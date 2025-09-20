Za koho kandiduje ministr Jurečka?
Místo toho, abychom se dozvěděli, proč se tyto telefonáty (i ministra zahraničí) míjejí účinkem a jaké uklidňující a seriózní odpovědi izraelští přátelé podávají, rozhodl se ministr za KDU – ČSL zaútočit intelektuálně knihou na Janu Maláčovou. Se slovy dovzdělejte se a přečtěte si to, za koho kandidujete. Možná to zlomyslně přijde mnohým veselé, ale ono je to ukrutné a šokující.
Abych se jako ne pamětník nesekl, raději jsem požádal AI o součinnost. Zeptal jsem se jaký postoj zaujímala Československá strana lidová, jejímž je dnes KDU – ČSL pokračovatelem, k popravě Milady Horákové. AI se zamyslela a opatrně mi sdělila, že ČSL byla s komunisty v Národní frontě a počínání Milady Horákové patřičně odsoudila. Žádný odboj a vystoupení křesťanů na obranu života a svobody. A dnes má politik pokračující partaje žaludek na scénku výše uvedeného ražení? Strašné a kruté.
Všichni tito současní politici, kteří kandidují nebyli tenkrát na světě. Četl jsem možná až desítku publikací o Miladě Horákové, ale nikde jsem nezaznamenal hrdinštější postoj ČSL vedle tehdejší Sociální demokracie, všichni sdružení v Národní frontě. Všichni Miladu odsoudil a přinejlepším mlčeli. Odpor a odboj byl velmi malý, neboť společenská hysterie byla maximální, šlo o všechno, stejně jako dnes.
Ale ani AI se nevyznamenala. Musel Jsem ji opravit. Nevím, kdo do ní sype data, ale člověk musí být ostražitý:
Jaký byl postoj Československé strany lidové v době odsouzení Milady Horákové?
20. 9. 2025 03:32
GPT 4.1 Mini
Československá strana lidová (ČSL) byla v době odsouzení Milady Horákové v roce 1950 v obtížné pozici. Po únorovém převratu 1948 a nastolení komunistického režimu byla ČSL, stejně jako další tzv. „blokové“ strany, pod silným tlakem Komunistické strany Československa (KSČ) a musela se podřídit její vůli.
Milada Horáková, která byla prominentní političkou a členkou ČSL, byla v procesu proti ní obviněna z protistátní činnosti a odsouzena k smrti. Oficiální postoj ČSL v té době byl formálně loajální vůči režimu, protože strana byla součástí Národní fronty a nemohla otevřeně vystupovat proti komunistickému vedení. V praxi tedy ČSL veřejně odsoudila Horákovou jako „zrádkyni“ a „nepřítele lidově demokratického zřízení“, což bylo v souladu s propagandou KSČ.
Nicméně v rámci strany i mimo ni existovaly soukromé postoje a sympatie k Miladě Horákové, zejména mezi jejími blízkými spolupracovníky a některými členy ČSL, kteří nesouhlasili s procesem a rozsudkem. Tyto postoje však nemohly být veřejně vyjádřeny.
Shrnuto: Oficiální postoj Československé strany lidové v době odsouzení Milady Horákové byl loajální vůči komunistickému režimu a odsuzoval Horákovou, zatímco neoficiálně mezi některými členy panovala podpora a soucit s její obětí.
20. 9. 2025 03:32
GPT 4.1 Mini
Milada Horáková nebyla členkou ČSL.
20. 9. 2025 03:33
GPT 4.1 Mini
Máte pravdu, omlouvám se za nepřesnost. Milada Horáková nebyla členkou Československé strany lidové (ČSL), ale byla aktivní v sociálně demokratickém hnutí a později v Národní socialistické straně.
Co se týče postoje ČSL v době jejího odsouzení v roce 1950, strana byla pod silným tlakem komunistického režimu a jako součást Národní fronty musela veřejně podporovat oficiální linii KSČ. To znamenalo, že ČSL nemohla otevřeně protestovat proti procesu a rozsudku nad Horákovou, a v praxi tedy její vedení odsoudilo „protistátní“ aktivity, které byly Horákové kladeny za vinu.
Děkuji za upozornění a možnost upřesnit informace. Pokud máte zájem, mohu poskytnout podrobnější informace o postavení ČSL v poválečném Československu či o samotném procesu s Miladou Horákovou.
20. 9. 2025 03:33
GPT 4.1 Mini
Začátek formuláře
Konec formuláře
Jde ze strany ministra o volební faul a je skutečně bezpečnější se na diskuse vůbec nedívat, protože by se ze všech stran, i z těch hodných mohl na dlouho rozbolet žaludek. Podobné demagogické výstupy mají velmi dávnou historii. Již vládnoucí křesťané obviňovali židy ze zavraždění Ježíše Krista. Později se z tohoto tvrzení a pocitů či emocí kolem toho stal hlavní pilíř antisemitismu po celé křesťanské Evropě. Náš soukromý mučedník Jan Hus dodnes nedá spát jisté nacionalisticko – politické klice, která zase tu a tam obviňuje katolíky ze zavraždění Jana Husa. Celé dějiny jsou protkány politickými vraždami, atentáty a válečnou genocidou či jen genocidkou nebo i spravedlivou odsunko – genocidičkou.
KDU by se měla za pokrytecké divadlo Jurečky omluvit, ale také se i si přiznat, kolik nenávisti rozpoutává. Spolu tak rádo obviňje druhé z toho, co samo dělá a toto je zcela flagrantní. Navíc na rozdíl od bezcitného humpoláka Jurečky má kulturu a šarm. Rozhodně nepotřebuje dovzdělat ve věci historie. Laskavý čtenář si jistě udělá obrázek sám a vhodí lístek kam chce, třeba i do koše.
***
