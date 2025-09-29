Zlevníme všechno! I vaše IQ. A ČEZ přetvoříme na Českou Poštu 2.0
Máme pro vás úžasnou novinku. Pokud vám přijde, že ceny jsou vysoko, inflace moc velká, a život moc drahý — nezoufejte! Je tu politická strana, která má plán: ZLEVNIT VŠECHNO. Ano, slyšíte správně. Všechno. Od rohlíků po plyn. Od hypoték po zubní pastu. Od šunky po F-35.
Vítejte ve světě, kde ekonomická realita potkává pohádku o kouzelném dědečkovi, který každému rozdá, co chce, a pak se vypaří, než přijde účet. Ano je to dědeček „BABIŠÁČEK“.
Jak to všechno zlevníme?
Jednoduše! Vyřešili jsme to jako studenti před zkouškou — napsali jsme to na papír. Když to slíbíme dostatečně nahlas a s vážným výrazem, určitě to projde. A když ne, vina padne na „minulé vlády“, „mezinárodní kontext“ nebo „nepřízeň kosmického záření“.
A ano — i při rekordním deficitu. Víte, co je to rozpočtová odpovědnost? My taky ne! Ale zato víme, že lidi milují sliby. A slevy. A ještě víc sliby slev.
Stát jako největší manažer všech dob
Říkáte si: „No dobře, ale stát přece neumí řídit firmy.“ Copak jste neviděli, jak skvěle funguje Česká pošta? Jak efektivně vám každý týden doručuje upomínku místo balíku? Jak s úsměvem zavírá pobočky rychleji než večerka v neděli?
Teď si představte, že tento efektivní model aplikujeme na ČEZ. Co by se mohlo pokazit?
- Chcete elektřinu? Zastavte se mezi 9–11 dopoledne a vezměte si lísteček.
- Nouzový výpadek v noci? Nevadí. Dispečer bude dostupný opět v pondělí.
- Faktura za elektřinu? Nechte si ji poslat doporučeně. Možná dojde. Možná ne. A možná vám přijde místo toho leták z Lidlu z roku 2017.
A co by to stálo? Pouhých pár set miliard. Nebo bilion. Ale kdo to dneska počítá, že?
ČEZ jako Česká Pošta 2.0
Připravte se na novou éru energetiky:
- Blackout? Ne blackout, plánovaná přestávka v odběru. Pro vaše zdraví a duševní hygienu.
- Přihlášení k odběru? Vyplníte 14 formulářů, projdete třemi portály a získáte elektronický podpis, který nefunguje. Nakonec si stejně musíte dojít osobně na pobočku.
- Reklamace? Za 45–90 pracovních dní vám nepřijde ani rozhodnutí.
Ale hlavně: všechno bude levnější!
Ano, nebudete mít proud, ale bude to levný proud. Nebudete mít poštu, ale levná pošta. Nebudete mít stát, ale zato levný stát.
A až přijde účet? No, to už tu bude zase jiná vláda. Takže v klidu.
Závěrem
Přátelé, nenechte se zmást čísly, fakty nebo ekonomikou. Důležité je věřit. A hlavně — neklást otázky. Protože JEN my vám slibujeme lepší KRÁTKODOBOU budoucnost.
Volte Zlevňujeme Všechno.
P.S.: rozum je přece přeceňovaný.
Markéta Hrdá
Proč nevolit Babiše (aneb jak si nekoupit banán za 300 miliard)
Volby se blíží a někteří z vás možná opět váhají. Říkáte si: „Andrej je aspoň manažer...“, „Aspoň něco dělá...“, nebo dokonce „On má přece zkušenosti.“
Markéta Hrdá
MŠ Vokovická s 150 dětmi versus nedostatek přechodů ve Vokovicích Prahu 6 netrápí
Opravdu je v civilizované zemi normální, že v okolí mateřské školky, kterou navštěvuje 150 děti, nejsou dokončeny dopravní značky a není dostatek přechodů pro chodce, tak aby se učitelky a rodiče nemuseli bát o své děti.
Markéta Hrdá
Nejhorší sběrný dvůr Pražských služeb v Praze 6, Proboštská 1
Kdo tento sběrný dvůr vede, by podle mého názoru měl na svoji funkci rezignovat. Nejhorší provozní řízení sběrného dvoru, jeden nesmysl nahrazuje druhý nesmysl.
Markéta Hrdá
Nejhorší moje příhoda, spletla jsem si hroby.
Asi každý měl někdy nějakou příhodu, za kterou se tak styděl, ale ji i dokonce sám někomu rád vyprávěl. Já mam taky jednu takovou s hrobem babičky.
Markéta Hrdá
Katastrofální hygiena na pultech českých potravinových řetězců v okolí Prahy 6
Zaměřila jsem se jen na uzeniny a sýry. Saláty a pomazánky, to je kapitola sama pro sebe. Je jedno, kde nakupujete, vše má své úskalí.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem
Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru...
Jsou horší než Íránci, milují boj. Húsíové v tajných továrnách vyrábějí rakety i drony
Premium Od naší spolupracovnice v Izraeli „Jsou horší než Íránci, je jim úplně jedno, že žijou v dírách. Hlavně že válčí.“ Věta, kterou...
Důležité nákupy z počítače, ty emoční z mobilu. Preference Čechů se mění
I když by se mohlo zdát, že nákupy na webu provádějí Češi vždy stejně, dokážou technologické firmy...
Ve vládě nám chyběla odvaha, říká předseda STAN Vít Rakušan v rozhovoru
Předseda STAN Vít Rakušan chce ve volbách získat alespoň 15 procent hlasů a stát se premiérem. S...
Najel autem do mormonského kostela v USA a začal střílet, policie ho zneškodnila
Útok v mormonském kostele ve městě Grand Blanc v americkém státě Michigan si v neděli vyžádal dva...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 11
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1035x
Tzn. nemuže být vždy vyvážené, protože se nemusí zakládat na dokázané pravdě, je to jen o subjektivním pocitu a má za cíl zasmát se tomu, s čím nejsme moc spokojeni a měli bychom s tím něco dělat.