Zdena Salivarová

Začínala po gymnáziu jako zpěvačka a herečka v Laterně Magice, divadle Paravan a krátce byla členkou ženské vokální skupiny Inkognito kvartet. Studovala poté dramaturgii na FAMU, kde byl jejím vyučujícím mj. Milan Kundera.

Pocházela z rodiny pražského knihkupce a nakladatele Jaroslava Salivara, který byl před emigrací (1950) vězněn komunisty. Vězněn byl před emigrací i její bratr Lumír. Zdena sama emigrovala s manželem Josefem Škvoreckým, s nímž založila v kanadském Torontu legendární nakladatelství 68 Publishers. Vydávali především zakázané české autory.

Kontroverzním dílem Z.S. je antologie Osočení, která pojednává paměťová stanoviska osob, které se ocitly na tzv. Cibulkových seznamech agentů StB, kde se objevila i Zdena Salivarová.

Zdena Salivarová (1933 – 2025), bratr Lumír Salivar (*1931)

Rodiče: Jaroslav Salivar * 1.8.1902, Praha – Košíře & Evženie Nosálová * 26.5.1902 Moravská Ostrava 6. Jejich svatbu jsem neobjevil. Otec Evženie Richard je v matrice uveden jako topič v továrně.

Prarodiče: Josef Salivar * 8.10.1871 Buckov 57 (Buštěhrad, Kladno) & Marie Michalcová 1.11.1880 Praha – Košíře. V Košířích se konala svatba, po níž snoubenci žili v Košířích. Josef pracoval jako tovární dělník tamtéž. Podobně i jeho tchán Josef Michalec.

3. generace prarodičů:

František Salivar * 6.11.1847 Přední Poříčí, Březnice & Anna Císařová * 1847 Suchomasty, Zdice. V Suchomastech se roku 1870 konala svatba. František se stal hutníkem na Berounsku, jeho tchán Josef byl mistr kovář v Suchomastech.

4. generace prarodičů:

František Salivar * 23.6.1821 Přední Poříčí, Březnice & Terezie Břicháčková * 1816 Drahenice, Březnice. Svatba se konala v Drahenicích roku 1847. František byl obchodník s obilím, zatímco jeho tchán Tomáš byl ovčákem.

5. generace prarodičů:

Jan Salvari * 24.8.1793 Přední Poříčí 14, Březnice & Ludmila Češková * 2.9.1793 Přední Poříčí 12, Březnice. Svatba snoubenců se konala v Předním Poříčí roku 1815. Sedlák si bral selku, jejíž otec byl současně rychtářem v obci.

6. generace prarodičů:

Martin Salvari + 4.4.1813, výpočtem podle udaného věku při úmrtí se narodil kolem roku 1767. V uvedené době se narodilo několik mužů s příjmením Salvari, ale žádný Martin. Mohl si křestní jméno změnit některý z nich, případně použít další křestní jméno získané při křtu. V matrikách narození však nalezen nebyl. Podobně se nenalezla ani svatba s Eleonorou Maškovou. Zřejmě pocházela z jiné farnosti.

V matrikách pak lze nalézt rozrod tří generací dalších příslušníků rodu Salvari nebo i Salavari (toto ve výrazné menšině). Nejstarším nalezeným zápisem rodu je sňatek Jakuba Salvariho s Marií Hnátovou ze 7.3.1666 v nedalekých Drahenicích. Sporý zápis neuvádí žádné další podrobnosti o příbuzných, než že otec nevěsty Matěj byl v té době nebožtíkem.

Náhledem do Rejstříku Berní ruly (1654) zjištěno, že žádná derivace příjmení Salivar se tam nevyskytuje. Pravděpodobně ještě před svatbou nepřicestoval ze zahraničí nebo neměl žádný majetek a v Soupisu podle víry mohl být uveden pouze křestním jménem mezi čeledí.

Vedle toho, že jsem si Zdeny Salivarové vždycky vážil, mne příjmení Salivar zajímá z důvodu profesní úchylky. Zabývám se hodně původem jmen a příjmení a Salivar zní ve formě Salvari (transkripce před rokem 1800 téměř stoprocentní) trochu italsky díky koncovce -i. Legendární publikace Naše příjmení uvádí, že Salivar byl ten, kdo vařil sůl. Zajímavé je, že to ničím v odkazech nedokládá, jak je většinou obvyklé. Bude to asi názor autorky. Takové záhady asi zůstanou záhadami, protože těžko někdo kdy dostane prostor a peníze dohledat tuto záležitost do konce. Podobně jako legendy kolem původu příjmení Škvorecký. Krásná je svornost zaživa, úžasná i po smrti. R.I.P.

Autor: Zdenek Horner | úterý 26.8.2025 13:45

Zdenek Horner

  Počet článků 903
  Celková karma 16,15
  Průměrná čtenost 954x
Genealog, absolvent HTF UK. Mými hlavními zájmy jsou: historie, poezie, filosofie a nekonfesní teologie.

