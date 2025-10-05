Výsledek voleb z pohledu malé volební komise
Pustil jsem si několik různorodých komentářů k průběhu voleb. Celou škálu od oficiálních statistik po konspirativní spekulování o podvodech při volbách. Nezjistil jsem žádný názor, který by vyvracel moje vlastní dojmy z účasti v komisi. Letos jsem byl zapisovatelem. Měli jsme v komisi člena nominovaného jednou méně úspěšnou stranou a byli jsme tedy pod dohledem, zdali činíme vše podle pravidel. Prakticky nelze bez úplné shody v té které komisi výsledky nějak falšovat. Místnosti se na noc pečetí. Na to, aby se falšovalo na nejnižší úrovni by bylo potřeba hodně peněz na zahlazení stop, podplacení příliš mnoha osob, než aby se taková rozsáhlá činnost dala utajit. Ve velkém by to někde zcela zákonitě vyhřezlo.
Sbírání výsledků a přepisování do anonymních statistik samozřejmě zaručit ze svého pohledu nemohu, ale kontroloval jsem zápis našich výsledků a odpovídal. Odpovídal i poměrnému volebnímu úspěchu stran. I když byly úspěchu mírně odlišné, mohu potvrdit překvapivý výsledek z okrsku, kde nemají jinak Piráti či STAN, natož Motoristé na růžích ustláno. Vlastně ani ANO se v naší lokalitě netěší běžně většině na rozdíl od Spolu, které je v pražských Modřanech docela pevně usazeno. Výsledky u nás dole korespondují s celkovými výsledky.
Byť sám nejsem spokojen s výsledky voleb úplně, nenašel jsem v argumentech komentářů neúčastných pozorovatelů žádný argument, který by mi zpochybnil volební výsledek. Samozřejmě nějaký elektronický podvod by asi možný byl, ale kloním se spíše k tomu, že se některým stranám prostě povedl konec kampaně a ve správném načasování. To je asi ukázka toho, že marketéři a ovlivňovači to mají vážně nastudované. Nelíbil se mi celou volební kampaň přístup veřejnoprávních médií a doufám v nějaké personální posuny. Myslím, že naši veřejnoprávní novináři porušili vše, co novinářská etika odsuzuje a očekávám, že sama jejich etická organizace to posoudí. Takové jsou ovšem volby vždy. Kdo má dostatek prostředků – peněz, nemůže ve volbách úplně propadnout a některé strany, které propadly mají momentálně problémy s financováním. Zdali je to spravedlivé či demokratické je velmi složité posoudit. Určitě by se to mělo studovat a diskutovat o tom. Nakonec jsem hlavně rád, že se snad zachránila svoboda slova i pro nejbližší budoucnost. Pevně zatím doufám. Snad již nebudeme podsouvaně označováni jen proto, že vidíme možnou cestu k míru, aniž bychom se vzdali dobrovolně Rusům. Myslím, že cesta je v tom uznat staré chyby a dát jim smluvní záruky, které v minulosti sice byly čestným slovem, ale nebyly smlouvou a zavinily současný konflikt na Ukrajině. Ukazatelem současné svobody slova bude to, zdali se přednostně napraví pokřivenosti zákonů, kde dostala svoboda na frak. Činnost pro cizí moc musí být buď řádně a jednoznačně určena nebo musí být zrušena apod. Nadávky ze strany vládních činitelů vůči občanům musí být odsouzeny a nesmí se vracet do rétoriky ministrů. „A vo tom to je.“
Zdenek Horner
Příčina neutěšeného stavu předvolebního
Nekomunikace. Stalo se špatným zvykem izolovat odpůrce a nehledat shodu ani u nejdůležitějších rozhodování, která by měla přežít každé volby. Současná vláda selhala v otázce přijatelného konsensu.
Zdenek Horner
Milost pro Netanjahua?
Izraelský prezident zvažuje milost pro premiéra Netanjahua. Jeho težkopádné kauzy příliš zatěžují izraelskou společnost. Takto se chová jediný demokratický stát na Blízkém východě. Za mrtvé palestinské děti snad milost nedostane.
Zdenek Horner
Za koho kandiduje ministr Jurečka?
V jedné diskusi na ČT při odpovědi Janě Maláčové na kritiku postoje vlády k civilním obětem v Gaze řekl, že oni si soukromě telefonují, (sic bez výsledku) s ministrem vnitra Izraele. Slušelo by se říci B, proč je to bez úspěchu.
Zdenek Horner
Odolnost? Ne, pouhá zatvrzelost.
Boj proti dezinformacím v podání odolných provládních tlampačů připomíná někdejší totalitně socialistický boj za mír. Kdo s nimi nebojoval za mír, byl prostě proti nim.
Zdenek Horner
Historický diletantismus
Výraz diletant označoval v minulosti šlechtické amatéry, kteří sice měli možnost a prostor se věnovat čemusi vyššímu, ale schopnosti ani vzdělání na to neměli. Dnes jde o výraz hanlivý, jenž označuje nedouky a povrchní neználky.
