Zdalipak se nám pan Vodvářka trochu nevodvařil?
Bloger Vodvářka opět přestřelil ve snaze totálně dokázat zlo nějaké politické protistrany. V tomto smyslu se tak nestalo poprvé, ale on je miláčkem zdejší redakce, která mu i jeho poslední článek vystavila i na první straně vydání iDnes (viz print screen ze dne 19.8.2026).
Již dříve jsem jej zde káral za použití pojmu humanoid pro protagonisty nepříčetného a nepřístojného tragicky známého útoku Palestinců 7.10. Rozhořčení a pomstychtivost lze pochopit a odsoudit takovou hrůzu je potřeba. Měli bychom ji ale odsoudit vždy, nejen když nastane proti Izraelcům, Ukrajincům, prostě proti komukoliv. Z těchto tragických událostí plyne vždy více než jen reakční odplata. Nelze pomíjet, že podobné činy mají vždy nějaké příčiny. Kdyby Palestinci prosperovali a žili s Izraelci v míru, troufnu si tvrdit, že by k tomu činu nedošlo. Takové příležitosti byly a zmařil je politický blok s jádrem, které je v Izraeli u moci i dnes. Izraeci vedou proti Palestincům totální válku a nebýt pohledu světové veřejnosti jistě by již leželi všichni v masových hrobech. Sklony posuzovat všechny Palestince prizmatem strašných teroristických útoků nelze. Nikdo si netroufne tvrdit, že většina Norů jsou bestiální vrazi jako jistý Breivik. Na druhou stranu samo veřejné mínění v Norsku si položilo otázku, kde se mezi námi Breivik vzal. O tom, že by byl humanoid nepadlo ani slovo. Zkoumalo se, zdali je za své masové vraždění mentálně odpovědný. Byl uznán člověkem v normě, kdy může nést před soudem trestně právní odpovědnost. Breivik je a zůstává člověkem, mementem, že si všichni musíme dávat pozor na svoje nenávistné výzvy a rasistické posměšky, protože tím podporujeme atmosféru, v níž roste sebevědomí potenciálních masových vrahů. Člověk coby masový vrah, bohužel i tato role je v lidském rejstříku.
Na našem dvorku naštěstí neumírá tolik lidí, ale máme všichni na bedrech masového vraha z Filosofické fakulty UK v Praze. Jeho systematický postup provedený na akademické půdě je alarmující a hrůzostrašný v našem tak trochu operetním světě, kde jsme takové násilí ještě neprožili. Součástí atmosféry, v níž se taková tragédie odehrává jsou také nenávistné blogy i zde na iDnes. Nekontrolovaně útočné diskuze, napadání stalkingovým způsobem třeba přímo do osobní pošty společenského vyhnance, zastrašování často těžko prokazatelným způsobem...
Na zdejším blogu by tomu měl čelit závazek, který každý bloger při vstupu do hry uzavře svým souhlasem s kodexem vystaveným trvale zde.
Vraťme se k blogerovi Vodvářkovi. Podle mne porušuje zcela zjevně článek 3, 4 stanovené v kodexu pod nadpisem 2. Nezávislost a obsah blogů.
3. Bloger nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob, vyvolávat nebo eskalovat nenávistné nálady vůči jednotlivcům nebo skupinám osob či paniku.
4. Bloger nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob, obzvlášť pak vůči menšinám. Svými články nesmí vyvolávat nebo eskalovat nenávistné nálady. Bloger nesmí propagovat násilí a agresivitu, zejména jako prostředek řešení konfliktů.
Zdroj: https://blog.idnes.cz/info/kodex-blogera-idnes-cz.Bg08040327
Fotografie Tomia Okamury ve valašském kroji je hodnotově v politickém bizáru hodně vysoko. Nevím, proč mne napadl Mireček z Básníků. Oba vypadají ve svém úboru hodně blbě, ale u Mirečka to byl režisérský záměr pobavit. (Mireček svým krojem ve filmu zvyšoval sexuální apetýt Vendulky Utěšitelky) U pana předsedy poslanecké sněmovny není jasný cíl této šarády, ale u mnohých navýšil pocit trapnosti, protože Asiat ve valašském kroji je totéž, jako anglická královna Alžběta oblečená v obvyklém úboru Biancy Censori.
Zdroj: https://blog.idnes.cz/vodvarka/chces-uspet-v-politice-neni-treba-mit-ideje-ale-jen-pr.Bg26080618
Jaká je skutečnost? O akci „třetí ročník Dne lidových krojů…“ konané 10.3.2026 informovaly prakticky všechna média a celkem nezaujatě, protože akce se zúčastnili poslanci napříč politickými stranami. Těžko tedy mluvit o nějakém politickém PR, v žádném případě ne na osobní počest či objednávku Tomia Okamury. Můžete si o tom přečíst nejen na Novinkách, ale dokonce i na iDnes. 14.3.2026 akci připomíná s odstupem i Blesk, kde se vyjímá například poslankyně Demetrašvili, a mj. i Okamura, který odkazuje na polovinu svých předků od Hostýna na Moravě, odkud pochází jeho maminka.
Dobře, každý, i mistr se někdy utne. Ale považme, v článku blogera Vodvářky jsou za PR dehonestováni příslušníci neopozice. V celém článku najdete jenom jeden odkaz, což je v rozporu s požadavkem „kodexu“, který vyžaduje odkazy nejméně dva.
Dalo by se o tom dopodrobna psát hodiny a upozorňovat, co všechno se v dalším pletivu vazeb kodexu porušuje. Dalo by se psát ještě déle o tom, jak se takový článek dostane na první stranu vydání iDnes. Myslím, že netřeba. Zde tomu stejně každý rozumí, tzv všichni víme, která bije a vždycky si hůl najde.
Ale nezoufejme a braňme se být k tomu lhostejní. Já rozhodně lhostejný nebudu.
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