MŠ Vokovická s 150 dětmi versus nedostatek přechodů ve Vokovicích MČP6 prostě netrápí

Opravdu je v civilizované zemi normální, že v okolí MŠ, kterou navštěvuje 150 děti, nejsou dokončeny dopravní značky, pozor děti a není dostatek přechodů pro chodce, tak aby se učitelky a rodiče nemuseli bát o své děti?

Ještě před otevřením MŠ Vokovické s 150 dětmi, jsem se MČP6 zeptala, zda plánují i nějaké přechody. Například přechod před školkou, který by jistě uvítali jak učitelky, tak ředitelka MŠ Vokovická. Odpověď za 4 měsíce, žádná. A situace, před školkou není ani dostatečně označení POZOR DĚTI. Po pravdě na jedné straně cedule malá na druhé straně docela velká, ale je skoro spadlá. Vokovická ulice je nebezpečná sama o sobě. Má se tu jezdit 30 km/h a donedávna byl měřící radar nastaven na 50 km/h. Po předělání statistik je jasný důkaz, 80% aut tu 30 km/h nejezdí. Dále byla iniciativa sousedů o přechod v ulici V Středu a Vokovická, odpověď od MČP6, je tu zóna 30km/h (kterou tedy víme, že nikdo z 80% nedodržuje - bílé na černém – statistiky GEMOSu), a v zóně prostě přechody nejsou třeba, tečka.

A tak tu denně chodí 150 dětí do okolí MŠ Vokovická na procházku. 150 děti, jen si to prosím představte. Máme tu jen jen jeden “čtyř“ přechod a druhý je tak trochu na hraně bezpečnosti a ten třetí je úplně jen pro otužilé, neboť je za zatáčkou. Na tomto přechodu v ulici Na Krutci, docela ty paní učitelky obdivují, když po něm přecházejí směr Divoká Šárka. Jinak tu žádné přechody nejsou, takže je to taková loterie o život.

Neměla by být součástí stavebního plánu MŠ Vokovická, kde se pohybuje cca 150 děti, i bezpečnost v okolí?

Opravdu na to nikdo nemyslí, a začíná se to řešit až když je po kolaudaci a otevření školního roku. To chceme opravdu od zastupitelů toho tolik? Kdo má toto na starosti, neměl by dostat nějakou výtku, aby se toto již nestávalo. I když upřímně, metodika bude jistě bez těchto artefaktů.

Je to prostě škoda, jsme šikovná země, ale stále nám to prostě nejde dokončovat, Je to všechno vždy nedodělané a nemá to nic společného s prospěchem pro veřejnost a bezpečí.

A kritika, ta se tu vůbec nenosí. Zpětná vazba by měla být jen pozitivní. Ale to je právě špatně, neboť jen negativní zpětná vazba nás posouvá dál a dokáže nám zlepšit výsledky.

Obdrží staré Vokovice několik bezpečných přechodů, alespoň kvůli dětem v MŠ Vokovice? Nebo se zas MČP6 bude jen stále vymlouvat na („nedodržující se “) zónu 30km/h.

Autor: Markéta Hrdá | pondělí 15.9.2025 16:30 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

Další články autora

Markéta Hrdá

Nejhorší sběrný dvůr Pražských služeb v Praze 6, Proboštská 1

Kdo tento sběrný dvůr vede, by podle mého názoru měl na svoji funkci rezignovat. Nejhorší provozní řízení sběrného dvoru, jeden nesmysl nahrazuje druhý nesmysl.

10.4.2024 v 9:47 | Karma: 17,94 | Přečteno: 1367x | Diskuse | Společnost

Markéta Hrdá

Nejhorší moje příhoda, spletla jsem si hroby.

Asi každý měl někdy nějakou příhodu, za kterou se tak styděl, ale ji i dokonce sám někomu rád vyprávěl. Já mam taky jednu takovou s hrobem babičky.

12.3.2024 v 6:00 | Karma: 19,84 | Přečteno: 584x | Diskuse | Ona

Markéta Hrdá

Katastrofální hygiena na pultech českých potravinových řetězců v okolí Prahy 6

Zaměřila jsem se jen na uzeniny a sýry. Saláty a pomazánky, to je kapitola sama pro sebe. Je jedno, kde nakupujete, vše má své úskalí.

7.3.2024 v 7:40 | Karma: 15,36 | Přečteno: 865x | Diskuse | Ona

Markéta Hrdá

U sedmi zlodějů, aneb jak Vokovice zažívají ranní peklo.

Výjezd z Vokovic na Evropskou nechce nikdo řešit. Ostuda Prahy 6. A tak nám tu středočeští gauneři a arogantní řidiči dělají z každodenního výjezdu na Evropskou docela velké každodenní ranní peklo.

28.2.2024 v 6:58 | Karma: 10,96 | Přečteno: 769x | Diskuse | Ona

Markéta Hrdá

Praha 6 čeká na srážku auta s dítětem či rodičem

MŠ Pod Novým lesem je tak umístěna, že nečinnost Prahy 6, nečinnost Policie ČR a nedostatečné umístění správných dopravných značek způsobuje denní strach všech rodičů, kteří vodí své děti do MŠ Pod Novým lesem.

4.1.2024 v 7:00 | Karma: 22,28 | Přečteno: 4209x | Diskuse | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

7. září 2025  21:35

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

12. září 2025  14:17,  aktualizováno  18:31

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

10. září 2025

Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

10. září 2025  21:44,  aktualizováno  11.9 6:12

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

8. září 2025  18:35

Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...

Ministerstvo zahraničí ukáže veřejnosti vzácnou pozůstalost po Janu Masarykovi

15. září 2025  11:41,  aktualizováno  16:22

Busta Jana Masaryka, ceremoniální plášť nebo zcela nový portrét Alice Masarykové. Ministerstvo...

Výzva 2025 se musela před volbami přejmenovat. Kde kandiduje a kdo ji vede

15. září 2025  16:10

Čtyřku určil letos los pro jednu z nových stran, pojmenovanou Výzva 2025. Ta vznikla teprve v...

Expo v Ósace děsí černé vdovy. Odchytili už desítky pavouků, nacházejí vajíčka

15. září 2025  15:52

Organizátoři světové výstavy Expo 2025 v japonské Ósace vydali varování před jedovatými pavouky,...

Osm miliard v ohrožení. Univerzita Karlova může přijít o dotaci na kampus Albertov

15. září 2025  15:50

Ministerstvo školství zahájilo řízení o odebrání dotace Univerzitě Karlově (UK) na stavbu Biocentra...

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Markéta Hrdá

  • Počet článků 10
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1067x
"Fejetonky"

Tzn. nemuže být vždy vyvážené, protože se nemusí zakládat na dokázané pravdě, je to jen o subjektivním pocitu a má za cíl zasmát se tomu, s čím nejsme moc spokojeni a měli bychom s tím něco dělat.  

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.