MŠ Vokovická s 150 dětmi versus nedostatek přechodů ve Vokovicích Prahu 6 netrápí

Opravdu je v civilizované zemi normální, že v okolí mateřské školky, kterou navštěvuje 150 děti, nejsou dokončeny dopravní značky a není dostatek přechodů pro chodce, tak aby se učitelky a rodiče nemuseli bát o své děti.

Ještě před otevřením Mateřské školky MŠ Vokovická s 150 dětmi, jsem se Prahy 6 zeptala, zda plánují i nějaké přechody. Například přechod před školkou, který by jistě uvítali jak učitelky, tak ředitelka MŠ Vokovická. Odpověď za 4 měsíce, žádná. A situace nyní, před mateřkou školkou není ani dostatečné označení POZOR DĚTI. Po pravdě na jedné straně je malá cedule a na druhé straně docela velká cedule, ale je skoro spadlá.

Vokovická ulice je nebezpečná sama o sobě. Má se tu jezdit 30 km/h a donedávna byl měřící radar nastaven na 50 km/h. Po předělání statistik je jasný důkaz, 80% aut tu 30 km/h nejezdí. Dále byla iniciativa sousedů o přechod v ulici V Středu a Vokovická, odpověď od Prahy 6, je tu zóna 30km/h ( kterou tedy víme, že nikdo z 80% nedodržuje - bílé na černém na statistikách GEMOSu), a v zóně prostě přechody nejsou třeba, tečka.

A tak tu denně chodí 150 dětí do okolí mateřské školy MŠ Vokovická na procházku. 150 děti, jen si to prosím představte. Máme tu jen tři přechody. Jeden docela bezpečný vyvýšený čtyř přechod, jeden takový normální skoro neviditelný a třetí za zatáčkou. Ten je jen pro otužilé, a docela ty paní učitelky obdivují, když po něm přecházejí směr Divoká Šárka, kam s dětmi často chodí. Jinak tady ty přechody prostě nejsou, to je pak taková loterie o život.

Nemělo by být součástí plánu MŠ Vokovická, kde se pohybuje cca 150 děti, i bezpečnost v okolí?

Opravdu na to nikdo nemyslí, a začíná se to řešit až když je po kolaudaci a otevření školního roku. To chceme opravdu od zastupitelů toho tolik?

Obdrží staré Vokovice několik bezpečných přechodů, alespoň kvůli dětem v MŠ Vokovice?

Autor: Markéta Hrdá | úterý 16.9.2025 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 31x

Markéta Hrdá

  • Počet článků 10
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1071x
"Fejetonky"

Tzn. nemuže být vždy vyvážené, protože se nemusí zakládat na dokázané pravdě, je to jen o subjektivním pocitu a má za cíl zasmát se tomu, s čím nejsme moc spokojeni a měli bychom s tím něco dělat.  

