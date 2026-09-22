Zpráva od podpory
Velký bratr mi poslal pozdrav a k tomu informací, jak mne podporuje v mých aktivitách. Zpráva (viz foto) mne informuje, že byla odebrána skupina, v níž jsem se ocitl, ohledně sexuálního zneužívání dětí. Vedle dalších milých doporučení mne ovšem neinformuje, o jakou skupinu šlo.
Samozřejmě nechci být ve skupině, která porušuje zásady ochrany sexuálního zneužívání dětí. Jelikož jsem na sítích z mnoha důvodů aktivní, neboť tím podporuji svou profesní nabídku služeb, stane se mi často, že olajkuji nějaký příspěvek, často související s uměním, historií apod. Následně mi aktivisticky systém navrhne abych se stal členem skupiny a tímto způsobem sledoval další zajímavé příspěvky oné skupiny. Vzhledem k množství takových nabídek neprověřuji, kdo za skupinou stojí, o co jí skutečně jde. Nemám na takové vyšetřování čas. Na druhou stranu nechci být zatahován do nějakých dohadů o podpoře čehosi nepřijatelného a nemorálního. Mohu se klidně domnívat, že nyní už mám někde značku, že jsem byl označen za člena něčeho nevhodného a mohu být více sledován a omezován.
Tedy právě proto by bylo vhodné mne informovat, o jakou šlo skupinu, abych si do budoucna dával pozor, kam bezmyšlenkovitě vlezu. Je totiž nebezpečí, že pokud se někdo nutkavě v nějaké skupině snaží propagovat nevhodný obsah, předpokládám, že toho nenechá a založí si novou skupinu. Pak bych potřeboval vodítko, jak se takovému pochybnému členství ve skupině vyhnout. Bezvýznamné není ani to, že by bylo dobré, aby se dal kontrolovat úsudek cenzorů sociálních sítí, ale to je v současném totalitním myšlení EU prakticky nedosažitelné.
Stalo se nám všem, že jsme pod tak totální kontrolou, že se dostáváme do slepé uličky konání. Vlastně se mi tímto způsobem naznačuje: Dávej si pozor kam se hlásíš, co sleduješ, sledujeme tě. To má k demokracii daleko. Přestáváme být na demokratické principy citliví a někteří hodně chceme být součástí tyranského systému, který bude vše posuzovat za nás. Kdysi tuto „službu“ poskytovalo náboženství svou inkvizicí a upalováním vědců či myslitelů mimo „výseč“. Mnozí tomuto postupu věří, že takto třeba vymýtí sexuální zneužívání dětí. Je to ovšem jen alibismus a ve skutečnosti záminka k technické realizaci totálního sledování lidských aktivit.
Jsme hloupí, když dáváme slepým a skoro anonymním strojům veškerou moc. Snižujeme tím lidský úsudek na objektivně povolený rámec. Tím snižujeme v důsledku konkurenceschopnost a prostě za to musíme zkrachovat nebo třeba i vyhynout. Velká chyba.
Zdenek Horner
Nadává, kdo nemá argumenty
Naposledy je takovou oslavou apologeticky hysterický výlev blogera Vodvářky. Přetvářka a přání otcem myšlenky se přetahují o vaši pozornost.
Zdenek Horner
Udržování dogmatických lží je neproduktivní
Jistý pan Tusk označil ty, co se v Polsku radují z vítězství AfD za idioty a zrádce. Idioty bych ještě bral, ale zrádce neberu. Ani Německo ani Polsko ještě nejsou ve válce, aby mohli provozovat totalitní válečné praktiky.
Zdenek Horner
Žádný plán na vysídlení Palestinců z Gazy není
Extrémně sionistická klika v Izraeli došla k Rubikonu. V nacistickém Německu se také „diskutovalo“ kam s nimi – Židy. Byli vysídlováni na východ, dobrovolnými transporty s cílem v Osvětimi, Treblinka, Belzec...
Zdenek Horner
Primát pomluvy aneb co je prorusštější
Kdokoli může přijít a onálepkovat kohokoli, že je proruský kolaborant. To není náhoda nebo neschopnost uchopit problém. Je to záměr. Je to součást tzv. veřejnoprávnosti podle představ totálních progresivců.
Zdenek Horner
Zdalipak se nám pan Vodvářka trochu nevodvařil?
Velmi nerad, ale musím veřejnost varovat před naprosto nenávistným a manipulujícím článkem o politicích, kteří údajně jenom nesmyslně používají PR, aniž by nesli nějaké myšlenky a tvořili smysluplnou politiku.
|Další články autora
Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží
Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...
Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout
Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do...
Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...
Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka
Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný...
Nádraží Holešovice čeká velká proměna. Vzniknou tu hned dvě náměstí i celá nová čtvrť
V okolí stanice metra C mají vzniknout dvě nová náměstí, obchody, byty i kanceláře. Nádraží...
Dětské úzkosti a deprese dále přibývají. Budějovice mají pomoc pod jednou střechou
Nové zázemí pedagogicko‑psychologické poradny v úterý otevřeli v Českých Budějovicích. Pod...
Nehoda kamionu a auta zablokovala silnici u přechodu do Německa na Chomutovsku
Vážná nehoda kamionu a osobního automobilu dnes dopoledne zablokovala silnici 7 na Chomutovsku...
Zlínská Noc vědy nabídne experimenty, technologické novinky i soutěže
Zlínská Noc vědy na půdě Univerzity Tomáše Bati (UTB) nabídne v pátek desítky interaktivních...
Odpůrci nové silnice Českým rájem podali kvůli vybrané variantě trestní oznámení
Odpůrci plánované nové silnice I/35 Českým rájem podali kvůli přípravě projektu trestní oznámení...
- Počet článků 984
- Celková karma 24,10
- Průměrná čtenost 917x