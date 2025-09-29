Upřímná politická kampaň? Noční můra české politiky
Žádné „Zajistíme důstojné důchody“, když rozpočet vypadá jak peněženka studenta po třech dnech na Rock for People.
Zkusme si tedy představit, jak by vypadala úplně upřímná politická kampaň podle pravdy. Takhle nějak by vypadal volební svět, kdyby PR oddělení dostala padáka a místo nich nastoupili lidi s čistým svědomím (čili prakticky nikdo z politiky).
ANO 2025 – „Už víte, co čekat“
Slogany:
- „Nebudeme lhát. Jen budeme říkat věci, které znějí dobře.“
- „Řídíme stát jako firmu. Takže zisky jdou nám, ztráty vám.“
- „Dotace umíme. Ne nutně pro vás.“
Program:
- Zdravotnictví: „Nečekejte změny. Ale slibujeme, že budete čekat déle.“
- Důchody: „Babiš je taky důchodce. Takže to nějak uhrajeme.“
- Migrace: „Žádní tu nejsou. Ale budeme dělat, že přicházejí v milionech.“
- Evropská unie: „Milujeme jejich peníze. Nenávidíme, když za ně chtějí výměnou pravidla.“
SPOLU – „Nebylo to ideální, ale držíme kurz“
- „Někdy se neshodneme. Ale radši demokracii než jednoho vůdce.“
- „Děláme chyby. Ale makáme na tom, aby se neopakovaly.“
- „Není to show, je to vláda. Bez řevu, bez PR cirkusu.“
- Nebylo to ideální.
Piráti – „Máme plán. Bohužel 248stránkový PDF“
- „Naše programy jsou tak komplexní, že je nečteme ani my.“
- „Chceme moderní Česko. Ale volí nás hlavně IT kluci z Brna.“
- „Přesvědčíme vás daty. Anebo vás aspoň unudíme.“
SPD – „Za všechno může Brusel. Nebo migranti. Nebo oboje.“
- „Vystoupíme z EU! (A pak z reality.)“
- „Nechceme migranty. Ani když žádní nepřicházejí.“
- „Přijďte na náš mítink. Přiveďte si vlastní fakta.“
STAN – „Původně starostové, teď spíš ti, co znáte z titulků“
- „Nejsme zkorumpovaní. Jen jsme... neopatrní s dotacemi.“
- „Budeme budovat! I kdyby to bylo na pozemcích známého.“
- „Chceme být blíž lidem. A taky jejich parcelám.“
Motoristé sobě – „Silnice, svoboda, smog“
- „Cyklisté jsou nepřátelé svobody.“
- „Dálnice do každé vesnice, parkoviště na každé louce.“
- „Ekologie? Přijedeme na jednání v SUV s vypnutým filtrem pevných částic.“
Stačilo! – „Slyšíme vás křičet. Ale taky křičíme, takže vlastně nic neslyšíme.“
- „Nejsme levice, nejsme pravice. Jsme vztek v tělesné podobě.“
- „Víme, že vás to štve. Nás taky. Nemáme řešení. Ale aspoň budeme řvát.“
- „Už toho bylo dost! (I když vlastně nevíme čeho.)“
Shrnutí: Volby podle pravdy?
Volební realita podle pravdy by byla osvěžující... ale taky naprosto zdrcující. Bez iluzí, bez slibů, bez falešné naděje. Jen suchá, nepřibarvená realita. A to většina voličů prostě nechce.
Proto i v roce 2025 budeme opět číst hesla o „naději“, „změně“ a „důstojných životech“.
A pak si všichni zase půjdeme lehnout na čtyři roky do komatu.
Markéta Hrdá
Tzn. nemuže být vždy vyvážené, protože se nemusí zakládat na dokázané pravdě, je to jen o subjektivním pocitu a má za cíl zasmát se tomu, s čím nejsme moc spokojeni a měli bychom s tím něco dělat.