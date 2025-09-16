„Chceme mír!“ – aneb proč to není instantní polívka
Mír je univerzální přání. Stoprocentní volební program. Takže když někdo vykřikne: „Chceme mír!“, nemůžete mu vlastně oponovat. Jenže – a teď se podržte – tohle heslo má asi stejnou vypovídací hodnotu, jako kdyby někdo vyšel na balkon a zakřičel: „Chceme, aby nám nepršelo na fesťáku!“ No jo, ale co s tím?
Instantní mír v prášku? Kdyby to šlo, koupil bych mír v Lidlu hned zítra. Jeden pytlíček za devět devadesát, zalít horkou vodou, zamíchat, nechat tři minuty odstát a voilà – máme mír. Možná i rodinné balení, 3+1 zdarma. Ale bohužel – instantní mír zatím na trhu není. Pokud ho objevíte, dejte vědět, investuju všechny úspory.
Představme si praktičtější scénu. Sedíte v hospodě. Pivo, klobáska, dobrá nálada. A najednou do dveří vlítne zdrogovaný psychopat. Oči mu svítí jako reflektory, v ruce má rozbitou láhev a řve: „Všichni sem dejte šrajtofle! A ty, Karle, půjč mi manželku, jinak to tady vyhodim do luftu!“
- Možnost A: Všichni začnete zpívat kumbaya, aby se uklidnil.
- Možnost B: Odevzdáte mu peněženku, manželku a doufáte, že mu to stačí.
- Možnost C: Někdo sebere židli a praští ho přes palici, aby dal pokoj.
Pokud tipujete možnost A nebo B, tak vám držím palce – cestou domů bez peněženky a bez manželky si aspoň zazpíváte. Ale kdo chce skutečný mír, ví, že bez té židle to prostě nepůjde.
Když někdo říká: „Stačí přestat bojovat a bude mír,“ připomíná mi to nápis na dveřích:
„Milý zloději, nech prosím naši domácnost na pokoji. V lednici máš pivo. Děkujeme.“
Výsledek? Zloděj se posadí, vypije pivo, a vy přijdete domů do bytu bez televize. Ale zato – pozor! – beze zbraní. Takže vlastně mír. Skoro. Jen trochu drahý.
„Pomoc Ukrajině je drahá,“ slýcháme často. Ano, není levná. Tanky a munice nebyly v Lidlu v akci. Ale je levnější než varianta B – až se válka přesune k nám. Cenu rozbombardovaného Kyjeva lze spočítat. Cenu rozbombardované Ostravy nebo Varšavy už nechcete zkoušet. Je to stejné, jako když si koupíte hasicí přístroj. Stojí to tisícovku. Ale pořád levnější než nový dům po požáru.
Vždycky, když Evropa uvěřila, že se agresor uklidní, když dostane, co chce, dopadlo to blbě. Mnichov 1938: papír s nápisem „Mír pro naši dobu“. Výsledek? Jeden rok míru, pak světová válka. Dnes Rusko hraje stejnou hru. Chce kousek – a když ho dostane, přijde pro další. A další. To není mír. To je salámová metoda. A končí to tím, že vám nezbyde ani ten salám.
Představte si tiskovou konferenci v roce 2026: „Válka skončila. Stačilo jen uznat, že Moskva má pravdu, odevzdat kousek území a přislíbit, že příště dáme další. Jsou s námi spokojení. Prozatím.“
To je asi tak uklidňující, jako kdyby vám doktor řekl: „Dobrá zpráva, rakovina už nebolí. Špatná zpráva, že to je proto, že jste umřel.“
Jeden hrnek naivity, dvě lžíce strachu, špetka sebeobelhávání. Vše smíchat, přikrýt pokličkou a dusit na mírném ohni dokud nevzplane. Podávat s přílohou – zpravidla okupovaným územím. Doporučujeme nekonzumovat, hrozí otrava.
Ale pozor – tohle není o tom, že jedni mají pravdu a druzí jsou blázni. Jsme na jedné lodi. A ta loď se žene proti skále. Pokud se začneme hádat, kdo drží kormidlo, místo abychom odkormidlovali mimo tu skálu, skončíme všichni na dně. Ti, co chtěli mír, i ti, co chtěli bojovat, i ti, co jen chtěli dojet na dovolenou do Chorvatska.
Mír je cílem. Samozřejmě. Ale k míru se nedojde tím, že se agresorovi uhne. K míru se dojde tím, že se agresora zastavíme. I když to znamená, že musíme vzít do ruky hospodskou židli. Politik, který říká něco jiného, prostě lže.
Protože dějiny nejsou pohádka, kde drak usne, když mu zazpíváte ukolébavku. Dějiny jsou hospoda, kde psychopata musíte někdy praštit židlí.
A já nevím jak vy, ale já bych raději vysvětloval dětem, proč jsme museli vzít židli, než jim později vysvětlovat, proč už nemají domov.
Tomáš Houška
Škola základ života… pokud tedy život plánujete v 18. století
Kdyby bohatství rostlo z krtinců, jsme světová velmoc. Jenže neroste. A tak buď postavíme školství pro 21. a 22. století – nebo zůstaneme zemí, kde největší exportní pecka je Krteček na tričku potištěném v Číně.
Tomáš Houška
Evropské zrcadlo …aneb pohádky z hnijícího dvoumilionového sídliště
Evropa vaří polívku z migrantů, solárů, genderů a růžových slipů. V hrnci bublá bordel, všichni hledají pevnost tradičních hodnot (třeba kamenování a házení z oken). Jenže největší mešita Evropy zatim vyrostla za zvuku balalajky.
Tomáš Houška
Politici slibují všechno. Jen školství je krtinec na mapě.
Politici před volbami slibují vyšší platy, vyšší důchody, nižší daně a rychlejší cestu do pekla. Jediné, co neslibuje nikdo: školství, které by fungovalo i v roce 2080. Asi z toho nečouhá dost dotací pro velkouzenáře.
Tomáš Houška
Nová renesance
Green Deal připomíná pokus o karaoke v nonstop baru: spousta falešných tónů a nikdo se nebaví. Ale co kdybychom místo záplatování starého světa začali stavět nový? A místo opilého karaoke napsali nové písničky?
Tomáš Houška
Troll není člověk. Troll je zbraň.
Apokalypsa . Stroje obsadily sociální sítě, lidé jsou menšina ve vlastní řeči. Bitva o realitu běží a roboti nestřílí kulky, ale slova. Vpád trollích armád proměnil internet ve frontu a trolí armáda je levnější než atomovky.
|Další články autora
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy
Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy...
Hnutí Česká republika na 1. místě! chce vystoupit z EU či NATO, stojí za ním Vrabel
Desítku určil los politickému hnutí Česká republika na 1. místě! V roce 2023 ho založil aktivista...
Na olomouckých VŠ kolejích hořelo osvětlení, 80 studentů se muselo evakuovat
Osm desítek studentů muselo v pondělí večer opustit kvůli požáru osvětlení budovu vysokoškolských...
Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny
Českou republiku čekají volby do Poslanecké sněmovny. Konat se budou v pátek 3. a v sobotu 4....
Policisté hledají dva cizince, v noci uprchli ze zajišťovacího střediska
Tři cizinci v noci na úterý nedovoleně opustili zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách...
Prodej rodinného domu, 238 m2, Morkovice-Slížany
Morkovice-Slížany - Slížany, okres Kroměříž
2 750 000 Kč
- Počet článků 225
- Celková karma 13,35
- Průměrná čtenost 4172x
Žiju hlavně psaním filmových a knižních příběhů, hudbou a občasným cestováním časem (to poslední se obvykle maskuje jako LARP). Tohle je místo, kde parkuju svoje „myšlenky pozdě v noci“ – od politiky přes civilizační turbulence až po absurdní nápady, které se samy derou na papír.
Pokud chcete nakouknout i do dalších mých světů:
- asheraband.com – naše muzika
- cestycasem.cz – historie a LARP jako stroj času (kdyby vám to znělo jako sci-fi pohon vesmírné lodě, přečtěte si mojí knížku Hráči (larp-sword.com/hraci)
- theashera.com – moje poslední knížka Svět podle Ašéry a všechno kolem bohyní, mýtů a herezí
Pro upozornění na nové články (a drobnosti, co mi upadnou od ruky) sledujte FB stránku Sedmá vlna.