytostí, která hledá smysl.
A tím začíná celý lidský příběh.
Pavel Hrejsemnou
