Žaloba na ústavní soud je nutná za každou maličkost
Pokud Ústavní soud udělá procesní chybu nebo poruší právo na spravedlivý proces, neprojde mu to bez následků. Vnitrostátní odvolání sice neexistuje, ale nastupují mezinárodní mechanismy.
- Zásah Evropského soudu pro lidská práva (ESLP): Pokud Ústavní soud poruší vaše práva (např. nerespektuje zákonný postup, opomene důkazy), podává se stížnost k ESLP ve Štrasburku. ESLP již v minulosti opakovaně rozhodl, že Česká republika (včetně postupů jejích nejvyšších soudních instancí) porušila právo na spravedlivý proces.
- Obnova řízení před Ústavním soudem: Pokud ESLP rozhodne, že Ústavní soud porušil lidská práva stěžovatele, zákon o Ústavním soudu umožňuje návrh na obnovu řízení. Ústavní soud pak musí své původní rozhodnutí zrušit a projednat věc znovu a správně.
Protože neexistuje opravný prostředek proti rozhodnutí ÚS, měla by vláda zvážit mezinárodní postup a také současně varovat před neodpovědným prezidentem, že se mu nemá věřit, pokud si v zahraničí cokoli objednává nebo slibuje bez veřejného souhlasu vlády. Prezident je veden snahou poškodit vládu ČR z čistě osobních důvodů. Je na tom nepochybně finančně zainteresován. Kvůli zbrojařské lobby se nás snaží zatáhnout do války, jako se o to pokoušel minulý premiér Fiala. Toto podcenění válečné rétoriky, neustálé nenávistné kampaně vůči Rusům, kteří se dostali ve společenském povědomí někam k úrovni židů těsně před holokaustem. Vláda musí iniciovat veřejné vyšetřování prezidenta, jinak padne sama.
Je třeba vyčíslit škodu mezinárodní ostudy falešné nabídky českých letadel, pomlouvání vlády v zahraničí. Absolutně nic nesmí být přehlíženo a musí být vyhodnoceno z hlediska škody
Prezident je duševně indisponován a není schopen vyhodnotit situaci tak, aby byl schopen vnímat, čím jeho velikášství ohrožuje stát. Nemůže slibovat nedohodnuté věci. To, že něco chce není dohoda. Není schopen přiznat sebemenší chybu, staví se jako neomylný, ale má jen dočasnou moc, tím celá legenda končí. Domnívám se, že dokonce ani neví, že se staví proti vládě, tak dobře je vycvičen, že věří, že vládě pomáhá a prospívá. Potom mu nečiní problém měnit názory a pravdy podle počasí. Je cvičen v zakrývání lži. Proto je třeba mu veškerou součinnost s vládou nalinkovat a úkolovat ho. Pokud něco sám iniciativně vyvolá, je třeba to okamžitě shodit ze stolu, pokud na tom nebude s vládou předem domluven.
Vláda má právo odmítnout prezidente kdekoli a kdykoli chce, když to brání jejím záměrům v zahraniční politice. Je tedy nutno počítat vždy se žalobou k ústavnímu soudu a připravit se na to. Každé rozhodnutí Ústavního soudu je třeba okamžitě přenést do zahraniční korekční žaloby, aby se soud musel skutečně procesně zabývat kauzami, a ne je zpracovávat bezmyšlenkovitě na běžícím páse. Žaloby je třeba podávat vždy a nedat soudu žádného oddychu. Nejlepší by bylo jmenovat zmocněnce vlády pro tuto agendu.
Jsou nevyzpytatelní, s dvojí tváří podrážejí nohy a mluví o ušlechtilosti, přičemž o férovém jednání ani nezauvažovali. A protože je to jasně veřejně vidět, dokonce i to jak si v tom arogantně libují, je třeba nenechat to ležet. Vláda musí jasně deklarovat, že se bude všemi prostředky bránit. Pokud ne, může rezignovat hned. To je ovšem jejich rozhodnutí.
Zdenek Horner
A máme jasno
Prezident si vydupal Ankaru. Pochopitelně by bylo možné se rozčilovat, ale rozumnější je vzít rozum do hrsti a trpělivě nepřátelského prezidenta znemožnit podřadným zadáním povinností, jaká stanoviska a jak má hájit.
Zdenek Horner
Prezident teď musí vládu žalovat
Ten ústrk, tu zlovoli, to ponížení kompetencí si nemůže nechat líbit. Jsme přeci národ kde jsou populární Naši furianti. Každopádně ústavní soud ujistil veřejnost ústy mluvčí, že prezidentovo podání vyřeší přednostně mimo pořadí.
Zdenek Horner
Kdo myslí a kdo nemyslí
Tak prý financování veřejnoprávní televize ze státního rozpočtu je ovlivňováním obsahu. Stanovení výše koncesionářského poplatku vládou jím však prý není. Vážně k neuvěření. Dokud bude mít vláda jakýkoli vliv na stanovení
Zdenek Horner
Proč je tak těžké uznat argument?
Potýká se s tím každý. Mnohdy v diskusi snesené argumenty jsou na obou stranách dobré, a dokonce z velké části pravdivé. Ale naše důstojnost, jakési zachování tváře neumožní zdvořile přijmout nechtěnou skutečnost.
Zdenek Horner
Neschopnost veřejnoprávnosti
Česká televize ústy svého ředitele místo racionalizace vyhrožuje veřejnosti propouštěním zaměstnanců. Ani slovo o racionalizaci řízení nebo vyjednávání o nalezení zdrojů. Co ale s Molochem, který nefunguje?
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