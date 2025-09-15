MŠ Vokovická s 150 dětmi versus nedostatek přechodů ve Vokovicích MČP6 prostě netrápí
Ještě před otevřením MŠ Vokovické s 150 dětmi, jsem se MČP6 zeptala, zda plánují i nějaké přechody. Například přechod před školkou, který by jistě uvítali jak učitelky, tak ředitelka MŠ Vokovická. Odpověď za 4 měsíce, žádná. A situace, před školkou není ani dostatečně označení POZOR DĚTI. Po pravdě na jedné straně cedule malá na druhé straně docela velká, ale je skoro spadlá. Vokovická ulice je nebezpečná sama o sobě. Má se tu jezdit 30 km/h a donedávna byl měřící radar nastaven na 50 km/h. Po předělání statistik je jasný důkaz, 80% aut tu 30 km/h nejezdí. Dále byla iniciativa sousedů o přechod v ulici V Středu a Vokovická, odpověď od MČP6, je tu zóna 30km/h (kterou tedy víme, že nikdo z 80% nedodržuje - bílé na černém – statistiky GEMOSu), a v zóně prostě přechody nejsou třeba, tečka.
A tak tu denně chodí 150 dětí do okolí MŠ Vokovická na procházku. 150 děti, jen si to prosím představte. Máme tu jen jen jeden “čtyř“ přechod a druhý je tak trochu na hraně bezpečnosti a ten třetí je úplně jen pro otužilé, neboť je za zatáčkou. Na tomto přechodu v ulici Na Krutci, docela ty paní učitelky obdivují, když po něm přecházejí směr Divoká Šárka. Jinak tu žádné přechody nejsou, takže je to taková loterie o život.
Neměla by být součástí stavebního plánu MŠ Vokovická, kde se pohybuje cca 150 děti, i bezpečnost v okolí?
Opravdu na to nikdo nemyslí, a začíná se to řešit až když je po kolaudaci a otevření školního roku. To chceme opravdu od zastupitelů toho tolik? Kdo má toto na starosti, neměl by dostat nějakou výtku, aby se toto již nestávalo. I když upřímně, metodika bude jistě bez těchto artefaktů.
Je to prostě škoda, jsme šikovná země, ale stále nám to prostě nejde dokončovat, Je to všechno vždy nedodělané a nemá to nic společného s prospěchem pro veřejnost a bezpečí.
A kritika, ta se tu vůbec nenosí. Zpětná vazba by měla být jen pozitivní. Ale to je právě špatně, neboť jen negativní zpětná vazba nás posouvá dál a dokáže nám zlepšit výsledky.
Obdrží staré Vokovice několik bezpečných přechodů, alespoň kvůli dětem v MŠ Vokovice? Nebo se zas MČP6 bude jen stále vymlouvat na („nedodržující se “) zónu 30km/h.
Markéta Hrdá
Nejhorší sběrný dvůr Pražských služeb v Praze 6, Proboštská 1
Kdo tento sběrný dvůr vede, by podle mého názoru měl na svoji funkci rezignovat. Nejhorší provozní řízení sběrného dvoru, jeden nesmysl nahrazuje druhý nesmysl.
Markéta Hrdá
Nejhorší moje příhoda, spletla jsem si hroby.
Asi každý měl někdy nějakou příhodu, za kterou se tak styděl, ale ji i dokonce sám někomu rád vyprávěl. Já mam taky jednu takovou s hrobem babičky.
Markéta Hrdá
Katastrofální hygiena na pultech českých potravinových řetězců v okolí Prahy 6
Zaměřila jsem se jen na uzeniny a sýry. Saláty a pomazánky, to je kapitola sama pro sebe. Je jedno, kde nakupujete, vše má své úskalí.
Markéta Hrdá
U sedmi zlodějů, aneb jak Vokovice zažívají ranní peklo.
Výjezd z Vokovic na Evropskou nechce nikdo řešit. Ostuda Prahy 6. A tak nám tu středočeští gauneři a arogantní řidiči dělají z každodenního výjezdu na Evropskou docela velké každodenní ranní peklo.
Markéta Hrdá
Praha 6 čeká na srážku auta s dítětem či rodičem
MŠ Pod Novým lesem je tak umístěna, že nečinnost Prahy 6, nečinnost Policie ČR a nedostatečné umístění správných dopravných značek způsobuje denní strach všech rodičů, kteří vodí své děti do MŠ Pod Novým lesem.
|Další články autora
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
Ministerstvo zahraničí ukáže veřejnosti vzácnou pozůstalost po Janu Masarykovi
Busta Jana Masaryka, ceremoniální plášť nebo zcela nový portrét Alice Masarykové. Ministerstvo...
Výzva 2025 se musela před volbami přejmenovat. Kde kandiduje a kdo ji vede
Čtyřku určil letos los pro jednu z nových stran, pojmenovanou Výzva 2025. Ta vznikla teprve v...
Expo v Ósace děsí černé vdovy. Odchytili už desítky pavouků, nacházejí vajíčka
Organizátoři světové výstavy Expo 2025 v japonské Ósace vydali varování před jedovatými pavouky,...
Osm miliard v ohrožení. Univerzita Karlova může přijít o dotaci na kampus Albertov
Ministerstvo školství zahájilo řízení o odebrání dotace Univerzitě Karlově (UK) na stavbu Biocentra...
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)
- Počet článků 10
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1067x
Tzn. nemuže být vždy vyvážené, protože se nemusí zakládat na dokázané pravdě, je to jen o subjektivním pocitu a má za cíl zasmát se tomu, s čím nejsme moc spokojeni a měli bychom s tím něco dělat.