díl 3. Veto-power: Síla negace

Svoboda nezačíná tím, že můžeš něco udělat. Začíná tím, že to udělat nemusíš. Zvíře nemá možnost odmítnout své impulzy. Když má hlad, jí. Když má strach, utíká. Když má chuť se pářit, páří se.

Jeho chování je složité, ale je bez mezer.

Člověk je bytost s mezerou.

Mezi impulzem a činem se objeví ticho – a v tom tichu je možnost.

Tohle ticho je nejmocnější silou ve vesmíru.

V něm se můžeš rozhodnout:

  • nejíst, i když hladovíš
  • neutéct, i když se bojíš
  • nemstít se, i když jsi zraněn
  • nezradit, i když by to bylo výhodné

Tahle schopnost říct „ne“ vlastní biologii je skutečná svobodná vůle.

Ne „mohu chtít“.
Ale „mohu se neposlechnout“.

Neurověda může mapovat impulzy.
Psychologie může vysvětlit motivy.
Genetika může popsat sklony.

Ale žádná z nich neumí vysvětlit, proč někdo:

  • drží hladovku
  • mlčí při mučení
  • nesáhne po snadném zisku
  • zůstane věrný i ve zkáze

To nejsou reakce.
To jsou akty.

A akt předpokládá aktéra.

Zvíře nemůže být hrdina.
Může být statečné – ale ne hrdinské.

Hrdinství vzniká tam, kde existovala možnost ne.

Když hasič vběhne do hořícího domu, ví, že může utéct.
A právě proto jeho čin znamená něco víc než reflex.

Bez veta by neexistovalo:

  • svědomí
  • odpovědnost
  • vina
  • čest

Byli bychom jen dokonalejší stroje.

Tohle ticho mezi impulzem a činem je však i zdrojem naší úzkosti.

Zvíře nikdy nepochybuje.
Člověk je navždy odsouzen k otázce: „Měl jsem udělat něco jiného?“

Svoboda není lehkost.
Je to břemeno.

Ale je to jediné břemeno, které z nás dělá lidi.

A teď přichází temná hranice.

Pokud můžeme odmítnout hlad, strach i pud… můžeme odmítnout i samotné bytí.

Autor: Pavel Hrejsemnou | pátek 16.1.2026 8:51 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

