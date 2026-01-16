díl 3. Veto-power: Síla negace
Jeho chování je složité, ale je bez mezer.
Člověk je bytost s mezerou.
Mezi impulzem a činem se objeví ticho – a v tom tichu je možnost.
Tohle ticho je nejmocnější silou ve vesmíru.
V něm se můžeš rozhodnout:
- nejíst, i když hladovíš
- neutéct, i když se bojíš
- nemstít se, i když jsi zraněn
- nezradit, i když by to bylo výhodné
Tahle schopnost říct „ne“ vlastní biologii je skutečná svobodná vůle.
Ne „mohu chtít“.
Ale „mohu se neposlechnout“.
Neurověda může mapovat impulzy.
Psychologie může vysvětlit motivy.
Genetika může popsat sklony.
Ale žádná z nich neumí vysvětlit, proč někdo:
- drží hladovku
- mlčí při mučení
- nesáhne po snadném zisku
- zůstane věrný i ve zkáze
To nejsou reakce.
To jsou akty.
A akt předpokládá aktéra.
Zvíře nemůže být hrdina.
Může být statečné – ale ne hrdinské.
Hrdinství vzniká tam, kde existovala možnost ne.
Když hasič vběhne do hořícího domu, ví, že může utéct.
A právě proto jeho čin znamená něco víc než reflex.
Bez veta by neexistovalo:
- svědomí
- odpovědnost
- vina
- čest
Byli bychom jen dokonalejší stroje.
Tohle ticho mezi impulzem a činem je však i zdrojem naší úzkosti.
Zvíře nikdy nepochybuje.
Člověk je navždy odsouzen k otázce: „Měl jsem udělat něco jiného?“
Svoboda není lehkost.
Je to břemeno.
Ale je to jediné břemeno, které z nás dělá lidi.
A teď přichází temná hranice.
Pokud můžeme odmítnout hlad, strach i pud… můžeme odmítnout i samotné bytí.
Pavel Hrejsemnou
díl 2. Láska k nepříteli
Zvíře chrání. Člověk může odpustit. Tento rozdíl je větší než rozdíl mezi pazourkem a raketou.
Pavel Hrejsemnou
Jsme generace, která se nikdy nevrátí: Od soumraku k digitálnímu úsvitu
Stojíme na prahu éry, kde se hmatatelný svět pomalu rozpouští v nulách a jedničkách. Jsme generace, která tvoří pomyslný most mezi světem „předtím“ a „potom“.
Pavel Hrejsemnou
díl 1. Smrt jako první abstrakce
Zvíře umírá. Člověk ví, že zemře. Tento drobný rozdíl stačil k tomu, aby se ve vesmíru objevil úplně nový druh bytosti – bytost, která se dívá na svůj konec dřív, než k němu dojde.
Pavel Hrejsemnou
Generace Z a záhada ztraceného haléře
Aneb když se dvacetiletý student ptá, co to je za pokémona Byla jednou jedna doba, kdy se lidé při placení hrabali v kapse a hledali drobné.
Pavel Hrejsemnou
Narozeninový duch na sociálních sítích: Kde se ztratila vděčnost?
Ach, ty sociální sítě, to je takový zvláštní svět! Člověk si tam s radostí vystaví svůj narozeninový dort, čeká na obdivné pohledy a hřejivá přání, a pak... nic.
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
V Pardubickém kraji se stále může tvořit na silnicích ledovka
V Pardubickém kraji se stále může tvořit na silnicích ledovka. Její vznik silničáři předpokládají...
Nucení k masturbaci i vyražené zuby. Soud potrestal ostrahu obchoďáku za týrání bezdomovců
Obvodní soud pro Prahu 1 potrestal vězením dva ze tří členů ostrahy obchodního domu v centru města,...
Středočeské silnice jsou s opatrností sjízdné, místy jízdu ztěžuje mlha
Silnice ve Středočeském kraji jsou dnes ráno jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, místy jízdu...
Brodská nemocnice se stala iktovým centrem, pečuje o pacienty s mrtvicí
Status takzvaného iktového centra má od počátku letošního roku nemocnice v Havlíčkově Brodě....
- Počet článků 69
- Celková karma 8,92
- Průměrná čtenost 547x