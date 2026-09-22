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Zpráva od podpory

Zdenek Horner
Evropské nařízení umožňující kontrolu sociálních sítí v praxi jsem prvně zažil na vlastní kůži. Ve schránce Facebooku mi přistála zpráva o zásahu. Dovedla mne k určitému zamyšlení, kam spějeme, co všechno si ještě necháme líbit.

Velký bratr mi poslal pozdrav a k tomu informací, jak mne podporuje v mých aktivitách. Zpráva (viz foto) mne informuje, že byla odebrána skupina, v níž jsem se ocitl, ohledně sexuálního zneužívání dětí. Vedle dalších milých doporučení mne ovšem neinformuje, o jakou skupinu šlo.

Výřez printscreenu v archivu autora blogu.

Samozřejmě nechci být ve skupině, která porušuje zásady ochrany sexuálního zneužívání dětí. Jelikož jsem na sítích z mnoha důvodů aktivní, neboť tím podporuji svou profesní nabídku služeb, stane se mi často, že olajkuji nějaký příspěvek, často související s uměním, historií apod. Následně mi aktivisticky systém navrhne abych se stal členem skupiny a tímto způsobem sledoval další zajímavé příspěvky oné skupiny. Vzhledem k množství takových nabídek neprověřuji, kdo za skupinou stojí, o co jí skutečně jde. Nemám na takové vyšetřování čas. Na druhou stranu nechci být zatahován do nějakých dohadů o podpoře čehosi nepřijatelného a nemorálního. Mohu se klidně domnívat, že nyní už mám někde značku, že jsem byl označen za člena něčeho nevhodného a mohu být více sledován a omezován.

Tedy právě proto by bylo vhodné mne informovat, o jakou šlo skupinu, abych si do budoucna dával pozor, kam bezmyšlenkovitě vlezu. Je totiž nebezpečí, že pokud se někdo nutkavě v nějaké skupině snaží propagovat nevhodný obsah, předpokládám, že toho nenechá a založí si novou skupinu. Pak bych potřeboval vodítko, jak se takovému pochybnému členství ve skupině vyhnout. Bezvýznamné není ani to, že by bylo dobré, aby se dal kontrolovat úsudek cenzorů sociálních sítí, ale to je v současném totalitním myšlení EU prakticky nedosažitelné.

Stalo se nám všem, že jsme pod tak totální kontrolou, že se dostáváme do slepé uličky konání. Vlastně se mi tímto způsobem naznačuje: Dávej si pozor kam se hlásíš, co sleduješ, sledujeme tě. To má k demokracii daleko. Přestáváme být na demokratické principy citliví a někteří hodně chceme být součástí tyranského systému, který bude vše posuzovat za nás. Kdysi tuto „službu“ poskytovalo náboženství svou inkvizicí a upalováním vědců či myslitelů mimo „výseč“. Mnozí tomuto postupu věří, že takto třeba vymýtí sexuální zneužívání dětí. Je to ovšem jen alibismus a ve skutečnosti záminka k technické realizaci totálního sledování lidských aktivit.

Jsme hloupí, když dáváme slepým a skoro anonymním strojům veškerou moc. Snižujeme tím lidský úsudek na objektivně povolený rámec. Tím snižujeme v důsledku konkurenceschopnost a prostě za to musíme zkrachovat nebo třeba i vyhynout. Velká chyba.

Autor: Zdenek Horner | úterý 22.9.2026 14:14 | karma článku: 5,44 | přečteno: 73x
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Zdenek Horner

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Genealog, absolvent HTF UK. Mými hlavními zájmy jsou: historie, poezie, filosofie a nekonfesní teologie.

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