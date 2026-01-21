díl 4. Sebevražda jako nejzazší důkaz svobody
Člověk je jediná bytost, která může odmítnout i samotný dar existence.
Ne proto, že by chtěl zemřít.
Ale proto, že může.
Zvíře se může nechat zabít.
Nikdy se však nemůže zabít samo ze smyslu.
Když zvíře umírá, je to vždy:
- nemoc
- zranění
- vyčerpání
- útěk, který se nepovedl
Nikdy to není akt.
Sebevražda je akt.
A akt znamená:
- volbu
- záměr
- odpovědnost
To z ní dělá nejděsivější i nejhlubší lidskou možnost.
Tady se láme celý materialismus.
Pokud je člověk jen biologický stroj, pak je sebevražda porucha.
Pokud je člověk svobodná bytost, pak je to poslední suverénní právo.
To neznamená, že je dobrá.
To znamená, že je lidská.
Proto se jí civilizace bojí víc než smrti samotné.
Ne proto, že ničí tělo.
Ale proto, že odhaluje, že tělo není pánem.
Sebevražda říká:
Nejsem vlastnictví genů.
Nejsem vlastnictví společnosti.
Nejsem vlastnictví ani života samotného.
To je metafyzická bomba.
Ale právě tady se ukazuje i temná stránka svobody.
Schopnost odmítnout bytí znamená také:
- propadnout beznaději
- ztratit smysl
- cítit prázdnotu tak hlubokou, že i život se zdá být přítěží
Svoboda bez smyslu je peklo.
A proto potřebujeme poslední pilíř.
Něco, co říká: I když všechno padne, něco ve mně zůstat musí.
To něco se jmenuje: Důstojnost.
Pavel Hrejsemnou
díl 3. Veto-power: Síla negace
Svoboda nezačíná tím, že můžeš něco udělat. Začíná tím, že to udělat nemusíš. Zvíře nemá možnost odmítnout své impulzy. Když má hlad, jí. Když má strach, utíká. Když má chuť se pářit, páří se.
Pavel Hrejsemnou
díl 2. Láska k nepříteli
Zvíře chrání. Člověk může odpustit. Tento rozdíl je větší než rozdíl mezi pazourkem a raketou.
Pavel Hrejsemnou
Jsme generace, která se nikdy nevrátí: Od soumraku k digitálnímu úsvitu
Stojíme na prahu éry, kde se hmatatelný svět pomalu rozpouští v nulách a jedničkách. Jsme generace, která tvoří pomyslný most mezi světem „předtím“ a „potom“.
Pavel Hrejsemnou
díl 1. Smrt jako první abstrakce
Zvíře umírá. Člověk ví, že zemře. Tento drobný rozdíl stačil k tomu, aby se ve vesmíru objevil úplně nový druh bytosti – bytost, která se dívá na svůj konec dřív, než k němu dojde.
Pavel Hrejsemnou
Generace Z a záhada ztraceného haléře
Aneb když se dvacetiletý student ptá, co to je za pokémona Byla jednou jedna doba, kdy se lidé při placení hrabali v kapse a hledali drobné.
|Další články autora
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
Člověk jde od sebe, aby šel zase k sobě. Nové představení v Galaxii na Jižním Městě
Kulturní stanice Galaxie uvede na přelomu ledna a února premiéru autorské inscenace K sobě, která...
Oslava okurky, apokalypsa i kolony. Tvůrce ukazuje Znojmo pomocí umělé inteligence
Polorozbořené autobusové nádraží, zarostlá rotunda svaté Kateřiny a místo koupaliště jen močál. To...
Australian Open 2026 je v plném proudu. Do druhého kola postoupilo 11 Čechů
Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze...
Karolína Muchová se pokusí projít do 3. kola Australian Open
Karolína Muchová zabojuje ve středu jako jediná z českých tenistek o postup do 3. kola Australian...
- Počet článků 69
- Celková karma 9,25
- Průměrná čtenost 548x