Stát chce, abych odvezla každou zimu molo z Vltavy. Zkuste si odtáhnout garáž na laně.
Možná byste se zasmáli. Možná byste zavolali psychiatrovi. Ale v Česku si tenhle scénář nežertuje. Ten se prostě děje.
Skoro nepohyblivá věc, kterou prý mám odklidit. A to každou zimu.
Mám molo na Vltavě na Slapech. Technicky vzato je to kovovo, dřevěná, nehybná, velmi složitě plavbyschopná plošina, která je připevněná ke břehu víc než já k hypotéce.
Nemá motor. Nemá kormidlo. Nemá ani plovoucí ambice. Kdybyste jí řekli, ať se pohne, odpověděla by vám tichým prasknutím dřeva a pak by zůstala stát. Jako vždycky.
A přesto mi stát píše, že tohle není jen molo. Ne. To je plovoucí zařízení, které mám každoročně odvážet na „zimoviště“.
Zimoviště? Pro molo? Co bude dál – Wellness pro zapomenuté sochy?
Co mám udělat? Naložit ho do batohu?
Dobře, dejme tomu, že molo mám fakt odvézt. Malý problém:
- váží přes tunu,
- nelze s ním hnout bez jeřábu,
- k břehu nevede cesta pro techniku,
- nemám žádný pozemek, při břehu, kam ho složit,
- a molo samo říká „nesmysl“.
Když jsem to vysvětlila, dozvěděla jsem se, že zákon je zákon. A že i věci, které se skoro nehýbou, jsou teoreticky schopné pohybu.
Což znamená, že kdyby se jednoho dne urvalo a začalo plout po Vltavě jako Noemova archa pro hmyz, musím být připravena.
Na podobném principu se zřejmě očekává, že i já se mohu stát letadlem, pokud mě někdo vyhodí z katapultu.
Podle zákona totiž: „Co plave, to se musí odklidit“
Ano. Existuje paragraf, který říká, že plavidlo nebo plovoucí zařízení musí být na zimu odstraněno. Tedy pokud:
- plave,
- hrozí, že plave,
- vypadá, jako že by někdy v budoucnu plavat mohlo.
Když jsem namítla, že molo plavat nechce a vlastně ani moc neumí, bylo mi řečeno: „Ale co když se uvolní? Co když se pohne?“
No co když? Co když se uvolní i autobusová zastávka? Co když vzlétne kadibudka? Co když si stůl jednou řekne, že bude běhat?
Proč tenhle požadavek připomíná monty pythonovský skeč
Tenhle příběh má všechno:
- skoro nehybný objekt klasifikovaný jako mobilní,
- zákon, který ignoruje fyziku,
- úřad, který trvá na svém,
- a občana, který přemýšlí, jestli se náhodou neocitl v pořadu „Skrytá kamera: Kafka edition.“
Takže co teď?
Sedím, koukám na molo a říkám si: „Ty zatracená, plovoucí nepohyblivosti. Kdybys aspoň měla kolečka. Nebo plachty. Nebo aspoň pas.“
Místo toho máš jen:
- dřevěnou plošinu,
- kovovou konstrukci a sudy na vodě,
- lávku ke břehu,
- a já pocit, že žiju ve skeči.
Až mi příště stát pošle výzvu k odstranění „plovoucího zařízení“, pošlu mu zpět výzvu k odstranění logického nesmyslu. A možná i fakturu za jeřáb z Marsu.
Protože přesunout molo bez techniky, přístupu a gravitace, je asi tak reálné, jako přinést lavici ze stadionu domů v kapse.
Ministerstvo zemědělství a Povodí Vltavy má mou plnou důvěru. Hned jak se naučím teleportovat molo, dám vědět a budu moci podespat smlouvu.
Markéta Hrdá
Markéta Hrdá
Markéta Hrdá
Markéta Hrdá
Markéta Hrdá
