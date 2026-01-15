Láska k nepříteli
V přírodě je láska vždycky lokální:
- k mláďatům
- k partnerovi
- ke skupině
- k těm, kdo nesou tvé geny
Je to sofistikovaný mechanismus přežití.
Když vlk riskuje život pro mládě, nejedná „ušlechtile“.
Jedná správně – biologicky.
Ale když člověk chrání cizí dítě, když se postaví mezi násilníka a oběť, když odpustí zrádci, nedělá nic, co by dávalo evoluční smysl.
A přesto to považujeme za vrchol lidskosti.
Láska k nepříteli je skandál pro přírodu.
Je to čin, který říká: „Tvůj život má hodnotu, i když ohrožuje můj.“
Tohle žádný jiný druh neumí.
Ne proto, že by byl krutější – ale proto, že neumí myslet v pojmech hodnoty.
Hodnota je abstrakce.
A ta se zrodila ze smrti.
Zvíře ví, kdo patří dovnitř a kdo ven.
Člověk to ví také – a přesto to může odmítnout.
Můžeme říct:
- tenhle je jiný
- tenhle je nepřítel
- tenhle mi ublížil
…a přesto ho nechat žít.
Ne ze strachu.
Ne z výpočtu.
Ale z přesvědčení.
A právě tady vzniká etika.
Ježíšova výzva „milujte své nepřátele“ není náboženská.
Je ontologická.
Říká: Přestaň být zvířetem.
Ne proto, že by zvíře bylo špatné.
Ale proto, že zvíře je uzavřený kruh – genetika, skupina, přežití.
Láska k nepříteli ten kruh rozbíjí.
Najednou nejsi jen:
- tělo
- rod
- národ
- minulost
Ale bytost, která se rozhodla, kým bude.
Proto je tato láska tak vzácná a tak křehká.
Není přirozená.
Je vybojovaná.
Musí se znovu a znovu rodit proti:
- hněvu
- bolesti
- touze po pomstě
A přesto právě ona definuje civilizaci.
Bez ní by byly:
- zákony jen silou
- morálka jen strategií
- společnost jen stádem
Když člověk odpustí, nepřepisuje minulost.
Přepisuje svou identitu.
Říká: Nebudu tím, kým mě chtěla udělat tvá krutost.
To je skutečná svoboda.
A tady se dotýkáme dalšího uzlu lidskosti: schopnosti říct Ne.
Pavel Hrejsemnou
Jsme generace, která se nikdy nevrátí: Od soumraku k digitálnímu úsvitu
Stojíme na prahu éry, kde se hmatatelný svět pomalu rozpouští v nulách a jedničkách. Jsme generace, která tvoří pomyslný most mezi světem „předtím“ a „potom“.
Pavel Hrejsemnou
Smrt jako první abstrakce
Zvíře umírá. Člověk ví, že zemře. Tento drobný rozdíl stačil k tomu, aby se ve vesmíru objevil úplně nový druh bytosti – bytost, která se dívá na svůj konec dřív, než k němu dojde.
Pavel Hrejsemnou
Generace Z a záhada ztraceného haléře
Aneb když se dvacetiletý student ptá, co to je za pokémona Byla jednou jedna doba, kdy se lidé při placení hrabali v kapse a hledali drobné.
Pavel Hrejsemnou
Narozeninový duch na sociálních sítích: Kde se ztratila vděčnost?
Ach, ty sociální sítě, to je takový zvláštní svět! Člověk si tam s radostí vystaví svůj narozeninový dort, čeká na obdivné pohledy a hřejivá přání, a pak... nic.
Pavel Hrejsemnou
Pokud chceš být šťastný, tak buď!
Kolikrát v životě čekáme na štěstí, jako by bylo něco, co k nám přijde samo od sebe? A kolikrát si říkáme: Budu šťastný, až...
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Vsadili jsme na plazmu, říká primář urologie o šetrné operaci prostaty
Zvětšená prostata patří k nejčastějším zdravotním potížím mužů ve vyšším věku a pro řadu z nich...
Retardovaný muž z Chrudimska, po kterém pátrala policie, byl nalezen v pořádku
Po mentálně retardovaném šestatřicetiletém muži pátrali policisté. V úterý kolem osmé hodiny večer...
VIDEO: Do obchoďáku zabloudil srnec, zaujala ho prodejna s telefony
Kuriózní situaci řešili městští strážníci v Pardubicích. Do místního obchodního domu Globus...
Skiareály v Ústeckém kraji obleva příliš nezasáhla, sníh se drží i ve stopách
Lyžařské areály v Ústeckém kraji obleva příliš nezasáhla. Prašan vystřídal mokrý sníh, díky...
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...
- Počet článků 68
- Celková karma 8,15
- Průměrná čtenost 553x