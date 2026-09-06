Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Žádný plán na vysídlení Palestinců z Gazy není

Extrémně sionistická klika v Izraeli došla k Rubikonu. V nacistickém Německu se také „diskutovalo“ kam s nimi – Židy. Byli vysídlováni na východ, dobrovolnými transporty s cílem v Osvětimi, Treblinka, Belzec...

Dokonce se organizovala fingovaná pošta z oněch skvělých míst, aby se neznepokojila veřejnost. Němci pak skutečně po válce tvrdili, že o ničem nevěděli. Když je pak zavedli do koncentračního tábora na vlastním území, byli v šoku.

Izrael čekají volby do Knesetu letos v říjnu. S nadějemi vyhlížejí volby také dvě nejextrémnější strany: Náboženský sionismus a Židovská síla. V předvolební kampaní proto ukazují, jak se vypořádají s Palestinci. Netanjahu stále není bez šance na sedmé volební období. Izraelci se tak rozhodují, zdali půjdou ve stopách někdejších organizátorů holokaustu. Holokaust však přestane být modlou, jakmile se jej dopustí sami Izraelci. Ve světle počtu obětí a válečných zločinů se přestává již citově vyplácet i útok ze 7.10., který byl jistě brutální, ale také již více než 60x pomstěný.

Kdy ta pomsta skončí. Kmenová nenávist zachvátila Izrael a v duchu spojenectví s oběťmi holokaustu jsou do ní zatahovány i západní demokracie, které stále ve své většině ke genocidě Palestinců mlčí. Zločiny se vršily v zájmu volebního výsledku nacistů již při „svobodných či demokratických“ volbách v pozdějším nacistickém Německu. Díky teroru, který byl po válce zdokumentován i o těchto úkazech nacismu, nešlo tedy o získání moci demokratickou cestou. Za nacistickým vítězstvím ve volbách byli zavraždění a vydíraní spoluobčané.

Veřejné mínění má tendenci být slepé. Stát nařídí nějaký způsob vysvětlení a obelhané obyvatelstvo nevidí vývoj objektivně. I nás čeká pohled pravdě do očí. Zahraniční vyšetřování zločinů izraelské armády či osadníků na Západním břehu se nemůže objektivně rozvinout, pokud zahájí vyšetřování sami Izraelci. Copak o to, oni zahajují, ale vyšetří málokdy a v poslední době vůbec. Takže je to jen vějička pro světovou veřejnost, která má udržet povědomí o demokratickém Izraeli.

Mimochodem chtějí jisté extrémní síly prosadit v Izraeli techniku manipulace s obyvatelstvem podobnou stalinskému Svazu. S nikým to nehne? Náhle se paralely nevidí? Přitom paralely, ty my umíme. Z části vlastních obyvatel děláme kolaboranty, ačkoliv za spolupráci s cizí mocí nebyl žádný český občan odsouzen. Zřejmě si část politiků myslí, že vyhrožováním a zastrašováním získá rozhodující voliče. Já doufám, že v tom se mýlí. V příštích volbách se prostě budu ptát, jaký postoj měla ta která strana k Izraeli a k Ukrajině, k válkám a lhaní o nich? Tuším, že na štítě zůstane i Babiš, který sic není v první linii, ale zařadil se do evropského plebsu. Z hlediska míru je současná vláda zklamáním. Uvidíme v blízkých komunálních volbách a doplnění senátu, kam se to hýbe i u nás. Opět to pohlídám ve volební komisi. A sám budu volit jen stoupence míru a české suverenity.

Na pozadí dějů v současném Izraeli by měla evropská veřejnost sledovat, jak volby dopadnou a nenechat případné vítězství náboženského fanatismu bez sankcí. Izrael však ztrácí demokracii tím, že její představitel ve vládě lže veřejně o plánu na vystěhování Palestinců, ale jde jen o parodii a fantazii. Evropští židé se měli stěhovat na Madagaskar, do Jižní Ameriky, ale v reálu zůstalo pár emigračních příležitostí týkající se zlomku jejich populace. Evropa se provinila a proto po válce podporovala Izrael, z nějž se ovšem stává hydra podobná nacistickému Německu. Už aby si to byl schopen někdo konečně přiznat, než aby se zase hrály hry na antisemitismus. Ten v tomto střízlivě historickém pohledu vůbec není.

Autor: Zdenek Horner | neděle 6.9.2026 16:03 | karma článku: 0 | přečteno: 32x

Další články autora

Zdenek Horner

Primát pomluvy aneb co je prorusštější

Kdokoli může přijít a onálepkovat kohokoli, že je proruský kolaborant. To není náhoda nebo neschopnost uchopit problém. Je to záměr. Je to součást tzv. veřejnoprávnosti podle představ totálních progresivců.

25.8.2026 v 0:38 | Karma: 26,20 | Přečteno: 591x | Diskuse | Společnost

Zdenek Horner

Zdalipak se nám pan Vodvářka trochu nevodvařil?

Velmi nerad, ale musím veřejnost varovat před naprosto nenávistným a manipulujícím článkem o politicích, kteří údajně jenom nesmyslně používají PR, aniž by nesli nějaké myšlenky a tvořili smysluplnou politiku.

20.8.2026 v 0:19 | Karma: 27,50 | Přečteno: 804x | Diskuse | Společnost

Zdenek Horner

Desetiletí střetu zájmů bez jasného řešení

V rámci pohádek na pokračování se již více než desetiletí neúspěšně a falešně bavíme o střetu zájmů politiků. Od začátku do konce ovšem politici dělají z občanů nesvéprávné, neuvažující pitomce. Jak to funguje?

16.8.2026 v 11:51 | Karma: 5,15 | Přečteno: 79x | Diskuse | Politika

Zdenek Horner

Ro_hovor s pode_řelým z rusofilie

Díky právníkovi Ajchlovi se nám podařilo dostat do redakce obviněného _ veřejné rusofilie. Obnažoval na svém těle rů_né vytetované _naky, až jednoho neúnavného po_orovatele _nechutilo na pokožce písmeno _ [Z].

12.8.2026 v 17:34 | Karma: 19,57 | Přečteno: 318x | Diskuse | Občanské aktivity

Zdenek Horner

Jan MacJáVelím Urban I. hlava přemazlená

Papežík české aktivistické církve uděluje svoje názorové soudy vždy v pravdivém a neomylném duchu nadsvatém. Stojí na náměstí blogu iZítra a sype z levého rukávu, sype z pravého rukávu, pravdy a víc než pravdy.

12.8.2026 v 4:22 | Karma: 18,30 | Přečteno: 472x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.
1. září 2026  12:04,  aktualizováno  15:30

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.
30. srpna 2026

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept
31. srpna 2026

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...
4. září 2026  12:01

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

30. srpna 2026  11:53

Prostřeno! s foodblogery jsme viděli jako první. Pavel Berky v hodnocení vybočuje

Foodblogeři v Prostřeno!
6. září 2026  17:10

Foodblogeři místo amatérských kuchařů, vegetariánské i veganské menu a Pavel Berky, který nešetří...

Noc vědy v Olomouckém kraji nabídne desítky akcí, hlavním tématem je komunikace

ilustrační snímek
6. září 2026  14:04,  aktualizováno  14:04

Desítky akcí zaměřených na vědu, výzkum a jejich popularizaci nabídne na konci září Noc vědy v...

Muzeum Depo Moto Art v Plzni zahájilo výstavu popartového umělce Josefa Rataje

Muzeum Depo Moto Art v Plzni zahĂˇjilo vĂ˝stavu popartovĂ©ho umÄ›lce Josefa Rataje
6. září 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

Plzeňské Depo Moto Art, galerie motorismu a umění, zahájilo výstavu 47letého českého popartového...

Vítr ráno zastavil horní úsek lanovky na Sněžku, odpoledne se rozjel

ilustrační snímek
6. září 2026  13:47,  aktualizováno  13:47

Horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku byl dnes dopoledne kvůli silnému větru...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zdenek Horner

  • Počet článků 981
  • Celková karma 25,74
  • Průměrná čtenost 919x
Genealog, absolvent HTF UK. Mými hlavními zájmy jsou: historie, poezie, filosofie a nekonfesní teologie.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.