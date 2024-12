Vysvětlivka místo omluvy

Polemizoval jsem proti článku blogera Vodvářky z 1.11.2024. Slíbil jsem omluvu za moje výtky, pokud by se ukázalo, že odkazovaný zdroj odpovídá tvrzení autora v jeho článku.

4: Pan Horner volá po mém potrestání za to, že neuvádním zdroje. Dokonce není schopen nalézt onu petici intelektuálů za Německa v 30. letech minulého století. Je vždy dobré zkoumat pořádně, než vyslovíme takto přísný požadavek a odsudek. Takže pro pana Hornera speciálně: Autor Robert Jay Lifton, název Nacističtí lékaři, rok vydání 2008, strana 60.

Na závěr. Podstatou slušnosti je nelhat. Pan Horner má z tohoto pohledu před sebou ještě notný kus cesty.

***

Především neusiluji o jakékoli potrestání. Pokud mne redakce tu a tam upozorní, že můj článek vybočuje z pravidel serveru, ačkoli často nesouhlasím, tak tento postup respektuji a snažím se požadavku vyhovět. Nevím, proč by to samé neměl dělat všichni blogeři. Dosud jsem upozornění redakce nebral jako trest, ale asi bych to měl přehodnotit.

Ano, nebyl jsem schopen najít onu petici intelektuálů, již zmiňuje bloger Vodvářka. Nešlo totiž o petici, ale o dokument podporující vládu Adolfa Hitlera. Historicky však petice nebyla nikdy určena k podpoře vládní moci. Petenti z řad historické šlechty psali přípis panovníkovi, v němž kritizovali nějaký panovníkův čin a na základě zvyklostí očekávali, že nebudou za petici nijak trestáni. Značně se předpokládalo, že tento pokojný způsob protestu ochrání jakási kolektivní solidarita uvnitř šlechty, kterou i panovník ke své vládě v zemi potřeboval.

Jestliže sám bloger označí ve svém textu proti petici přirovnávaný podpis pod deklarací nějakých neblahých názorů z roku 1933 opatrně jen za dokument, pak jsem cítil nejistotu a nejasnost v chápání pojmu petice versus podpora nějakého názoru. Protože mne bloger Vodvářka nabádá k pořádnému zkoumání, než vyslovím takový přísný odsudek, byl jsem připraven jednak zkoumat pořádně a případně se i omluvit, když se ukáže, že měl bloger Vodvářka pravdu.

K nějakému vyhodnocení mi chyběla ona kniha z níž se cituje. Inu objednal jsem si ji v knihovně a nedávno konečně dorazila. Tedy na str 60. Vodvářkou uvedené publikace se píše toto:

Text podepsaný osobnostmi pedagogiky se označuje za „veřejnou přísahu podpory Adolfu Hitlerovi“, tudíž nešlo ani náznakem o nějakou kritickou petici, která již v této době byla nemyslitelná. Hitler byl jmenován kancléřem v lednu 1933. Z titulu jeho funkce mu úřednící státu podle platných zákonů Výmarské republiky skládali přísahu věrnosti. Byl to dosud normální projev loajality vůči představiteli státu. Pro pedagogy zákonná přísaha dosud neexistovala, proto byla vytvořena iniciativně. V dané situaci bylo ještě k otevřené, Norimberskými zákony podepřené, diskriminaci židů jen nakročeno. Tím nepopírám nevhodné názory a úmysly v jistých pošahaných hlavách, ale mnozí ze svého podpisu vystřízlivěli, často jej učinili jen z protikomunistického přesvědčení. Otevřená diskriminace židů na základě zákona přichází až v roce 1935.

Z výše uvedeného plyne, že pro pochopení kontextu bylo bývalo dobré dodržet pravidla a zdroj informace uvést. Na českém internetu jsou informace mnohem obecnější a jejich nahledání prakticky vyloučené. Informace o gleichšaltovaném školství nacistického Německa u nás nebylo dosud nějak zevrubně podáno. Mnohé studie se zabývají až dopadem nacistického myšlení do školství protektorátu. Různé, i velmi kritické, práce o Heideggerovi nezmiňjí jeho podpis v roce 1933, protože šlo o celkem ještě normální podporu představiteli státu. Vedle úředníků podala přísahu Hitlerovi např. armáda.

Narozdíl od blogera Vodvářky šetřím obviňováním ze lži, chápu Vodvářkův omyl, protože není historik a chtěl nějaký argument uvést. Myslím, že toto se mu nepovedlo. Jeho příklad je prostě nevhodný. Tedy nic k omluvě. Proboha netrestejte za takovou maličkost blogera Vodvářku. Myslím, že stačí tu a tam upozornit na jeho omyly a přešlapy vůči pravidlům zdejšího blogování, neboť je schopen se tu a tam i poučit a v posledním protipalestinském ataku se již vzdal slova „humanoidi“. Zaslouží pochvalu. Díky alespoň za to.