Spánek jako dobrovolně povinná aktivita v mateřské školce. Trauma pro rodiče.
Tam se totiž disciplína podává v přesně odměřených dávkách: například ve 12:30 je čas na „odpočinek“. Ne, ne spaní, spaní by přece bylo nátlak. Tady se odpočívat dobrovolně musí.
Ano, slyšeli jste správně. Nikdo nikoho nenutí spát. Jen se musí převléknout do pyžama (nebo aspoň svléknout do spodního prádla – klasika), lehnout si na matraci, položit hlavu na polštář, přikrýt se dekou a v místnosti se zhasne. Naprostá svoboda. Jako dospělý bych si za podobné podmínky zaplatila víkendový wellness pobyt, ale dítě, které má 5 nebo 6 let a přes den už dávno neusíná ani po výstupu na Sněžku, by si raději vykopalo tunel na svobodu lžičkou od svačiny.
Ale co, trochu klidu neuškodí. Proč by si neodpočinuli. V tichu. Ve tmě. Na měkkém. Přikrytí. S hlavou na polštáři. Bez hraček. Bez mluvení. Bez možnosti se pohnout. Ideální relax pro organismus, který před dvěma hodinami skákal z parapetu na molitanové kostky a zpíval písničky o bramborách.
A tak si tam leží. Dítě, které doma neusnulo ani při třetím díle pohádky o krtečkovi, teď vůbec není nuceno spát, jen se tak nějak… lehce usne omylem. A pak přijde odpoledne.
16:00 – dítě vyzvednuto.
16:01 – oči jako baterky z AAA reklam.
21:00 – stále plně aktivní.
22:15 – vyjednává o životě, vesmíru a významu existence.
23:00 – „Mně se ještě nechce spát.“
Ano, protože si ve školce „odpočinul“. Ležel přikrytý, zavřený v tiché místnosti, kde všechno ve vzduchu říká: „Usni, usni, usni...“ A tak se stalo. Krátký reset v 14:00, a teď je připraven začít nový den – jen trochu opožděně.
Kdo by odolal? Já bych taky usnula. Měla bych chuť si k nim na tu matraci lehnout, svléknout kalhoty, přikrýt se a hodinku si zdřímnout. Ale ne, my dospělí musíme makat, zatímco pětiletí zažívají mírnou simulaci vězeňského režimu s dekou a plyšákem.
A až budou večer do dvou v noci recitovat abecedu pozpátku a vy jim budete říkat, že už se musí spát, možná vám odpoví: „Ale já už jsem dneska přece spal!“
Markéta Hrdá
Stát chce, abych odvezla každou zimu molo z Vltavy. Zkuste si odtáhnout garáž na laně.
Představte si, že by vám jednoho dne přišel dopis: „Vážená paní, žádáme vás, abyste každou zimu odstranila svou garáž z pozemku. Hrozí totiž, že při sněžení ujede z kopce a ohrozí sousedův plot.“
Markéta Hrdá
150 dětí v školce, žádný přechod, aneb bezpečnost dětí po česku
150 dětí v mateřské školce, žádný přechod před mateřskou školkou a jedna cedule na půl žerdi. Vítejte v srdci Evropy. V civilizované zemi. V metropoli. V Praze 6. Konkrétně ve Vokovicích
Markéta Hrdá
Upřímná politická kampaň? Noční můra české politiky
Představte si svět, kde by politici říkali pravdu.Svět, kde by volební slogany nebyly zbožná přání marketérů na kokainu, ale realistický popis toho, co se fakt stane.
Markéta Hrdá
Zlevníme všechno! I vaše IQ. A ČEZ přetvoříme na Českou Poštu 2.0
Drazí spoluobčané, přátelé nižších cen a milovníci státního řízení všeho od jogurtu po jaderné elektrárny!
Markéta Hrdá
Proč nevolit Babiše (aneb jak si nekoupit banán za 300 miliard)
Volby se blíží a někteří z vás možná opět váhají. Říkáte si: „Andrej je aspoň manažer...“, „Aspoň něco dělá...“, nebo dokonce „On má přece zkušenosti.“
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder
Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji...
Neuctivé, přemýšlím o trestu. Trump opět tepal Španěly kvůli výdajům na obranu
Americký prezident Donald Trump v úterý opět kritizoval Španělsko za to, že se nezavázalo zvýšit...
Voják i taxikář. Izrael identifikoval těla tří rukojmích, otevře přechod Rafáh
Rodiny zesnulých se díky Izraelskému forenznímu ústavu dopátraly totožnosti tří ze čtyř těl mrtvých...
Spící bezdomovce mladík okrádal i mlátil nunčaky, jednomu odřezal kus vousů
Z nudy a jen tak pro zábavu útočil devatenáctiletý mladík ve Frýdku-Místku na bezdomovce. Muže bez...
Další Turkův škraloup. Na auto saúdské ambasády dal vzkaz se šibenicí a nábojem
Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 16
- Celková karma 12,10
- Průměrná čtenost 793x
Tzn. nemuže být vždy vyvážené, protože se nemusí zakládat na dokázané pravdě, je to jen o subjektivním pocitu a má za cíl zasmát se tomu, s čím nejsme moc spokojeni a měli bychom s tím něco dělat.