Zlevníme všechno! I vaše IQ. A ČEZ přetvoříme na Českou Poštu 2.0

Drazí spoluobčané, přátelé nižších cen a milovníci státního řízení všeho od jogurtu po jaderné elektrárny!

Máme pro vás úžasnou novinku. Pokud vám přijde, že ceny jsou vysoko, inflace moc velká, a život moc drahý — nezoufejte! Je tu politická strana, která má plán: ZLEVNIT VŠECHNO. Ano, slyšíte správně. Všechno. Od rohlíků po plyn. Od hypoték po zubní pastu. Od šunky po F-35.

Vítejte ve světě, kde ekonomická realita potkává pohádku o kouzelném dědečkovi, který každému rozdá, co chce, a pak se vypaří, než přijde účet. Ano je to dědeček „BABIŠÁČEK“.

Jak to všechno zlevníme?

Jednoduše! Vyřešili jsme to jako studenti před zkouškou — napsali jsme to na papír. Když to slíbíme dostatečně nahlas a s vážným výrazem, určitě to projde. A když ne, vina padne na „minulé vlády“, „mezinárodní kontext“ nebo „nepřízeň kosmického záření“.

A ano — i při rekordním deficitu. Víte, co je to rozpočtová odpovědnost? My taky ne! Ale zato víme, že lidi milují sliby. A slevy. A ještě víc sliby slev.

Stát jako největší manažer všech dob

Říkáte si: „No dobře, ale stát přece neumí řídit firmy.“ Copak jste neviděli, jak skvěle funguje Česká pošta? Jak efektivně vám každý týden doručuje upomínku místo balíku? Jak s úsměvem zavírá pobočky rychleji než večerka v neděli?

Teď si představte, že tento efektivní model aplikujeme na ČEZ. Co by se mohlo pokazit?

  • Chcete elektřinu? Zastavte se mezi 9–11 dopoledne a vezměte si lísteček.
  • Nouzový výpadek v noci? Nevadí. Dispečer bude dostupný opět v pondělí.
  • Faktura za elektřinu? Nechte si ji poslat doporučeně. Možná dojde. Možná ne. A možná vám přijde místo toho leták z Lidlu z roku 2017.

A co by to stálo? Pouhých pár set miliard. Nebo bilion. Ale kdo to dneska počítá, že?

ČEZ jako Česká Pošta 2.0

Připravte se na novou éru energetiky:

  • Blackout? Ne blackout, plánovaná přestávka v odběru. Pro vaše zdraví a duševní hygienu.
  • Přihlášení k odběru? Vyplníte 14 formulářů, projdete třemi portály a získáte elektronický podpis, který nefunguje. Nakonec si stejně musíte dojít osobně na pobočku.
  • Reklamace? Za 45–90 pracovních dní vám nepřijde ani rozhodnutí.

Ale hlavně: všechno bude levnější!

Ano, nebudete mít proud, ale bude to levný proud. Nebudete mít poštu, ale levná pošta. Nebudete mít stát, ale zato levný stát.

A až přijde účet? No, to už tu bude zase jiná vláda. Takže v klidu.

Závěrem

Přátelé, nenechte se zmást čísly, fakty nebo ekonomikou. Důležité je věřit. A hlavně — neklást otázky. Protože JEN my vám slibujeme lepší KRÁTKODOBOU budoucnost.

Volte Zlevňujeme Všechno.

P.S.: rozum je přece přeceňovaný.

Autor: Markéta Hrdá | pondělí 29.9.2025 6:00 | karma článku: 0 | přečteno: 2x

Markéta Hrdá

Markéta Hrdá

Markéta Hrdá

Markéta Hrdá

Markéta Hrdá

Markéta Hrdá

  • Počet článků 11
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1035x
"Fejetonky"

Tzn. nemuže být vždy vyvážené, protože se nemusí zakládat na dokázané pravdě, je to jen o subjektivním pocitu a má za cíl zasmát se tomu, s čím nejsme moc spokojeni a měli bychom s tím něco dělat.  

