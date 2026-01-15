Láska k nepříteli

Zvíře chrání. Člověk může odpustit. Tento rozdíl je větší než rozdíl mezi pazourkem a raketou.

V přírodě je láska vždycky lokální:

  • k mláďatům
  • k partnerovi
  • ke skupině
  • k těm, kdo nesou tvé geny

Je to sofistikovaný mechanismus přežití.

Když vlk riskuje život pro mládě, nejedná „ušlechtile“.
Jedná správně – biologicky.

Ale když člověk chrání cizí dítě, když se postaví mezi násilníka a oběť, když odpustí zrádci, nedělá nic, co by dávalo evoluční smysl.

A přesto to považujeme za vrchol lidskosti.

Láska k nepříteli je skandál pro přírodu.

Je to čin, který říká: „Tvůj život má hodnotu, i když ohrožuje můj.“

Tohle žádný jiný druh neumí.

Ne proto, že by byl krutější – ale proto, že neumí myslet v pojmech hodnoty.

Hodnota je abstrakce.
A ta se zrodila ze smrti.

Zvíře ví, kdo patří dovnitř a kdo ven.
Člověk to ví také – a přesto to může odmítnout.

Můžeme říct:

  • tenhle je jiný
  • tenhle je nepřítel
  • tenhle mi ublížil

…a přesto ho nechat žít.

Ne ze strachu.
Ne z výpočtu.
Ale z přesvědčení.

A právě tady vzniká etika.

Ježíšova výzva „milujte své nepřátele“ není náboženská.
Je ontologická.

Říká: Přestaň být zvířetem.

Ne proto, že by zvíře bylo špatné.
Ale proto, že zvíře je uzavřený kruh – genetika, skupina, přežití.

Láska k nepříteli ten kruh rozbíjí.

Najednou nejsi jen:

  • tělo
  • rod
  • národ
  • minulost

Ale bytost, která se rozhodla, kým bude.

Proto je tato láska tak vzácná a tak křehká.

Není přirozená.
Je vybojovaná.

Musí se znovu a znovu rodit proti:

  • hněvu
  • bolesti
  • touze po pomstě

A přesto právě ona definuje civilizaci.

Bez ní by byly:

  • zákony jen silou
  • morálka jen strategií
  • společnost jen stádem

Když člověk odpustí, nepřepisuje minulost.
Přepisuje svou identitu.

Říká: Nebudu tím, kým mě chtěla udělat tvá krutost.

To je skutečná svoboda.

A tady se dotýkáme dalšího uzlu lidskosti: schopnosti říct Ne.

Autor: Pavel Hrejsemnou | čtvrtek 15.1.2026 11:08 | karma článku: 4,04 | přečteno: 61x

Další články autora

Pavel Hrejsemnou

Jsme generace, která se nikdy nevrátí: Od soumraku k digitálnímu úsvitu

Stojíme na prahu éry, kde se hmatatelný svět pomalu rozpouští v nulách a jedničkách. Jsme generace, která tvoří pomyslný most mezi světem „předtím“ a „potom“.

14.1.2026 v 17:05 | Karma: 12,51 | Přečteno: 143x | Ona

Pavel Hrejsemnou

Smrt jako první abstrakce

Zvíře umírá. Člověk ví, že zemře. Tento drobný rozdíl stačil k tomu, aby se ve vesmíru objevil úplně nový druh bytosti – bytost, která se dívá na svůj konec dřív, než k němu dojde.

13.1.2026 v 12:14 | Karma: 7,93 | Přečteno: 123x | Ona

Pavel Hrejsemnou

Generace Z a záhada ztraceného haléře

Aneb když se dvacetiletý student ptá, co to je za pokémona Byla jednou jedna doba, kdy se lidé při placení hrabali v kapse a hledali drobné.

30.5.2025 v 9:38 | Karma: 17,00 | Přečteno: 361x | Ekonomika

Pavel Hrejsemnou

Narozeninový duch na sociálních sítích: Kde se ztratila vděčnost?

Ach, ty sociální sítě, to je takový zvláštní svět! Člověk si tam s radostí vystaví svůj narozeninový dort, čeká na obdivné pohledy a hřejivá přání, a pak... nic.

28.3.2025 v 8:26 | Karma: 6,09 | Přečteno: 170x | Ona

Pavel Hrejsemnou

Pokud chceš být šťastný, tak buď!

Kolikrát v životě čekáme na štěstí, jako by bylo něco, co k nám přijde samo od sebe? A kolikrát si říkáme: Budu šťastný, až...

12.3.2025 v 10:56 | Karma: 9,08 | Přečteno: 107x | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.
12. ledna 2026  8:20

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...
14. ledna 2026  16:05

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...
8. ledna 2026  15:40

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.
8. ledna 2026  15:50

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...
9. ledna 2026  10:49

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...

Vsadili jsme na plazmu, říká primář urologie o šetrné operaci prostaty

„Ne všichni muži se zbytnělou prostatou mají či negativně vnímají nějaké...
15. ledna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Zvětšená prostata patří k nejčastějším zdravotním potížím mužů ve vyšším věku a pro řadu z nich...

Retardovaný muž z Chrudimska, po kterém pátrala policie, byl nalezen v pořádku

ilustrační snímek
15. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  15:04

Po mentálně retardovaném šestatřicetiletém muži pátrali policisté. V úterý kolem osmé hodiny večer...

VIDEO: Do obchoďáku zabloudil srnec, zaujala ho prodejna s telefony

Srnce si v obchodním domě fotili návštěvníci. (15. ledna 2026)
15. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Kuriózní situaci řešili městští strážníci v Pardubicích. Do místního obchodního domu Globus...

Skiareály v Ústeckém kraji obleva příliš nezasáhla, sníh se drží i ve stopách

ilustrační snímek
15. ledna 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

Lyžařské areály v Ústeckém kraji obleva příliš nezasáhla. Prašan vystřídal mokrý sníh, díky...

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Pavel Hrejsemnou

  • Počet článků 68
  • Celková karma 8,15
  • Průměrná čtenost 553x
Spisovatel

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.