Opilcův navigační zázrak: Jak je možné, že i po několika skleničkách najde vždy cestu domů

Zamyšlení - představte si následující situaci: dlouhý večer plný bujaré zábavy, alkoholu a bezstarostných rozhovorů pomalu končí.

Náš hlavní hrdina, tedy opilec, se vypotácí z hospody či baru, svět kolem něj se lehce vlní, zem pod nohama se mění na trampolínu, gravitace se zdá být nepředvídatelná. On sotva stojí na nohou, a přesto, jako by nějakým zázrakem, najde cestu domů. Jak je to možné? Co je to za tajemnou sílu, která ho vede? Je v tom snad nějaká skrytá magie, nebo snad speciální superschopnost?

Opilec jako lidský holub

Vědci již dlouho zkoumají, jak je možné, že poštovní holubi vždy najdou cestu zpět do svého holubníku, a to i na vzdálenosti stovek kilometrů. Holubi mají neuvěřitelný orientační smysl, který jim umožňuje používat magnetické pole Země a pozici slunce k určení svého směru. Ale co opilec? Je možné, že alkohol v našem těle otevírá nějaké dávno zapomenuté instinkty, podobné těm u zvířat?

Alkohol sice narušuje naši motoriku, schopnost racionálně přemýšlet a často i mluvit srozumitelně, ale zdá se, že jednu věc nedokáže zcela potlačit: naši schopnost najít domov. Někteří odborníci na neurovědu spekulují, že mozek má určité oblasti, které jsou spojené s orientací a vzpomínkami na známá místa. Tyto oblasti mohou fungovat téměř autonomně, nezávisle na našem vědomém myšlení – jako takový vnitřní autopilot. Opilec tak, i když jeho vědomí bloudí někde v mlze, možná využívá tyto podvědomé vzorce, které mu pomáhají dorazit do známého prostředí.

Touha po teplé posteli

Ale možná je to celé mnohem jednodušší. Představme si, že klíčová motivace není magnetické pole Země ani dávné instinkty, ale prostá touha po pohodlí. Když člověk vypije několik skleniček a začne pociťovat následky alkoholu, jeho největší touhou je odpočinout si – a kde jinde by našel větší pohodlí než doma? V tom momentu, kdy víčka těžknou a zrak se začíná mlžit, představa měkké postele se stává neodolatelným světlem na konci tunelu.

Tato touha je tak silná, že překoná i fyzické a mentální limity. Mozek může být zpomalený, ale obraz známé ložnice a vůně čerstvě vypraných peřin se zdá být natolik lákavá, že všechny ostatní myšlenky ustoupí do pozadí. Náš opilec se může potácet, klopýtat a ztrácet rovnováhu, ale jeho tělo je jako naváděné tou nejjednodušší a nejpřirozenější motivací – potřebou klidu a bezpečí.

Navigace v alkoholovém vesmíru

Opilci často říkají, že když jsou „pod parou“, realita kolem nich se mění. Jako by vstoupili do jiné dimenze, kde platí odlišné fyzikální zákony. Gravitace tam funguje podivně, věci se zdají být blíže, než ve skutečnosti jsou, a zároveň se vzdálenosti mění podle toho, kolik skleniček vypili. Přesto, přes všechny tyto paradoxy, je tu jeden pevný bod: domov.

Možná, že alkohol vytváří specifický stav mysli, kde naše logické myšlení ustoupí a převezmou ho primitivnější mechanismy, podobné těm, které používají zvířata. Člověk v alkoholovém opojení jako by nevědomě cestoval podle určitého „vnitřního kompasu“, který ho vždy vede tím správným směrem. A přestože by to pro střízlivého člověka mohlo vypadat jako absolutní chaos, opilec vidí svou cestu jako zcela přirozenou a přímou.

Opilý autopilot – jak to funguje?

Zatímco ve střízlivém stavu používáme kombinaci smyslů – zrak, sluch, čich a hmat – k navigaci ve světě, alkohol tato spojení oslabuje. Zdálo by se tedy, že cesta domů by měla být mnohem obtížnější, ale skutečnost bývá opačná. Člověk pod vlivem alkoholu se přepne na „autopilota“. Vědci se domnívají, že tento fenomén může být spojený s tzv. „procedurální pamětí“, která je zodpovědná za naučené činnosti, jako je jízda na kole nebo vázání tkaniček. A stejně jako můžeme dělat některé věci automaticky, i když o nich nepřemýšlíme, možná i cesta domů je jednou z těchto činností, kterou náš mozek zvládá i v opilosti.

Procedurální paměť nás vede po trasách, které jsme již mnohokrát prošli. Jakmile opilec vykročí směrem, kterým pravidelně chodí domů, mozek si „vzpomene“ na každý krok, odbočku či překážku. Ačkoli opilec možná neví, kde přesně je, jeho podvědomí přesně ví, kam má jít.

Teorie štěstí a náhody

Nesmíme také zapomenout na jeden důležitý faktor – štěstí. Mnoho opilců přiznává, že cesta domů je pro ně záhadou. Jednou se ocitnou na neznámé ulici, jindy na známém místě, ale obvykle nakonec dorazí domů. Je možné, že v opilosti máme větší štěstí než normálně? Alkohol totiž mění naše vnímání času a prostoru, a co se zdá jako několikaminutová cesta, může být ve skutečnosti hodina bloudění. A když se k tomu přidá trocha štěstí, opilec nakonec vždy najde cestu tam, kam potřebuje.

Zázračná síla domova

Možná nikdy nezjistíme přesně, jak je možné, že opilec najde cestu domů, ať už je jeho stav jakkoli zoufalý. Ať už za tím stojí procedurální paměť, instinktivní navigace podobná té u zvířat, nebo prostě neodolatelná touha po odpočinku, jedno je jisté: domov má neuvěřitelnou přitažlivou sílu. Je to místo, kde můžeme najít klid, bezpečí a pohodlí, a i když alkohol v nás může způsobit chaos, tato síla nás nakonec vždy dovede tam, kde si můžeme konečně lehnout a odpočinout.