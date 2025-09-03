Surfujme na vlně
Představte si, že stojíte na pláži. V klidu si užíváte šumění vln, možná i nanuk, když tu najednou na horizontu vidíte, jak se valí pořádná masa vody. A lidé kolem vás začnou dělat to, co dělají vždycky: někteří se tváří, že to nevidí (“to je jen trochu větší příboj, dejte mi ještě jedno pivo“), jiní statečně roztahují ruce, aby vlnu zastavili. To je hezké gesto – jen zatím žádný člověk nevyhrál souboj s oceánem.
A můžeme udělat něco jiného? Možná... Tohle je naše vidění klimatických změn dnes. Vlna už tu je. Jen otázka: budeme stát na břehu a křičet, nebo zkusíme surfovat?
Historie má vlny v oblibě. Římané měli „římské klimatické optimum“ – teplé (dokonce ještě trochu teplejší než máme dnes), stabilní počasí, díky kterému vybudovali impérium. Obilí rostlo, armády pochodovaly, amfiteátry se plnily. Bylo dobře. Až do chvíle, než nebylo. Když se počasí pokazilo, impérium se začalo hroutit. A přiznejme si: kolaps se nikdy nehodí. Zvlášť když máte rozestavěný akvadukt.
Ve středověku to bylo podobné. Přišlo středověké klimatické optimum (cca 950–1250). Teplo přineslo univerzity a katedrály. Chlad a neúrody malé doby ledové, která přišla potom, pak povstání, mor a spoustu lidí, kteří se náhle rozhodli, že by radši byli svatí mučedníci než rolníci s prázdným špejcharem.
A pak jsou tu Nizozemci. Ti v době malé doby ledové nepropadli panice. Postavili větrné mlýny, vysušili bažiny a najednou z nich byla námořní velmoc. Což je hezká lekce: když se ochladí a všichni nadávají, můžete buď klepat zuby, nebo vymyslet něco, co vás dostane do čela peletonu.
Lekce, která se pořád opakuje.
Problém totiž není vlna. Problém je, jak se k ní postavíte.
Mayové zůstali u polí, která přestala rodit, a z kolosální civilizace je dnes turistická atrakce.
Vikingové v Grónsku umrzli, protože trvali na tom, že budou dál chovat krávy, i když krávy zjevně nečetly manuál k přežití v Arktidě. Inuité kolem nich jedli ryby a vesele žili dál.
Tady by se hodil malý cedulový slogan: „Flexibilita: není to slabost, je to strategie přežití.“
A dnes? Máme Green Deal. Velký evropský plán, jak omezit emise. V jádru hezká věc. Jen to občas působí jako když někdo stojí na pláži, vytáhne deštník a věří, že tím zastaví příliv.
Proč ne, zkusme emise snižovat. Ale pokud si myslíme, že to samo o sobě změní chod planety, je to stejně optimistické jako představa, že když sním méně koblih, spadne mi břicho samo od sebe do velikosti modela. Realita je složitější a ekonomický kolaps Evropy, na kterém makáme co umíme, planetární emise spíš zvýší, protože výroba se přesune tam, kde na nějaké emise srdečně pečou (a ideálně si v peci topí hnědým uhlím).
Máme spáchat sepukku? Možná nemusíme. Vlnu můžeme vzít jako příležitost.
Teplejší Evropa může znamenat delší vegetační sezónu, nové plodiny, míň zimních účtů za topení. Jasně, budou vedra ve městech (a kdo je ťulpas, může zimní úspor proplálit provozem klimatizace vyrobené v Číně) a sucha v krajině – ale právě to je šance na inovaci.
Solární panely, baterie, chytré sítě, precizní zemědělství, vzdělávací systém, inovace, spolupráce... To není science fiction, to je prostě 21. století. A pokud Evropa dokáže tyhle věci rozjet ve velkém, nebudeme jen zvládat vlastní problémy. Budeme umět nabízet řešení do světa. A upřímně: „exportovat řešení“ zní o dost líp než „importovat migranty zoufale prchající z kolabujících regionů“.
Jasně, Česko samo svět nespasí. To by nezvládlo ani se všemi našimi pivaři na jedné hromadě. Ale Evropa jako celek? To už je jiná kategorie. Když se sladí 27 zemí, máme šanci být opravdu tím surfařem, který ukáže cestu.
A to je příběh, který stojí za vyprávění. Ne Evropa, která se bojí a proto se eurokomisaři zabývají uchošťoury a přemýšlením, jak zatnout tipec naší ekonomice a konkurenceschopnosti. Ale Evropa, která se směje, když jí někdo říká „apokalypsa“. Evropa, která říká: „Dobře, podmínky se mění. Tak pojďme hrát novou hru – a vyhrajeme ji.“
Na závěr zpátky na pláž. Vlna se blíží. Možná se zvedne ještě víc, než čekáme. Ale pořád máme na výběr.
Můžeme stát na břehu s otevřeným deštníkem, mávat rukama a tvářit se statečně. Nebo můžeme vzít prkno a zkusit to. Ano, občas spadneme, napijeme se slané vody a budeme vypadat trapně. Ale nakonec zjistíme, že jezdit na vlnách je vlastně docela fajn.
A to nevypadá jako konec světa, ale jako nové dobrodružství.
Tomáš Houška
Daň z mobilního telefonu a internetového připojení
Za takovou začala vláda bojovat a protlačila ji sněmovnou. Neříká to tedy nahlas - tváří se, že jde o drobnou úpravu poplatků ČTV a ČRo. A že je to tak „normální“ .
Tomáš Houška
Liber vitae - 1
S třetím vydáním knížky přibude její audioverze, která bude někdy koncem června - a to i s vlastním hudebním soundtrackem. Ale než to bude, můžete se začíst do jejích písmenek a první vlaštovku můžete poslouchat už během čtení)
Tomáš Houška
Já chci taky přidat!
Poslanec Pávek se ve sněmovně vyjádřil, že poslanci berou málo a je spravedlivé, aby se jejich platy trvale valorizovaly, protože dřou jak koně. Nebo tak nějak. A tak zde je má krátká odpověď všem Pávkům.
Tomáš Houška
Budete vyvěšovat vlajku Tibetu?
Kdekterý politik sdílí na sciálních sítích fotku, jak vyvěšuje tibetskou vlajku. Některým není blbé tím spamovat nejrůznější skupiny a diskuse, které s Tibetem nemají moc společného. A co vy? Přidáte se?
Tomáš Houška
Opravte ty voliče!
Všude na mě koukají sofistikované analýzy co to té půlce národa je, že volila špatně. Tedy Zemana. Za tím je nějaká jejich nedostatečnost. Jsou porouchaní. Kdyby byli v pořádku, volili by správně.
|Další články autora
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
Kdysi bezpečnou Kostarikou zmítá zločin, postaví drsné vězení po vzoru Salvadoru
Kostarika bude mít novou věznici s přísným režimem, k jejímuž zřízení vládu středoamerické země...
Pomůžeme, jak to půjde, jako bratři, řekl Kim Putinovi. Ten děkoval za vojáky
KLDR je ochotna Rusku pomoci, jak jen to bude možné, řekl severokorejský vůdce Kim Čong-un ruskému...
Napětí v Karibiku graduje. Američané zasáhli loď z Venezuely, vezla drogy, tvrdí
Americká armáda v úterý v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která podle USA převážela...
Odbory požadují, ať vláda přidá zaměstnancům státu 10 procent do tarifů
Zástupci vlády a odborů jednají o zvýšení platů zaměstnanců státu a veřejných služeb. Ministerstvo...
Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily, postaví linku za 16,65 miliardy
Toyota zahájí v Kolíně výrobu nového elektromobilu. Postaví novou výrobní linku za 16,65 miliardy...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 219
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 4271x
Žiju hlavně psaním filmových a knižních příběhů, hudbou a občasným cestováním časem (to poslední se obvykle maskuje jako LARP). Tohle je místo, kde parkuju svoje „myšlenky pozdě v noci“ – od politiky přes civilizační turbulence až po absurdní nápady, které se samy derou na papír.
Pokud chcete nakouknout i do dalších mých světů:
- asheraband.com – naše muzika
- cestycasem.cz – historie a LARP jako stroj času (kdyby vám to znělo jako sci-fi pohon vesmírné lodě, přečtěte si mojí knížku Hráči (larp-sword.com/hraci)
- theashera.com – moje poslední knížka Svět podle Ašéry a všechno kolem bohyní, mýtů a herezí
Pro upozornění na nové články (a drobnosti, co mi upadnou od ruky) sledujte FB stránku Sedmá vlna.