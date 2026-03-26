Charakter se neprojevuje, když se daří

Když se věci daří, je snadné působit vyrovnaně. Úspěch zahlazuje hrany, zakrývá slabiny a vytváří dojem, že máme věci pod kontrolou.

V dobrých časech umí být rozumný téměř každý. Právě proto o charakteru nevypovídají chvíle, kdy všechno funguje.Skutečný charakter se ukazuje až tehdy, když se systém začne bortit. Když dojde trpělivost, energie nebo jistota. Když se věci nevyvíjejí podle plánu a člověk přestane mít oporu v okolnostech. Tehdy vyplouvá na povrch to, co bylo dlouho skryté – způsob myšlení, hodnoty i vnitřní pevnost.V krizích se ukazuje, jak mluvíme, když jsme unavení. Jak se chováme k lidem, kteří nám nemohou nic nabídnout. Jak zacházíme s pravdou, když se nám přestane hodit. A také to, zda dokážeme nést odpovědnost bez výmluv.Mnoho lidí si plete charakter s image. Image se dá vybudovat, upravit, přizpůsobit. Charakter ne. Ten se formuje dlouhodobě, nenápadně, každodenními rozhodnutími. Každý malý kompromis, který uděláme proti sobě, se ukládá. Stejně tak každé rozhodnutí, kdy zůstaneme pevní, i když je to nepohodlné.Charakter není o dokonalosti. Je o konzistenci. O tom, zda zůstáváme stejní i ve chvílích, kdy by bylo jednodušší uhnout. Otázka tedy nezní, jak působíme navenek. Otázka zní, kým jsme, když se okolnosti zlomí. Právě tehdy se ukazuje, co v nás skutečně je.

Pavel Hrejsemnou

Autor: Pavel Hrejsemnou | čtvrtek 26.3.2026 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 39x

Pavel Hrejsemnou

Člověk, který nespěchá, má náskok

Svět dnes obdivuje rychlost. Rychlé odpovědi, rychlá rozhodnutí, rychlé názory. Kdo nereaguje okamžitě, jako by ztrácel hodnotu.

25.3.2026 v 8:27 | Karma: 6,68 | Přečteno: 80x | Ona

Pavel Hrejsemnou

Suchý únor: Národní experiment, při kterém zjistíme, že voda nemá koule

Zase je to tady. Únor. Měsíc, který má tak málo dní, že by si člověk myslel, že ho nechají na pokoji. Ale ne. Právě únor ...

1.2.2026 v 10:06 | Karma: 11,49 | Přečteno: 211x | Ona

Pavel Hrejsemnou

díl 4. Sebevražda jako nejzazší důkaz svobody

V přírodě existuje jen jeden imperativ: přežít. Každá buňka, každý reflex, každý instinkt směřuje k zachování života. A přesto existuje tvor, který dokáže říct: „Ne.“

21.1.2026 v 5:53 | Karma: 3,86 | Přečteno: 76x | Ona

Pavel Hrejsemnou

díl 3. Veto-power: Síla negace

Svoboda nezačíná tím, že můžeš něco udělat. Začíná tím, že to udělat nemusíš. Zvíře nemá možnost odmítnout své impulzy. Když má hlad, jí. Když má strach, utíká. Když má chuť se pářit, páří se.

16.1.2026 v 8:51 | Karma: 0 | Přečteno: 44x | Ona

Pavel Hrejsemnou

díl 2. Láska k nepříteli

Zvíře chrání. Člověk může odpustit. Tento rozdíl je větší než rozdíl mezi pazourkem a raketou.

15.1.2026 v 11:08 | Karma: 6,12 | Přečteno: 128x | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...
24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)
21. března 2026  15:13,  aktualizováno  16:08

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)
19. března 2026  15:39

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...
23. března 2026  16:12

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...

Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka

Policie pĂˇtrĂˇ po padesĂˇtiletĂ© IvanÄ› LomovĂ© ze Strakonicka
26. března 2026  9:54,  aktualizováno  9:54

Policie pátrá po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka. Žena odešla z domova ve středu po...

Jarní horečka kvůli medvědímu česneku. Za sběr v rezervacích hrozí postih

Medvědí česnek roste například v Černovickém hájku na jihu Brna, kde se však...
26. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Medvědí česnek patří k prvním jarním pokladům lesa. Jihomoravští ochránci přírody přitom...

Ochranka nás nepustila do klubu, protože jsme Romové, tvrdí aktivista. Šetří to policie

Club 21 v Plzni
26. března 2026  11:22

Aktivista Jaroslav Miko podal trestní oznámení kvůli tomu, že jemu a skupině blízkých lidí nebyl...

Stavbu D6 brzdí spory o pozemky. Babiš prozradil nový termín dokončení

Ve čtvrtek začala stavba úseku dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi. (24....
26. března 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů bude dokončena až v roce 2029. V Karlových Varech to ve...

