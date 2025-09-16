MŠ Vokovická s 150 dětmi versus nedostatek přechodů ve Vokovicích Prahu 6 netrápí
Ještě před otevřením Mateřské školky MŠ Vokovická s 150 dětmi, jsem se Prahy 6 zeptala, zda plánují i nějaké přechody. Například přechod před školkou, který by jistě uvítali jak učitelky, tak ředitelka MŠ Vokovická. Odpověď za 4 měsíce, žádná. A situace nyní, před mateřkou školkou není ani dostatečné označení POZOR DĚTI. Po pravdě na jedné straně je malá cedule a na druhé straně docela velká cedule, ale je skoro spadlá.
Vokovická ulice je nebezpečná sama o sobě. Má se tu jezdit 30 km/h a donedávna byl měřící radar nastaven na 50 km/h. Po předělání statistik je jasný důkaz, 80% aut tu 30 km/h nejezdí. Dále byla iniciativa sousedů o přechod v ulici V Středu a Vokovická, odpověď od Prahy 6, je tu zóna 30km/h ( kterou tedy víme, že nikdo z 80% nedodržuje - bílé na černém na statistikách GEMOSu), a v zóně prostě přechody nejsou třeba, tečka.
A tak tu denně chodí 150 dětí do okolí mateřské školy MŠ Vokovická na procházku. 150 děti, jen si to prosím představte. Máme tu jen tři přechody. Jeden docela bezpečný vyvýšený čtyř přechod, jeden takový normální skoro neviditelný a třetí za zatáčkou. Ten je jen pro otužilé, a docela ty paní učitelky obdivují, když po něm přecházejí směr Divoká Šárka, kam s dětmi často chodí. Jinak tady ty přechody prostě nejsou, to je pak taková loterie o život.
Nemělo by být součástí plánu MŠ Vokovická, kde se pohybuje cca 150 děti, i bezpečnost v okolí?
Opravdu na to nikdo nemyslí, a začíná se to řešit až když je po kolaudaci a otevření školního roku. To chceme opravdu od zastupitelů toho tolik?
Obdrží staré Vokovice několik bezpečných přechodů, alespoň kvůli dětem v MŠ Vokovice?
Markéta Hrdá
Nejhorší sběrný dvůr Pražských služeb v Praze 6, Proboštská 1
Kdo tento sběrný dvůr vede, by podle mého názoru měl na svoji funkci rezignovat. Nejhorší provozní řízení sběrného dvoru, jeden nesmysl nahrazuje druhý nesmysl.
Markéta Hrdá
Nejhorší moje příhoda, spletla jsem si hroby.
Asi každý měl někdy nějakou příhodu, za kterou se tak styděl, ale ji i dokonce sám někomu rád vyprávěl. Já mam taky jednu takovou s hrobem babičky.
Markéta Hrdá
Katastrofální hygiena na pultech českých potravinových řetězců v okolí Prahy 6
Zaměřila jsem se jen na uzeniny a sýry. Saláty a pomazánky, to je kapitola sama pro sebe. Je jedno, kde nakupujete, vše má své úskalí.
Markéta Hrdá
U sedmi zlodějů, aneb jak Vokovice zažívají ranní peklo.
Výjezd z Vokovic na Evropskou nechce nikdo řešit. Ostuda Prahy 6. A tak nám tu středočeští gauneři a arogantní řidiči dělají z každodenního výjezdu na Evropskou docela velké každodenní ranní peklo.
Markéta Hrdá
Praha 6 čeká na srážku auta s dítětem či rodičem
MŠ Pod Novým lesem je tak umístěna, že nečinnost Prahy 6, nečinnost Policie ČR a nedostatečné umístění správných dopravných značek způsobuje denní strach všech rodičů, kteří vodí své děti do MŠ Pod Novým lesem.
