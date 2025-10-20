Kachní sprint přes přechod: tragikomedie české silnice
Dvakrát rychlejší tempo, žádné zdržování, žádné vyjednávání s řidiči. Jen instinktivní: „Teď, nebo nikdy.“
A tehdy mi to došlo. Takhle nějak vypadá běžný chodec na přechodu v České republice.
Scéna první: Čekání na zázrak
Přechod pro chodce. Místo, které má evokovat bezpečí, důvěru, sounáležitost a lidskou slušnost. Realita? Betonový test přežití.
Na jedné straně stojí chodec. Dívá se doprava, doleva, znovu doprava. Ne, není to opakování dopravní výchovy ze školky. Je to úzkost. Kdo koho pustí? Pustí vůbec někdo? Nebo si máme přinést skládací židličku a termosku s čajem a čekat na lepší časy?
Scéna druhá: Krok do neznáma
Pak je tu druhá kategorie chodců. Ti odvážnější, co vykročí. Ale raději si s sebou berou i modlitební knížku. Protože neví, jestli je řidič viděl. Neví, jestli brzdí. Neví, jestli ho brzdění vůbec napadlo. A tak nasazují kachní mód – přikrčit, sprintovat, nedej bože oční kontakt. Kdo se podívá první, prohrál. Hra jménem „Kdo má vlastně přednost?“ začíná.
Scéna třetí: Řidiči v plné síle
A teď druhá strana barikády. Řidiči. Tito mocní vládci asfaltu.
- Skupina A: Řidiči-slepci. Nevidí. Nevidí přechod, nevidí člověka, nevidí ani maminku s kočárkem a reflexní vestou. Prostě NEVIDÍ. Jejich periferní vidění končí u palubní desky.
- Skupina B: Pomalí filozofové. Před přechodem zpomalí tak jemně, že to není poznat. Ani chodec, ani auto za nimi neví, jestli se zastaví, nebo si jen na chvíli rozmysleli smysl života.
- Skupina C: Rallye třicítkou. Ti sice trochu zpomalí – ale jen na předepsanou třicítku – metr za vámi. V tu chvíli víte, že kdybyste uklouzli, tak už si na vás škrtnou jen svíčku a kytku.
A chodec? Ten si řekne...
„Pro příště vezmu radši MHD.“ Nebo dron. Nebo se teleportuju. Ale hlavně už žádný přechod.
Shrnutí?
Kultura přechodu pro chodce v Česku je mix improvizace, přežití, štěstěny a trochy kachního instinktu.
A přitom by stačilo tak málo: trochu ohleduplnosti, trocha respektu – a možná i to směšně jednoduché pravidlo: zastavit, když někdo chce přejít.
Ale dokud to nenastane, budeme dál sprintovat přes silnici jako ti opeření mistři – srdce v krku, oči všude a nohy v pohotovosti.
Protože být chodec v Česku... to je prostě životní styl. 🦆
Markéta Hrdá
Spánek jako dobrovolně povinná aktivita v mateřské školce. Trauma pro rodiče.
Když si někdo stěžuje, že dnešní děti nemají žádný řád, žádnou disciplínu a žádné mantinely, doporučila bych mu výlet do nejbližší mateřské školky.
Markéta Hrdá
Stát chce, abych odvezla každou zimu molo z Vltavy. Zkuste si odtáhnout garáž na laně.
Představte si, že by vám jednoho dne přišel dopis: „Vážená paní, žádáme vás, abyste každou zimu odstranila svou garáž z pozemku. Hrozí totiž, že při sněžení ujede z kopce a ohrozí sousedův plot.“
Markéta Hrdá
150 dětí v školce, žádný přechod, aneb bezpečnost dětí po česku
150 dětí v mateřské školce, žádný přechod před mateřskou školkou a jedna cedule na půl žerdi. Vítejte v srdci Evropy. V civilizované zemi. V metropoli. V Praze 6. Konkrétně ve Vokovicích
Markéta Hrdá
Upřímná politická kampaň? Noční můra české politiky
Představte si svět, kde by politici říkali pravdu.Svět, kde by volební slogany nebyly zbožná přání marketérů na kokainu, ale realistický popis toho, co se fakt stane.
Markéta Hrdá
Zlevníme všechno! I vaše IQ. A ČEZ přetvoříme na Českou Poštu 2.0
Drazí spoluobčané, přátelé nižších cen a milovníci státního řízení všeho od jogurtu po jaderné elektrárny!
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
AfD chce udělit Trumpovi čestné občanství v rodné hroudě jeho předků
Strana Alternativa pro Německo (AfD) chce americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi udělit čestné...
Počet osmdesátníků skokově naroste, i kvůli odsunu Němců, tvrdí demograf
Vysíláme „Tohle není krize, která přijde a odezní. Je to výzva, na kterou musíme připravit obce a sociální...
Nejvyšší soud odmítl dovolání pedofilního seniora. Zabavené disky zpátky nezíská
Nejvyšší soud odmítl dovolání seniora Jana Synka, jenž si odpykává 4,5 roku ve vězení za distribuci...
ANO, SPD a Motoristé jednají o programu vlády. Řeší průmysl, finance a obranu
Debaty o společném programovém prohlášení vlády otevírají v pondělí dopoledne vyjednavači hnutí...
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
- Počet článků 17
- Celková karma 14,08
- Průměrná čtenost 857x
Tzn. nemuže být vždy vyvážené, protože se nemusí zakládat na dokázané pravdě, je to jen o subjektivním pocitu a má za cíl zasmát se tomu, s čím nejsme moc spokojeni a měli bychom s tím něco dělat.