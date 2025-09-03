Troll není člověk. Troll je zbraň.
Představte si, že jdete do hospody. Objednáte si pivo, začnete debatovat o fotbale nebo o tom, kolik stojí máslo – a najednou se otevřou dveře a dovnitř vtrhne parta gumových figurín. Každá má nalepený úsměv a začne křičet: „Franta Vocásek krade!“ „,Fiala vám zdražil párky!“ „Ukrajinci bombardujou moskevkou nemocnici!“ Figuríny neodpovídají na otázky, neznají kontext. Jen dokola recitují naučené fráze. A když se jedna unaví, přijde další.
To není sci-fi. To je český internet roku 2025.
Nejsou to lidi. Jsou to algoritmy. Diskuse pod články na velkých serverech – iDnes, Seznam, Novinky, ČTV – už dávno nejsou rozjitřený večer plný naštvaných Frantů po třetím pivu. Jsou to bitevní pole. A vojáci? Ne sousedi, ale stroje. Umělé inteligence napojené na armády falešných účtů, které mají za úkol jediné: zaplavit prostor, zmást, otrávit, rozhádat.
A protože pracují ve směnách 24/7, je to jako když do hospody někdo nasadí rotační kulomet: normální debata nevydrží ani pět minut.
Často slyším: „Ale přece nemůžeme zakazovat názory! To by byla cenzura!“
No jasně. To slovo nenávidim stejně jako vy. Já cenzuru zažil a nesmíme dovolit aby se vrátila a nepohodlní lidé padali z oken... oh wait.
Pozor. Svoboda slova je právo lidí. Ne robotů. Papoušek taky nemá svobodu slova, když nadává na souseda. A stejně tak ji nemá umělá inteligence, která spamuje komentáře o „zlých Banderovcích“.
Když algoritmus generuje tisíce příspěvků denně, není to projev občana. Je to průmyslová výroba. Vlastně propaganda v továrním balení.
Je to zbraň, ne diskuze.
Tihle „komentátoři“ nemají v plánu přesvědčit vás fakty. Jejich cíl je jednodušší: rozhádat, unavit, znechutit, zahnat do kouta rezignace.
Jeden falešný účet napíše, že „EU nás zotročuje“. Druhý přidá „Ukrajinci kradou“. Třetí dodá, že „Fiala osobně zdražil rohlíky“ „Rusko už brzo vyhraje!“. A než se nadějete, místo diskuse je bahniště, kde se lidé hádají o úplné nesmysly.
Říká se tomu „firehosing“ – tlaková hadice lží. Nejde o to, aby to byla pravda. Jde o to, aby to teklo pořád, všude a zadusilo všechno ostatní. Je to digitální obdoba kobercového náletu. V dopadu na společnost stejně nebezpečná jako vybuchojící bomby.
Řešení existuje: odlišit lidi od gumových figurín.
Nikdo nechce cenzuru. To by byla cesta do pekel. Ale existuje rozdíl mezi Frantou, který má názor (i kdyby pitomý), a softwarem, který ho hraje na replay.
Řešení není v tom „zakázat internet“, ale v ověření identity. Podobně jako dneska funguje bankovní identita – jen přenesená do světa diskusí. Autorita ověří, že účet patří skutečné osobě. Sociální síť nemusí znát jméno ani rodné číslo – stačí jí jen vědět, že nejde o papírového panáka, AI algoritmus.
Pak už je to na nás: chceme číst jen ověřené lidi? Nastavíme si filtr. Chceme se koupat v bahně trollích farem? I to je možnost. Ale budeme vědět, do čeho lezeme a od čeho budeme na dálku smrdět.
Proč by to měly chtít samotné sociální sítě?
Pokud to neudělají, utečou jim uživatelé. Normální lidi nechtějí trávit čas v kanálu plném špíny. A inzerenti nechtějí platit reklamy mířící na publikum složené z ruských botů.
Takže to není otázka „cenzura vs. svoboda“. Je to otázka „čistá hospoda plná lidí, kteří se občas pohádají, ale stáje jsou to diskutující lidé vs. hospoda plná gumových figurín, které vám místo piva nalévají kyanid a stylem zaseklé desky melou své nesmysly.
Přestaňme se tvářit, že troll = oponent. Troll není soused, který to vidí jinak. Troll je digitální nástroj, který má rozbít debatu. A stejně jako se u brány bráníme tankům, musíme se na síti bránit trollům. Ne proto, abychom umlčeli názory (anžto troll žádné názory nemá, jede podle algoritmu), ale proto, abychom udrželi prostor, kde má smysl se vůbec bavit.
Protože jestli dovolíme, aby diskuse zaplnily jenom robotické figuríny s jedním scénářem, skončíme ne ve svobodné společnosti, ale v digitální realitě, kde hraje pořád dokola jen jedna kazeta: „Banderovci, Ukrajinci, Fiala, rohlíky…“
A to není diskuse. To je válka.
Tomáš Houška
Tomáš Houška
Tomáš Houška
Tomáš Houška
Tomáš Houška
Žiju hlavně psaním filmových a knižních příběhů, hudbou a občasným cestováním časem (to poslední se obvykle maskuje jako LARP). Tohle je místo, kde parkuju svoje „myšlenky pozdě v noci" – od politiky přes civilizační turbulence až po absurdní nápady, které se samy derou na papír.
Pokud chcete nakouknout i do dalších mých světů:
- asheraband.com – naše muzika
- cestycasem.cz – historie a LARP jako stroj času (kdyby vám to znělo jako sci-fi pohon vesmírné lodě, přečtěte si mojí knížku Hráči (larp-sword.com/hraci)
- theashera.com – moje poslední knížka Svět podle Ašéry a všechno kolem bohyní, mýtů a herezí
Pro upozornění na nové články (a drobnosti, co mi upadnou od ruky) sledujte FB stránku Sedmá vlna.