Žádný plán na vysídlení Palestinců z Gazy není
Dokonce se organizovala fingovaná pošta z oněch skvělých míst, aby se neznepokojila veřejnost. Němci pak skutečně po válce tvrdili, že o ničem nevěděli. Když je pak zavedli do koncentračního tábora na vlastním území, byli v šoku.
Izrael čekají volby do Knesetu letos v říjnu. S nadějemi vyhlížejí volby také dvě nejextrémnější strany: Náboženský sionismus a Židovská síla. V předvolební kampaní proto ukazují, jak se vypořádají s Palestinci. Netanjahu stále není bez šance na sedmé volební období. Izraelci se tak rozhodují, zdali půjdou ve stopách někdejších organizátorů holokaustu. Holokaust však přestane být modlou, jakmile se jej dopustí sami Izraelci. Ve světle počtu obětí a válečných zločinů se přestává již citově vyplácet i útok ze 7.10., který byl jistě brutální, ale také již více než 60x pomstěný.
Kdy ta pomsta skončí. Kmenová nenávist zachvátila Izrael a v duchu spojenectví s oběťmi holokaustu jsou do ní zatahovány i západní demokracie, které stále ve své většině ke genocidě Palestinců mlčí. Zločiny se vršily v zájmu volebního výsledku nacistů již při „svobodných či demokratických“ volbách v pozdějším nacistickém Německu. Díky teroru, který byl po válce zdokumentován i o těchto úkazech nacismu, nešlo tedy o získání moci demokratickou cestou. Za nacistickým vítězstvím ve volbách byli zavraždění a vydíraní spoluobčané.
Veřejné mínění má tendenci být slepé. Stát nařídí nějaký způsob vysvětlení a obelhané obyvatelstvo nevidí vývoj objektivně. I nás čeká pohled pravdě do očí. Zahraniční vyšetřování zločinů izraelské armády či osadníků na Západním břehu se nemůže objektivně rozvinout, pokud zahájí vyšetřování sami Izraelci. Copak o to, oni zahajují, ale vyšetří málokdy a v poslední době vůbec. Takže je to jen vějička pro světovou veřejnost, která má udržet povědomí o demokratickém Izraeli.
Mimochodem chtějí jisté extrémní síly prosadit v Izraeli techniku manipulace s obyvatelstvem podobnou stalinskému Svazu. S nikým to nehne? Náhle se paralely nevidí? Přitom paralely, ty my umíme. Z části vlastních obyvatel děláme kolaboranty, ačkoliv za spolupráci s cizí mocí nebyl žádný český občan odsouzen. Zřejmě si část politiků myslí, že vyhrožováním a zastrašováním získá rozhodující voliče. Já doufám, že v tom se mýlí. V příštích volbách se prostě budu ptát, jaký postoj měla ta která strana k Izraeli a k Ukrajině, k válkám a lhaní o nich? Tuším, že na štítě zůstane i Babiš, který sic není v první linii, ale zařadil se do evropského plebsu. Z hlediska míru je současná vláda zklamáním. Uvidíme v blízkých komunálních volbách a doplnění senátu, kam se to hýbe i u nás. Opět to pohlídám ve volební komisi. A sám budu volit jen stoupence míru a české suverenity.
Na pozadí dějů v současném Izraeli by měla evropská veřejnost sledovat, jak volby dopadnou a nenechat případné vítězství náboženského fanatismu bez sankcí. Izrael však ztrácí demokracii tím, že její představitel ve vládě lže veřejně o plánu na vystěhování Palestinců, ale jde jen o parodii a fantazii. Evropští židé se měli stěhovat na Madagaskar, do Jižní Ameriky, ale v reálu zůstalo pár emigračních příležitostí týkající se zlomku jejich populace. Evropa se provinila a proto po válce podporovala Izrael, z nějž se ovšem stává hydra podobná nacistickému Německu. Už aby si to byl schopen někdo konečně přiznat, než aby se zase hrály hry na antisemitismus. Ten v tomto střízlivě historickém pohledu vůbec není.
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