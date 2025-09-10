Evropské zrcadlo …aneb pohádky z hnijícího dvoumilionového sídliště
Občas slyším věty, u kterých se mi zvedne obočí tak vysoko, že už skoro sousedům koukám přes plot:
„V Rusku je ještě pořádek!“
„Rusko se nenechá zkazit dekadencí Západu!“
A můj oblíbený bonbónek: „Za Putina tam lidi žijou normálně!“
Normálně co? Pro někoho je Rusko země tradičních hodnot a hrdých mužiků. Normálně kratší život, normálně chudoba, normálně chlast. Koukněte mimo Kreml a Treťjakovskou galerii třeba do Novosibirsku. To je takový dvoumilionový Chanov XXL, akorát bez graffiti, protože barva je drahá, a s horšími mekáči. Takže než si nalepíme carského medvěda na tričko, pojďme se podívat, co tam vlastně mají. Já vám to povim: Rozsah bezútěšnosti, že by si i Kafka sedl na lavičku a řekl: „Tak tohle je na mě moc depresivní.“
Proč se ale tolik lidí u nás dívá na Rusko s obdivem? Odpověď je jednoduchá: dnešní doba je pro spoustu lidí zmatečná. Do Evropy proudí migranti, v západních městech přibývají mešity, politici rozdávají dotace na čínské solární panely, inovativní toustárny Agrofertu, a elektroauta která bez dotací nikdo nechce, a do toho po ulicích pochodují polonahý magoři v tangách, kteří se tváří, že poskakovánim po Příkopech v podvlíkačkách je ideální způsob jak změnit svět.
Jasně, že to spoustu lidí irituje. Mě leccos z toho taky. Je snadnější říct si: „V Rusku takové blbosti nejsou.“ A malovat si na obzoru obraz „pevného a tradičního“ Ruska, kde vládne pořádek a jistoty.
Jenže to je taková ta Marfušina pohádka. Něco jako večerníček kde místo Rákosníčka hraje v hlavní roli medvěd, co chlastá vodku po sudech a v pozadí padají uhnilé paneláky, kde je jeden zeblitý záchod na patro.
Co v té pohádce nepíšou:
• Průměrný Rus: žije o 10–15 let kratší život než průměrný Evropan. To není detail. To je celé pubertální dítě, které v životě neuvidíte.
• Každý šestý Rus je muslim: Ano, to, čeho se bojovníci proti islamizaci tak bojí, už dávno platí v Rusku. Největší mešita Evropy nestojí v Berlíně. Ani v Londýně. Ani v Paříži. Stojí v Moskvě. První evropská země, jejíž chán požádal o přijetí do ligy islámských zemí bylo Rusko. Takže je trochu schíza bojovat proti islamizaci a současně velebit Rusko.
• Migrace: velká část migrantů, kteří teď míří do Evropy, jde z oblastí, které rozvrátili ruští vojáci a žoldáci. Takže až příště někdo zakřičí: „Kvůli Bruselu tu máme migranty!“, můžete mu s klidem říct: „Ne, kámo, kvůli Wagnerovcům, co si na dovolené v Africe spletli vesnice plné lidí s paintballovým hřištěm.“
• Demokracie: EU je byrokratický moloch, všichni víme. Ale za posledních 27 let jsme měli opakovaně volby, kde fakt vyhrál ten, koho si lidi zvolili. V Rusku? Tam máte volební lístky, kde můžete zakroužkovat, jestli chcete Putina, Vladimira Vladimiroviče, nebo V. V. P. Anebo něco jiného, to už je fuk. A jestli nechcete vypadnout z okna nebo vypít plutoniový odvar, nezkoušejte kandidovat proti němu.
Ano, Západ je někdy dekadentní. No, vlastně často. Pride, veganská zmrzlina, influenceři, co doporučují detox šťávou z bramborových slupek a barbíny, co na youtube vydělávají balík rozbalováním nových vibrátorů. Ale pořád je to lepší dekadence, než gulag. Je lepší vidět pár cvoků v tangách, než sledovat vojáky, jak odvádějí vašeho souseda nebo syna na frontu, protože jeho pas začíná číslem 1995.
Absurdní mininávody
Jak si zkrátit život o 15 let ruským stylem
1. Vstávej denně v mrazu – nejlépe v bytě, kde netopí.
2. Kup si levnou vodku místo snídaně.
3. Pokud tě někdo kritizuje, pošli ho z okna.
4. A hlavně: nikdy si na dýlku života nestěžuj, jinak se zkrátí ještě víc.
Recept na tradiční ruský pořádek
• Vezměte jednu část strachu.
• Přidejte dvě lžíce propagandy.
• Dochuťte „nepřítelem Západu“.
• Dusit 20 let pod pokličkou.
Výsledek: společnost, kde se nikdo nehádá, protože všichni ví, že hádky řeší pád z 10. patra.
EU nás štve. No jasně, ano. Strašně mě štve. Byrokracie, šílené dotace na zhovadilosti, europoslanci, co vypadají jako absolventi pomocné školy říznutí oldscholovým gangsterem. Rostoucí státní dluh, neřešená penzijní reforma, přerozdělování našich peněz na aktivistické kokotiny. Ale pořád žijeme v systému, který můžeme měnit. V Rusku můžete změnit maximálně patro, ze kterého vypadnete, když se vám politika nelíbí.
Když mi někdo říká: „V Rusku je líp,“ odpovídám: „Fajn, jeď se tam podívat. Ale vezmi si hodně cigaret, protože tam cigarety slouží místo měny. A vem si i vodku, ta je zároveň anestetikum, až zjistíš, že to líp znamená kratší, smutnější a šedivější.“
My tu máme Brusel, dotace a pár pochodů v tangách. Oni mají gulagy, okenní politiku a život kratší o dekádu. Jestli je tohle „lepší svět“, tak prosím pěkně, já zůstávám v dekadenci.
Tomáš Houška
Žiju hlavně psaním filmových a knižních příběhů, hudbou a občasným cestováním časem (to poslední se obvykle maskuje jako LARP). Tohle je místo, kde parkuju svoje „myšlenky pozdě v noci“ – od politiky přes civilizační turbulence až po absurdní nápady, které se samy derou na papír.
Pokud chcete nakouknout i do dalších mých světů:
- asheraband.com – naše muzika
- cestycasem.cz – historie a LARP jako stroj času (kdyby vám to znělo jako sci-fi pohon vesmírné lodě, přečtěte si mojí knížku Hráči (larp-sword.com/hraci)
- theashera.com – moje poslední knížka Svět podle Ašéry a všechno kolem bohyní, mýtů a herezí
Pro upozornění na nové články (a drobnosti, co mi upadnou od ruky) sledujte FB stránku Sedmá vlna.