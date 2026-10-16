Základní škola Červený vrch: Dopravní safari aneb Kdo přežije ranní cestu do školy?
Ranní cesta do školy je totiž zážitek, který by si zasloužil vlastní díl pořadu Survivor. A to ještě před první vyučovací hodinou.
V Alžírské se střídají osobní auta, projíždí autobus, rodiče vysazují děti, další se snaží ulicí projet a děti mezitím hledají způsob, jak se dostat na druhou stranu. Přechod pro chodce sice existuje, jenže je umístěný tak, že k němu musí část rodičů a dětí podniknout menší výpravu. A tak se přechází i mimo něj. Překvapivě. Když člověk potřebuje dostat dítě do školy, není vždycky čas na orientační běh.
Celé to působí dojmem, že někdo navrhl dopravu podle pravítka, někdo jiný přidal autobusovou zastávku, třetí parkování a čtvrtý nakonec zapomněl na to nejdůležitější: že tudy každé ráno chodí děti.
Vítejte v Bangkoku. Tedy vlastně v Alžírské.
Naposledy jsem podobný dopravní chaos zažila v Asii. Tehdy nás vezl řidič tuk-tuku, který nás chtěl cestou přimět k nákupu v jednom obchodě. Když jsme odmítli, poněkud ztratil dobrou náladu a vysadil nás uprostřed osmi jízdních pruhů. Člověk se najednou ocitl v situaci, kdy si musel rychle rozmyslet, jak přežít, a přejít pomocí místního dopravního folkloru.
Přesně tenhle pocit mám někdy při ranním vysazování dětí u školy. Jen s tím rozdílem, že v Praze 6 za to nemusím platit letenku do Thajska. Stačí obyčejné všední ráno.
A zatímco v Asii člověk alespoň tuší, že chaos patří k místnímu koloritu, tady bych přece jen čekala, že se doprava u základní školy bude plánovat trochu jinak.
Autobus, zastávka, K+R a parkování pro znevýhodněné. Kdo se v tom má vyznat?
Situaci navíc zpestřuje nekoordinová dopravní označení. Autobusová zastávka na každé straně, dvě místa K+R určených pro krátké vysazení a vyzvednutí dětí ( to by tak stačilo pro mini školu o dvou třídách), další parkovací režim a do toho modré zóny, které bývají obsazené, bůh ví kým celodenně a parkovací místa pro znevýhodněné. Nesmíme zapomenout i na několik zabraných míst kvůli stavbě MŠ.
Výsledek? Dopravní hlavolam, nad kterým by si mohl lámat hlavu i zkušený plánovač městské dopravy.
A pak jsou tu ty oblouky a zvláštní uspořádání prostoru, které vypadají, jako by se někdo zoufale snažil vyřešit otázku, kudy se má autobus vytočit. Možná to tak skutečně je. Jenže pokud je výsledkem prostor, ve kterém se obtížně orientují řidiči a bezpečně pohybují děti, možná nastal čas celé řešení znovu promyslet.
Přitom by stačilo začít jednoduchou otázkou: Jak bezpečně dopravit děti do školy, aniž by se z okolních ulic stala ranní dopravní aréna?
Inspirace existuje. Nemusíme vymýšlet kolo.
Princip je jednoduchý: v době, kdy se děti nejvíce pohybují kolem školy, dostane bezpečnost chodců přednost před průjezdnou dopravou. Tzn. peší zóna od 7:30 do 8:00.
Navrhuji, aby se část Alžírské ulice v bezprostředním okolí školy uzavřela pro běžný automobilový provoz v době od 7:30 do 8:00, tedy v době ranního příchodu dětí. Škola začíná v osm hodin, a proto nevidím důvod automaticky prodlužovat omezení až do půl deváté, pokud to místní provoz a skutečné potřeby školy nevyžadují.
Ale pozor! Samotná pěší zóna nestačí. Pokud zavřeme ulici a rodičům neumožníme děti bezpečně vysadit jinde, pouze přesuneme chaos o pár desítek metrů dál.
Dvacet míst, která mohou změnit celé ráno
Představme si, že přibližně polovina dětí přichází pěšky a polovina je přivážena autem. Nejde o ověřenou statistiku, ale o pracovní předpoklad, od kterého se můžeme při plánování odpíchnout.
Pro rodiče, kteří děti přivážejí, bych proto navrhovala vytvořit přibližně 20 krátkodobých míst K+R v okolních ulicích, mimo navrhovanou pěší zónu. Ideálně ve čtyřech menších skupinách po pěti místech, rozmístěných tak, aby se provoz nerozléval do jediného bodu.
Místa K+R mají sloužit přesně tomu, k čemu byla vymyšlena: krátce zastavit, nechat dítě bezpečně vystoupit a pokračovat dál. Ne zaparkovat na půl dne, ne blokovat autobusovou zastávku a ne pořádat ranní soutěž o posledních pár centimetrů volného prostoru.
Počet i umístění míst by samozřejmě měla ověřit dopravní studie nebo praktické měření ranního provozu. A pokud se ukáže, že některé současné oblouky či parkovací uspořádání lze upravit ve prospěch krátkodobého vysazování, tím lépe.
Cílem není přidat další značky, čáry a zákazy jen proto, aby jich bylo víc. Cílem je, aby celé řešení konečně dávalo smysl.
Děti nejsou překážka v dopravě. Jsou důvodem, proč ji řešit.
Nikdo rozumný neočekává, že každé dítě bude do školy vozit osobní automobil. Stejně tak ale nelze předpokládat, že všechny rodiny mohou nebo chtějí chodit pěšky. Některé děti přijíždějí z větší vzdálenosti, rodiče pokračují do práce a ranní logistika rodin zkrátka vypadá různě.
Právě proto má město vytvářet podmínky, ve kterých mohou pěší děti bezpečně dojít do školy a rodiče, kteří je přivážejí, mohou krátce a organizovaně zastavit.
Pěší zóna na půl hodiny a rozumně rozmístěná místa K+R nejsou žádná revoluce. Je to základní organizace dopravy v okolí školy.
A pokud dokážeme vymyslet, jak na několika metrech čtverečních poskládat autobusovou zastávku, parkování, modré zóny a další omezení, určitě dokážeme vymyslet i to, jak tam bezpečně dostat děti.
Protože škola má děti připravovat na život. Ne je hned po ránu připravovat na dopravní krizové situace.
Červený vrch nepotřebuje ranní dopravní safari. Potřebuje bezpečný příchod do školy, půlhodinu klidu a řešení, které bude fungovat v praxi, nejen na papíře.
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Tzn. nemuže být vždy vyvážené, protože se nemusí zakládat na dokázané pravdě, je to jen o subjektivním pocitu a má za cíl zasmát se tomu, s čím nejsme moc spokojeni a měli bychom s tím něco dělat.