Kachní sprint přes přechod: tragikomedie české silnice

Jednou jsem viděla kachny přecházet silnici. Šly si tak poklidně po chodníku, až najednou – šup! Přikrčily se a doslova vystřelily přes vozovku jako malí pernatí atleti.

Dvakrát rychlejší tempo, žádné zdržování, žádné vyjednávání s řidiči. Jen instinktivní: „Teď, nebo nikdy.“

A tehdy mi to došlo. Takhle nějak vypadá běžný chodec na přechodu v České republice.

Scéna první: Čekání na zázrak

Přechod pro chodce. Místo, které má evokovat bezpečí, důvěru, sounáležitost a lidskou slušnost. Realita? Betonový test přežití.

Na jedné straně stojí chodec. Dívá se doprava, doleva, znovu doprava. Ne, není to opakování dopravní výchovy ze školky. Je to úzkost. Kdo koho pustí? Pustí vůbec někdo? Nebo si máme přinést skládací židličku a termosku s čajem a čekat na lepší časy?

Scéna druhá: Krok do neznáma

Pak je tu druhá kategorie chodců. Ti odvážnější, co vykročí. Ale raději si s sebou berou i modlitební knížku. Protože neví, jestli je řidič viděl. Neví, jestli brzdí. Neví, jestli ho brzdění vůbec napadlo. A tak nasazují kachní mód – přikrčit, sprintovat, nedej bože oční kontakt. Kdo se podívá první, prohrál. Hra jménem „Kdo má vlastně přednost?“ začíná.

Scéna třetí: Řidiči v plné síle

A teď druhá strana barikády. Řidiči. Tito mocní vládci asfaltu.

  • Skupina A: Řidiči-slepci. Nevidí. Nevidí přechod, nevidí člověka, nevidí ani maminku s kočárkem a reflexní vestou. Prostě NEVIDÍ. Jejich periferní vidění končí u palubní desky.
  • Skupina B: Pomalí filozofové. Před přechodem zpomalí tak jemně, že to není poznat. Ani chodec, ani auto za nimi neví, jestli se zastaví, nebo si jen na chvíli rozmysleli smysl života.
  • Skupina C: Rallye třicítkou. Ti sice trochu zpomalí – ale jen na předepsanou třicítku – metr za vámi. V tu chvíli víte, že kdybyste uklouzli, tak už si na vás škrtnou jen svíčku a kytku.

A chodec? Ten si řekne...

„Pro příště vezmu radši MHD.“ Nebo dron. Nebo se teleportuju. Ale hlavně už žádný přechod.

Shrnutí?

Kultura přechodu pro chodce v Česku je mix improvizace, přežití, štěstěny a trochy kachního instinktu.

A přitom by stačilo tak málo: trochu ohleduplnosti, trocha respektu – a možná i to směšně jednoduché pravidlo: zastavit, když někdo chce přejít.

Ale dokud to nenastane, budeme dál sprintovat přes silnici jako ti opeření mistři – srdce v krku, oči všude a nohy v pohotovosti.

Protože být chodec v Česku... to je prostě životní styl. 🦆

Autor: Markéta Hrdá | pondělí 20.10.2025 7:00 | karma článku: 7,28 | přečteno: 129x

Markéta Hrdá

  • Počet článků 17
  • Celková karma 14,08
  • Průměrná čtenost 857x
"Fejetonky"

Tzn. nemuže být vždy vyvážené, protože se nemusí zakládat na dokázané pravdě, je to jen o subjektivním pocitu a má za cíl zasmát se tomu, s čím nejsme moc spokojeni a měli bychom s tím něco dělat.  

