Zdena Salivarová
Pocházela z rodiny pražského knihkupce a nakladatele Jaroslava Salivara, který byl před emigrací (1950) vězněn komunisty. Vězněn byl před emigrací i její bratr Lumír. Zdena sama emigrovala s manželem Josefem Škvoreckým, s nímž založila v kanadském Torontu legendární nakladatelství 68 Publishers. Vydávali především zakázané české autory.
Kontroverzním dílem Z.S. je antologie Osočení, která pojednává paměťová stanoviska osob, které se ocitly na tzv. Cibulkových seznamech agentů StB, kde se objevila i Zdena Salivarová.
Zdena Salivarová (1933 – 2025), bratr Lumír Salivar (*1931)
Rodiče: Jaroslav Salivar * 1.8.1902, Praha – Košíře & Evženie Nosálová * 26.5.1902 Moravská Ostrava 6. Jejich svatbu jsem neobjevil. Otec Evženie Richard je v matrice uveden jako topič v továrně.
Prarodiče: Josef Salivar * 8.10.1871 Buckov 57 (Buštěhrad, Kladno) & Marie Michalcová 1.11.1880 Praha – Košíře. V Košířích se konala svatba, po níž snoubenci žili v Košířích. Josef pracoval jako tovární dělník tamtéž. Podobně i jeho tchán Josef Michalec.
3. generace prarodičů:
František Salivar * 6.11.1847 Přední Poříčí, Březnice & Anna Císařová * 1847 Suchomasty, Zdice. V Suchomastech se roku 1870 konala svatba. František se stal hutníkem na Berounsku, jeho tchán Josef byl mistr kovář v Suchomastech.
4. generace prarodičů:
František Salivar * 23.6.1821 Přední Poříčí, Březnice & Terezie Břicháčková * 1816 Drahenice, Březnice. Svatba se konala v Drahenicích roku 1847. František byl obchodník s obilím, zatímco jeho tchán Tomáš byl ovčákem.
5. generace prarodičů:
Jan Salvari * 24.8.1793 Přední Poříčí 14, Březnice & Ludmila Češková * 2.9.1793 Přední Poříčí 12, Březnice. Svatba snoubenců se konala v Předním Poříčí roku 1815. Sedlák si bral selku, jejíž otec byl současně rychtářem v obci.
6. generace prarodičů:
Martin Salvari + 4.4.1813, výpočtem podle udaného věku při úmrtí se narodil kolem roku 1767. V uvedené době se narodilo několik mužů s příjmením Salvari, ale žádný Martin. Mohl si křestní jméno změnit některý z nich, případně použít další křestní jméno získané při křtu. V matrikách narození však nalezen nebyl. Podobně se nenalezla ani svatba s Eleonorou Maškovou. Zřejmě pocházela z jiné farnosti.
V matrikách pak lze nalézt rozrod tří generací dalších příslušníků rodu Salvari nebo i Salavari (toto ve výrazné menšině). Nejstarším nalezeným zápisem rodu je sňatek Jakuba Salvariho s Marií Hnátovou ze 7.3.1666 v nedalekých Drahenicích. Sporý zápis neuvádí žádné další podrobnosti o příbuzných, než že otec nevěsty Matěj byl v té době nebožtíkem.
Náhledem do Rejstříku Berní ruly (1654) zjištěno, že žádná derivace příjmení Salivar se tam nevyskytuje. Pravděpodobně ještě před svatbou nepřicestoval ze zahraničí nebo neměl žádný majetek a v Soupisu podle víry mohl být uveden pouze křestním jménem mezi čeledí.
Vedle toho, že jsem si Zdeny Salivarové vždycky vážil, mne příjmení Salivar zajímá z důvodu profesní úchylky. Zabývám se hodně původem jmen a příjmení a Salivar zní ve formě Salvari (transkripce před rokem 1800 téměř stoprocentní) trochu italsky díky koncovce -i. Legendární publikace Naše příjmení uvádí, že Salivar byl ten, kdo vařil sůl. Zajímavé je, že to ničím v odkazech nedokládá, jak je většinou obvyklé. Bude to asi názor autorky. Takové záhady asi zůstanou záhadami, protože těžko někdo kdy dostane prostor a peníze dohledat tuto záležitost do konce. Podobně jako legendy kolem původu příjmení Škvorecký. Krásná je svornost zaživa, úžasná i po smrti. R.I.P.
Zdenek Horner
Případ Tomáš Klus versus establishment
Odvolací soud, k němuž se odvolaly obě strany sporu rozsudek nevyslovil. Odložil věc na konec září. Je to další ukázka podivnosti naší soudní mašinerie. Ta si žije ve slonovinové věži procesních aktů a logika věci jim často uniká.
Zdenek Horner
Historie se neopakuje
Nemůže se opakovat, ale mnoho lidí si zjednodušuje obraz události v rámci „odolnosti“ vůči cizímu narativu. Kdysi proti sobě stály narativy geocentrický a heliocentrický, a dokonce kvůli tomu lidé umírali.
Zdenek Horner
Netanjahuův comingout
Nejbližší kamarád naší současné vlády, izraelský premiér Netanjahu, konečně přestal předstírat realismus a umírněnost a přihlásil se k neonacistickým vizím extrémistů v jeho vládě. Naše vláda mlčí.
Zdenek Horner
Falešná argumentace ministra zahraničí Izraele
Gideon Saar v článku otištěném v iDnes 29.7.2025 prohlašuje, že Izrael nebude Československem 21. století. Zní to skoro logicky, ale svědčí to o cíleném vymývání paměti ve shodě s expanzivními politickými zájmy.
Zdenek Horner
Kdo všichni jsou nyní antisemiti?
Někdy je jisté zadostiučinění na místě. Británie i Francie jsou ochotny uznat stát Palestina v reakci na nelidský vývoj v Gaze. Pokud to říkali a navrhovali jiní, pal byli antisemité.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
Vepřové za stovku? Čím takové prase asi krmili, ptá se regenerativní farmář
Regenerativní farmář Karel Kalný zvažuje omezení stád, protože mnoho ustanovení je stejně přísných...
Evropská komise chce sledovat, co si lidé píší. To nepřipustíme, odmítá návrh Fiala
Premiér Petr Fiala (ODS) odmítl návrh na sledování online komunikace lidí namířený proti dětské...
Lékař odstoupil z kandidátky SPOLU. Dříve v jeho péči zemřel novorozenec
Znojemský lékař Pavel Jajtner odstoupil z třináctého místa kandidátky SPOLU, z níž se měl za...
Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici
Do Nerudovy ulice na Malé Straně nesmí elektrokoloběžky. Radnice Prahy 1 na jejím začátku a konci v...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 903
- Celková karma 16,15
- Průměrná čtenost 954x