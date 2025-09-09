Politici slibují všechno. Jen školství je krtinec na mapě.
Volby za dveřmi. A všechny strany v zásadě říkají totéž:
- Přidáme na platech státních úředníků.
- Přidáme na důchodech.
- Rozdáme dotace na čínské elektroautíčko.
- Snížíme daně.
- A klidně i věk odchodu do důchodu – proč ne, když se to pěkně poslouchá.
Kdyby to někdo shrnul jednou větou, zní to takhle: „Předháníme se, kdo státní rozpočet rozseká grandiózněji a rychleji.“
Ale nikdo, opravdu nikdo, neřekne: „Snížíme náklady státu.“, „Kašlem na dotace, raděj zmodernizujeme vzdělávání, aby mělo smysl i v roce 2080.“
Ne. Maximálně se objeví folklórní refrén: „Víc dětí do učňáků, dost bylo vzdělaní!“ Jenže reálný výsledek učňáků dnes? Nejčastější plynulý přechod z výučního listu do evidence úřadu práce. Bravo. To je fakt skvělá strategie pro století AI.
A je rok 2080 sci-fi? Ani náhodou. Dnešní prvňák půjde do práce za 15–20 let. A do důchodu kolem roku 2085. Ano, 2085!
Představte si svět před 60 lety (1965) a dneska. A teď velikost té změny otočte do budoucna. No, ve skutečnosti ta změna bude větší, protože rychlost změn akceleruje.
A pak slyšíte kandidáta na ministra školství, který říká, že chce zrušit dotace do vzdělávacích projektů, protože jsou „příliš duhové“. I humanitní obory, potřeujeme víc lidí v monetérkách. A zároveň se dušuje, že ani korunu nevezme fotbalovým svazům. Tak to pardon, ale jestli jediný plán školství je „méně duhy, více míčů“, tak se fakt není čemu divit, že nám děti utíkají do světa – a ne proto, že chtějí hrát Premier League.
Kdo řekne pravdu?
Já nechci, aby mi politici slibovali levnější párky, rychlejší důchody a zázračné dotace. Já chci, aby někdo konečně řekl: „Vzdělání je naše jediná šance nebýt v roce 2080 jen levná montovna s Krtečkem na tričku.“
Protože montovna shoří. Ropu, uhlí a kobalt nemáme. Ale hlavy máme. Neřekl bych že proto aby ducaly do míče.
Tomáš Houška
Nová renesance
Green Deal připomíná pokus o karaoke v nonstop baru: spousta falešných tónů a nikdo se nebaví. Ale co kdybychom místo záplatování starého světa začali stavět nový? A místo opilého karaoke napsali nové písničky?
Tomáš Houška
Troll není člověk. Troll je zbraň.
Apokalypsa . Stroje obsadily sociální sítě, lidé jsou menšina ve vlastní řeči. Bitva o realitu běží a roboti nestřílí kulky, ale slova. Vpád trollích armád proměnil internet ve frontu a trolí armáda je levnější než atomovky.
Tomáš Houška
Surfujme na vlně
Civilizace se vlní jako moře, někdy surfujete na vrcholu, jindy se topíte pod hladinou a přemýšlíte, jestli by vám nepomohla vodní dýmka. Změna klimatu je další vlna. Pojedeme na ní, nebo půjdem zastavit příliv deštníkem?
Tomáš Houška
Daň z mobilního telefonu a internetového připojení
Za takovou začala vláda bojovat a protlačila ji sněmovnou. Neříká to tedy nahlas - tváří se, že jde o drobnou úpravu poplatků ČTV a ČRo. A že je to tak „normální“ .
Tomáš Houška
Liber vitae - 1
S třetím vydáním knížky přibude její audioverze, která bude někdy koncem června - a to i s vlastním hudebním soundtrackem. Ale než to bude, můžete se začíst do jejích písmenek a první vlaštovku můžete poslouchat už během čtení)
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Před mešitami v Paříži ležely prasečí hlavy. Odporný čin, uvedla policie
Francouzští policisté se od úterního rána zabývají případem, kdy před několik mešit v Paříži a...
Odvoz nelegálního německého odpadu začal, lidé slavili koláčky i pivem
V Jiříkově na Bruntálsku začal odvoz odpadů, které tam počátkem zimy nelegálně vyložily kamiony z...
Sehraný tříčlenný gang ve velkém kradl v drogeriích, prodejny vybíral náhodně
Minimálně osm krádeží s celkovou škodou přesahující částku 150 tisíc korun má podle obvinění...
Konečná: EU je před rozpadem. Prosadíme registraci „zahraničních agentů“ v Česku
Vysíláme Šéfka KSČM a lídryně hnutí Stačilo! Kateřina Konečná v Rozstřelu odmítla vojenskou pomoc Ukrajině,...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 222
- Celková karma 9,49
- Průměrná čtenost 4217x
Žiju hlavně psaním filmových a knižních příběhů, hudbou a občasným cestováním časem (to poslední se obvykle maskuje jako LARP). Tohle je místo, kde parkuju svoje „myšlenky pozdě v noci“ – od politiky přes civilizační turbulence až po absurdní nápady, které se samy derou na papír.
Pokud chcete nakouknout i do dalších mých světů:
- asheraband.com – naše muzika
- cestycasem.cz – historie a LARP jako stroj času (kdyby vám to znělo jako sci-fi pohon vesmírné lodě, přečtěte si mojí knížku Hráči (larp-sword.com/hraci)
- theashera.com – moje poslední knížka Svět podle Ašéry a všechno kolem bohyní, mýtů a herezí
Pro upozornění na nové články (a drobnosti, co mi upadnou od ruky) sledujte FB stránku Sedmá vlna.