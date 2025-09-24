Proč nevolit Babiše (aneb jak si nekoupit banán za 300 miliard)
No, tak se na ty „zkušenosti“ podívejme, než si zvolíme vlastní oligarchu pod stromeček.
🏦 1. Řídit stát jako firmu = řídit stát jako svou firmu
Andrej Babiš kdysi slavně prohlásil, že bude řídit stát jako firmu. Což zní lákavě, pokud nejste minoritní akcionář jménem „občan“. Ve skutečnosti se z toho vyklubalo:
- dotace jdou do Agrofertu,
- zákony se píšou tak, aby Agrofert nemusel vracet dotace,
- a když se EU začne ptát, tak si prostě založíme svěřenský fond, kam dáme Agrofert… ale jen jakože.
Takže ano, stát byl řízen jako firma. Ale ne vaše.
🚜 2. Dotace, které rostou jako řepka
Zatímco běžný zemědělec lituje každé krávy, co nemá dotaci na nohy, Agrofert se stal doslova dojící krávou Evropské unie. A kdyby to aspoň zůstalo u toho, že se čerpají dotace. Ne! My musíme:
- měnit zákony,
- přepisovat pravidla,
- a zkoušet, jak moc Brusel ještě unese, než nám zastaví proplácení úplně.
Ale nebojte, Babiš to všechno zaplatí z našich daní, jak sliboval.
📺 3. Vlastnit média, protože proč ne?
Babiš je majitelem (přes svěřenský fond, samozřejmě) významné části českých médií. A to není tak, že by si koupil časopis „O hobby na chalupě“. Ne. On rovnou přikoupil Mafru – iDNES, Lidovky, Metro... prostě informační ekosystém.
Když čtete rozhovor s Andrejem Babišem v jeho novinách, je to jako číst si deníček, který si píše sám sobě:
„Dnes jsem byl skvělý. A zítra budu ještě lepší. Lidi mě milují. I Miloš si to myslí.“
🇨🇿 4. Zahraniční politika řízená „čau lidi“
Když Babiš přijel na evropské summity, působil často dojmem, že si přijel pro oběd zdarma, než aby vyjednával cokoliv pro stát. Hlavní zahraniční úspěchy?
- vyfotil se s Trumpem,
- naštval Macrona,
- a v Bruselu byl tak nápadný, až si nás zase všimli.
Ale naštěstí zůstal věrný české tradici: všude se tvářit, že jsme omylem.
🔥 5. Když už nic, aspoň chaos
Za Babišovy vlády bylo:
- rekordní zadlužení (ano, za ANO),
- rekordní počet výjimek, změn, tiskovek a protitiskovek,
- chaos, zmatek a vlastní PR kampaň v přímém přenosu.
Covid? Roušky pozdě, opatření chaotická, a na závěr si pan premiér nechal poslat vakcínu s vlastním kameramanem. Protože ochrana zdraví je jedna věc, ale záběr z profilu je důležitější.
🧠 6. A co program? Ehm… Andrej!
Program hnutí ANO shrneme snadno: „Nejsme jako politici. My jsme Babiš.“
Nebo taky:
- „Všeci kradnú, ale my to aspoň umíme líp.“
- „Sliby se slibují, dotace tečou.“
- „Já bych to dělal jinak. Jenže já jsem to dělal.“
✍️ Závěrem…
Volit Babiše je jako:
- posílat zloděje do banky s prosbou, ať vám hlídá trezor,
- kupovat si padák od člověka, co prodává cihly,
- nebo jako dávat dítěti kostku cukru s tím, že si jí jen přiváže k batohu.
Chcete-li zemi, kde stát je podnik a vy jste zákazník bez reklamace,
pak směle do toho.
Ale pokud chcete někoho, kdo nehází odpovědnost na jiné,
nevyužívá stát jako nástroj pro vlastní byznys,
a nepíše si do novin o sobě básně –
tak možná zkuste někoho jiného.
Vaše volba má cenu. Tak ať nestojí tolik co ta slavná dotace na Čapí hnízdo.
Markéta Hrdá
MŠ Vokovická s 150 dětmi versus nedostatek přechodů ve Vokovicích Prahu 6 netrápí
Opravdu je v civilizované zemi normální, že v okolí mateřské školky, kterou navštěvuje 150 děti, nejsou dokončeny dopravní značky a není dostatek přechodů pro chodce, tak aby se učitelky a rodiče nemuseli bát o své děti.
Markéta Hrdá
Nejhorší sběrný dvůr Pražských služeb v Praze 6, Proboštská 1
Kdo tento sběrný dvůr vede, by podle mého názoru měl na svoji funkci rezignovat. Nejhorší provozní řízení sběrného dvoru, jeden nesmysl nahrazuje druhý nesmysl.
Markéta Hrdá
Nejhorší moje příhoda, spletla jsem si hroby.
Asi každý měl někdy nějakou příhodu, za kterou se tak styděl, ale ji i dokonce sám někomu rád vyprávěl. Já mam taky jednu takovou s hrobem babičky.
Markéta Hrdá
Katastrofální hygiena na pultech českých potravinových řetězců v okolí Prahy 6
Zaměřila jsem se jen na uzeniny a sýry. Saláty a pomazánky, to je kapitola sama pro sebe. Je jedno, kde nakupujete, vše má své úskalí.
Markéta Hrdá
U sedmi zlodějů, aneb jak Vokovice zažívají ranní peklo.
Výjezd z Vokovic na Evropskou nechce nikdo řešit. Ostuda Prahy 6. A tak nám tu středočeští gauneři a arogantní řidiči dělají z každodenního výjezdu na Evropskou docela velké každodenní ranní peklo.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky
Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V...
Cílem je férový růst platů ve veřejné sféře, říká šéf odborů Středula
Zástupci vlády a odborů pokračují ve vyjednávání o růstu platů ve veřejném sektoru. Vláda by i...
Toho by Praha potřebovala! V Itálii řádí „sprejer naopak“, říká si Přízračný malíř
Itálie má svého superhrdinu. A ne ledajakého. Tajemný muž vyráží po setmění do ulic a čistí fasády...
Vlny vyšší než pouliční lampy. Tajfun Ragasa vyhnal z domovů dva miliony Číňanů
Tajfun Ragasa ve středu brzy ráno zasáhl jižní pobřeží Číny, kde své domovy opustily bezmála dva...
ANO pozastavilo členství v hnutí třem lidem, včetně havířovského primátora
Celorepublikový výbor ANO pozastavil členství třem členům hnutí obviněným kvůli pronajímání...
Prodej stavebního pozemku, Vizovice
Chrastěšovská, Vizovice, okres Zlín
2 290 000 Kč
- Počet článků 11
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 992x
Tzn. nemuže být vždy vyvážené, protože se nemusí zakládat na dokázané pravdě, je to jen o subjektivním pocitu a má za cíl zasmát se tomu, s čím nejsme moc spokojeni a měli bychom s tím něco dělat.