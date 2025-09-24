Proč nevolit Babiše (aneb jak si nekoupit banán za 300 miliard)

Volby se blíží a někteří z vás možná opět váhají. Říkáte si: „Andrej je aspoň manažer…“, „Aspoň něco dělá…“, nebo dokonce „On má přece zkušenosti.“

No, tak se na ty „zkušenosti“ podívejme, než si zvolíme vlastní oligarchu pod stromeček.

🏦 1. Řídit stát jako firmu = řídit stát jako svou firmu

Andrej Babiš kdysi slavně prohlásil, že bude řídit stát jako firmu. Což zní lákavě, pokud nejste minoritní akcionář jménem „občan“. Ve skutečnosti se z toho vyklubalo:

  • dotace jdou do Agrofertu,
  • zákony se píšou tak, aby Agrofert nemusel vracet dotace,
  • a když se EU začne ptát, tak si prostě založíme svěřenský fond, kam dáme Agrofert… ale jen jakože.

Takže ano, stát byl řízen jako firma. Ale ne vaše.

🚜 2. Dotace, které rostou jako řepka

Zatímco běžný zemědělec lituje každé krávy, co nemá dotaci na nohy, Agrofert se stal doslova dojící krávou Evropské unie. A kdyby to aspoň zůstalo u toho, že se čerpají dotace. Ne! My musíme:

  • měnit zákony,
  • přepisovat pravidla,
  • a zkoušet, jak moc Brusel ještě unese, než nám zastaví proplácení úplně.

Ale nebojte, Babiš to všechno zaplatí z našich daní, jak sliboval.

📺 3. Vlastnit média, protože proč ne?

Babiš je majitelem (přes svěřenský fond, samozřejmě) významné části českých médií. A to není tak, že by si koupil časopis „O hobby na chalupě“. Ne. On rovnou přikoupil Mafru – iDNES, Lidovky, Metro... prostě informační ekosystém.

Když čtete rozhovor s Andrejem Babišem v jeho novinách, je to jako číst si deníček, který si píše sám sobě:

„Dnes jsem byl skvělý. A zítra budu ještě lepší. Lidi mě milují. I Miloš si to myslí.“

🇨🇿 4. Zahraniční politika řízená „čau lidi“

Když Babiš přijel na evropské summity, působil často dojmem, že si přijel pro oběd zdarma, než aby vyjednával cokoliv pro stát. Hlavní zahraniční úspěchy?

  • vyfotil se s Trumpem,
  • naštval Macrona,
  • a v Bruselu byl tak nápadný, až si nás zase všimli.
    Ale naštěstí zůstal věrný české tradici: všude se tvářit, že jsme omylem.

🔥 5. Když už nic, aspoň chaos

Za Babišovy vlády bylo:

  • rekordní zadlužení (ano, za ANO),
  • rekordní počet výjimek, změn, tiskovek a protitiskovek,
  • chaos, zmatek a vlastní PR kampaň v přímém přenosu.

Covid? Roušky pozdě, opatření chaotická, a na závěr si pan premiér nechal poslat vakcínu s vlastním kameramanem. Protože ochrana zdraví je jedna věc, ale záběr z profilu je důležitější.

🧠 6. A co program? Ehm… Andrej!

Program hnutí ANO shrneme snadno: „Nejsme jako politici. My jsme Babiš.“
Nebo taky:

  • „Všeci kradnú, ale my to aspoň umíme líp.“
  • „Sliby se slibují, dotace tečou.“
  • „Já bych to dělal jinak. Jenže já jsem to dělal.“

✍️ Závěrem…

Volit Babiše je jako:

  • posílat zloděje do banky s prosbou, ať vám hlídá trezor,
  • kupovat si padák od člověka, co prodává cihly,
  • nebo jako dávat dítěti kostku cukru s tím, že si jí jen přiváže k batohu.

Chcete-li zemi, kde stát je podnik a vy jste zákazník bez reklamace,
pak směle do toho.

Ale pokud chcete někoho, kdo nehází odpovědnost na jiné,
nevyužívá stát jako nástroj pro vlastní byznys,
a nepíše si do novin o sobě básně
tak možná zkuste někoho jiného.

Vaše volba má cenu. Tak ať nestojí tolik co ta slavná dotace na Čapí hnízdo.

Autor: Markéta Hrdá | středa 24.9.2025 6:00

