Nová renesance
Slovo „renesance“ má takový vznešený zvuk. Představíte si Michelangela, jak stojí na lešení v Sixtinské kapli a nadává na bolest za krkem. Nebo Leonarda, jak kreslí létající stroje, které v praxi připomínají kříženec mezi netopýrem a parapletem. Většina lidí si pod tím slovem vybaví umění, trochu lesku a spoustu italských jmen, která se špatně skloňují.
Ale v jádru šlo o úplně obyčejnou věc: starý svět už nefungoval a udělal místo pro nový.
Renesance nezačala tím, že by si lidé prostě řekli „a teď se budeme dívat na věci pozitivněji“. Ne, ona začala proto, že středověk se rozpadal pod vlastní vahou. Ekonomický systém, krize v církvi, mor, hlad, Turci bušící na vrata – to všechno donutilo lidi hledat nové cesty. A protože to byli Evropané, našli je ve věcech, které by jiného ani nenapadly: perspektiva v malířství, kompas na lodích, knihtisk.
Najednou se věci, které spolu dřív vůbec nesouvisely, začaly spojovat. Astronomie s navigací. Matematika s malířstvím. Filozofie s obchodem. A výsledek? Kontinenty, které se propojily, a Evropa, která začala udávat tón světu.
Dnes to vypadá podobně. Starý průmyslový model se zadýchává. Ropa a uhlí jsou jako ta stará košile, co se vám sice kdysi líbila, ale teď má díry na místech, kde by opravdu neměla. Do toho si uvědomujeme, že vlna znečištění okolního prostředí nám jasně říká: takhle už to dál nepůjde.
Jenže my dnes máme technologie, o kterých by se Leonardovi ani nesnilo. Satelity, které sledují vláhu v půdě. Domy, co samy šetří energii. Solární panely, které dávají víc energie než půl středověkého města. Kdyby tohle viděl Leonardo, asi by si řekl: „Fajn, teď už by ty moje létající stroje možná opravdu fungovaly.“ (Nebo by aspoň spadly stylověji.)
Současná evropská debata se většinou točí kolem tabulek, čísel a předpisů. To je nutné, ale inspirativní to není. Renesanci nedělají excelové tabulky. Renesanci dělají příběhy, které lidi strhnou.
Proč Green Deal není renesance a pokrok nejde uzákonit v lisabonském plánu, stejně jako nejde novelizovat ohmův zákon?
Když se v 15. století objevila knihtiskárna, nikdo nezorganizoval „pětiletku pro zvýšení produkce knih“ ani nevyšla evropská směrnice o zvýšení čtenosti Bible. Knihtiskaři se naučili vydávat knihy levněj a ve větších objemech. A začli je prodávat. Lidé prostě začali číst, psát a publikovat. Nabídka se propojila s poptávkou. A změnilo to svět. Například přišla reformace a s ní náboženské války. Inu, někdy to není jenom o sladkých jablíčkách, vývoj civilizace si občas zajde krkolomnými cestami. Na druhou stranu náboženské války skončily, když si lidi řekli, že je docela volovina vyhlazovat se kvůli fomulaci otčenáše a větší smysl dává založit Akademii věd a náboženství by se nemělo plést do řízení země.
Dneska potřebujeme něco podobného: nový příběh Evropy, který říká ne „musíme se uskromnit“, ale „můžeme žít chytřeji, pohodlněji a krásněji“.
Zkuste si představit, jak Michelangelo maluje strop Sixtinské kaple – a pod ním stojí úředník, co zapisuje do excelu: „Zvýšení spotřeby pigmentu o 12 %. Nutno požádat o výjimku z emisních limitů. A jsou tu konfliktní nekorektní motivy, před dokončením musí schválit etická komise.“ Koho z těch dvou si lidé zapamatují?
Co by znamenala nová renesance dnes? Evropa by mohla znovu ukázat, že umí spojovat věci, které spolu dosud nemluvily: Třeba architekturu s klimatologií – města, kde se dá žít i v horku, aniž byste museli mít klimatizaci v každé tramvaji. Energetiku s umělou inteligencí – sítě, které se řídí samy a nepadají při každém vedru nebo mrazu. Historii s designem – učit se z minulých kolapsů a přetavit je v nové příběhy a symboly. A vím já, zasněte se taky vy!
Představte si, že v roce 2100 stojí naši vnuci v muzeu. Dívají se na obrazy nebo na staré fotky a říkají: „Takhle začala nová renesance. Když se Evropa rozhodla nestrašit apokalypsou, ale vyprávět nový příběh.“
A možná se budou smát i našim absurdním začátkům. Jako my se dnes smějeme Leonardovým vrtulníkům z husích per. Nebo solárnímu autu, které ujelo sedm kilometrů, než se mu roztekla střecha. Každá renesance má své trapasy – ale hlavní je, že se jede dál.
Nová renesance nezačne tím, že někdo vydá další směrnici, zákazy a rozdá dotace. Začne svobodou. Začne tím, že si dovolíme vymyslet nový příběh. Příběh, který propojí vědu, umění, obchod i každodenní život. A pak budeme mít odvahu ho zkusit.
Tomáš Houška
Troll není člověk. Troll je zbraň.
Apokalypsa . Stroje obsadily sociální sítě, lidé jsou menšina ve vlastní řeči. Bitva o realitu běží a roboti nestřílí kulky, ale slova. Vpád trollích armád proměnil internet ve frontu a trolí armáda je levnější než atomovky.
Surfujme na vlně
Civilizace se vlní jako moře, někdy surfujete na vrcholu, jindy se topíte pod hladinou a přemýšlíte, jestli by vám nepomohla vodní dýmka. Změna klimatu je další vlna. Pojedeme na ní, nebo půjdem zastavit příliv deštníkem?
Daň z mobilního telefonu a internetového připojení
Za takovou začala vláda bojovat a protlačila ji sněmovnou. Neříká to tedy nahlas - tváří se, že jde o drobnou úpravu poplatků ČTV a ČRo. A že je to tak „normální“ .
Liber vitae - 1
S třetím vydáním knížky přibude její audioverze, která bude někdy koncem června - a to i s vlastním hudebním soundtrackem. Ale než to bude, můžete se začíst do jejích písmenek a první vlaštovku můžete poslouchat už během čtení)
Já chci taky přidat!
Poslanec Pávek se ve sněmovně vyjádřil, že poslanci berou málo a je spravedlivé, aby se jejich platy trvale valorizovaly, protože dřou jak koně. Nebo tak nějak. A tak zde je má krátká odpověď všem Pávkům.
- Počet článků 221
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 4235x
Žiju hlavně psaním filmových a knižních příběhů, hudbou a občasným cestováním časem (to poslední se obvykle maskuje jako LARP). Tohle je místo, kde parkuju svoje „myšlenky pozdě v noci“ – od politiky přes civilizační turbulence až po absurdní nápady, které se samy derou na papír.
Pokud chcete nakouknout i do dalších mých světů:
- asheraband.com – naše muzika
- cestycasem.cz – historie a LARP jako stroj času (kdyby vám to znělo jako sci-fi pohon vesmírné lodě, přečtěte si mojí knížku Hráči (larp-sword.com/hraci)
- theashera.com – moje poslední knížka Svět podle Ašéry a všechno kolem bohyní, mýtů a herezí
Pro upozornění na nové články (a drobnosti, co mi upadnou od ruky) sledujte FB stránku Sedmá vlna.