díl 2. Láska k nepříteli

Zvíře chrání. Člověk může odpustit. Tento rozdíl je větší než rozdíl mezi pazourkem a raketou.

V přírodě je láska vždycky lokální:

  • k mláďatům
  • k partnerovi
  • ke skupině
  • k těm, kdo nesou tvé geny

Je to sofistikovaný mechanismus přežití.

Když vlk riskuje život pro mládě, nejedná „ušlechtile“.
Jedná správně – biologicky.

Ale když člověk chrání cizí dítě, když se postaví mezi násilníka a oběť, když odpustí zrádci, nedělá nic, co by dávalo evoluční smysl.

A přesto to považujeme za vrchol lidskosti.

Láska k nepříteli je skandál pro přírodu.

Je to čin, který říká: „Tvůj život má hodnotu, i když ohrožuje můj.“

Tohle žádný jiný druh neumí.

Ne proto, že by byl krutější – ale proto, že neumí myslet v pojmech hodnoty.

Hodnota je abstrakce.
A ta se zrodila ze smrti.

Zvíře ví, kdo patří dovnitř a kdo ven.
Člověk to ví také – a přesto to může odmítnout.

Můžeme říct:

  • tenhle je jiný
  • tenhle je nepřítel
  • tenhle mi ublížil

…a přesto ho nechat žít.

Ne ze strachu.
Ne z výpočtu.
Ale z přesvědčení.

A právě tady vzniká etika.

Ježíšova výzva „milujte své nepřátele“ není náboženská.
Je ontologická.

Říká: Přestaň být zvířetem.

Ne proto, že by zvíře bylo špatné.
Ale proto, že zvíře je uzavřený kruh – genetika, skupina, přežití.

Láska k nepříteli ten kruh rozbíjí.

Najednou nejsi jen:

  • tělo
  • rod
  • národ
  • minulost

Ale bytost, která se rozhodla, kým bude.

Proto je tato láska tak vzácná a tak křehká.

Není přirozená.
Je vybojovaná.

Musí se znovu a znovu rodit proti:

  • hněvu
  • bolesti
  • touze po pomstě

A přesto právě ona definuje civilizaci.

Bez ní by byly:

  • zákony jen silou
  • morálka jen strategií
  • společnost jen stádem

Když člověk odpustí, nepřepisuje minulost.
Přepisuje svou identitu.

Říká: Nebudu tím, kým mě chtěla udělat tvá krutost.

To je skutečná svoboda.

A tady se dotýkáme dalšího uzlu lidskosti: schopnosti říct Ne.

čtvrtek 15.1.2026

