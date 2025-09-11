Všichni proti Babišovi, Všichni proti Fialovi
Marně se píšou fakta a marně se poukazuje na dvojí metr, marně se varuje před kolektivní vinou a ignorací presumpce neviny. Současní mocipáni se chovají do poslední chvíle, jako by měli vládnout na věky. Dokonce svou vládu zahájili usnesením vlády o tom, že Rusko je na Ukrajině agresor. Postupně ovšem zglajchšaltovali toto tvrzení do podoby, která v tom usnesení není. Tvrdí se dosud, že ona agrese byl neodůvodněná a nevyprovokovaná. Prostě se ráno Rusové probudili a řekli si, kho bychom tak dnes napadli, ha Ukrajina.
Skutečnost je jiná. Celá kauza je o dlouhodobém fouňovství a nenaslouchání, ale hlavně o špatném odhadu a neschopnosti vyhodnotit fakta. Bylo mnoho příležitostí jak zajistit mír, aby tato tragická situace nenastala. Například: dodržet slovo dané Gorbačevovi, že se NATO nebude rozšiřovat po ruském souhlasu se sjednocením Německa a stažení ruských armád takřka z celé střední Evropy. Již od roku 1994 Rusko avizuje, že na rozšiřování NATO bude reagovat. Ale představitelé NATO reagovali, že oni nic, oni jen vedou politiku otevřených dveří a do nich se všichni dobrovolně a sami hrnou. V případech mnoha zemí střední Evropy se to dalo utajit, ale špatně a drasticky provedené několikeré revoluce na Ukrajině způsobily, že se zahraniční vlivy nedaly již utajit.
Nicméně jsme dnes v situaci, že máme na stole jednu pravdu, o které prakticky nemůžeme diskutovat. Přitom ve světě zuří a dýmají konflikty, které jsou tomu ukrajinskému velmi podobné, ale to je zakázané pole, to je o něčem úplně jiném. Diskuze zakázána. Vše začalo nenápadně, když se politické špičky znuděné tzv postmodernismem, který vedl skeptickou kampaň proti všemu, najednou začali dožadovat tzv postkritického přístupu. Zase začali „věřit“ na jednu pravdu, kterou si sami vyberou. Fakta nefakta. Musíme být odolní vůči všem námitkám. Pod těmito dojmy se stalo NATO nepozorovatelně útočnou agresivní institucí, která se vymkla civilní kontrole a za jejíž pomoci bylo možné obcházet ústavní a trestně právní jednání, kterému se tak dařilo obcházet paragrafy o trestnosti přípravy války, a jsou trestné ve většině členských zemí „mírového paktu“.
Zapomnělo se i na fakta doprovázející tzv. jadernou rovnováhu. Dnes nejsou jen dvě jaderné velmoci, ale někteří se tak dodnes chovají, aniž by respektovali fakta. Země, které daly na sliby západu a nevyvíjely pod tlakem „jaderného odzbrojení“ nukleární hrozbu byly rozvráceny a rozstříleny na cimpr campr. Irák, Libye, Sýrie. Naopak minijaderná velmoc Severní Korea se udržela v chodu. Podobně i Írán, který sice pár útoků zažil, ale nikdo s jistotu neví, zdali nakonec Írán jadernou nálož nemá. Pokud by byla jistota, došlo by i na intervenci.
Už slyším, že zde uvádím bludy soukromé obludy. Možná. Ale vzhledem k varovným signálům a jevům si myslím, že řada mých hypotéz by zasloužila slušné věcné vyvrácení. Proč ne? Nepěstuji si kult sebezahleděné neomylnosti a teflonové odolnosti vůči faktům. Naopak vidím nesoudnost všude kolem sebe. Putin už měl být desetkrát mrtvý, ruská ekonomika na kolenou a vojenské jednotky Ruska na útěku a v dezerci. Podle našich novinářů se pravidelná komuniké ukrajinské prezidentské kanceláře stávají pravdami rychlostí rychlejší světla a o těchto faktech diskutují jen dezoláti, chcimíři nebo svině. Nikomu nepřipadá divné, že nadávek na odpůrce vlády je zjevný převis než na vládní strany? Nesvědčí to jasně o něčem? O tom, kdo vyvolává nenávist a sám ji podsouvá všem okolo? Napište mi do komentářů, co si myslíte.
Prostě se o tom u voleb přesvědčíme. Každý jistě bude volit dle svého srdce a přesvědčení. Já chci a umím být nestranný. Proto již léta chodím do volebních komisí. Letos mi do komise nominovaly své členy i naprosto antagonistické strany. Nehodlám tam používat státem doporučené nadávky a věřím, že právě to zajistí správný volební výsledek a regulérnost voleb.
Nakonec budeme zklamáni všichni. Naše vlády by nebyly tak špatné, kdybychom neobdrželi vlnu inflace roku 2008. Kdyby se nevynořil covid a nepřevalily se několikeré povodně. Jde o to si společný život zjednodušit a zpříjemnit. Určitě k tomu nepotřebujeme válku. Potřebujeme jen fakta, slušnost a kritické uvažování. Budoucí premiér bude u nás v našich podmínkách stejně všem ležet v žaludku za pár měsíců ve „strakovce“. Myslím, že by bylo vhodné změnit místo vládnutí, protože mít sídlo vlády pojmenované po strace, která krade jako smyslů zbavená, není úplně moudré a bezpečné. Přeji všem dobrou volbu.
Zdenek Horner
Umělá dilemata a podsouvání
Kritika čehokoli je potřebná, ale nemusí se věčně zvrhávat v oktrojování skutečnosti a zatmívání faktů. Tvoříme-li zákony, které zavánějí liberalismem a míří ke svobodné vůli, neměli bychom si svobodu uzurpovat jen pro sebe.
Zdenek Horner
Lidé potřební a nepotřební?
Zase tu máme slovo, které označuje některé, kteří jsou potřební. V době, kdy se nedržíme žádných faktů lze si to slovo vykládat velmi různorodě. Proč se v politickém slovníku něco takového objevuje?
Zdenek Horner
Zdena Salivarová
Začínala po gymnáziu jako zpěvačka a herečka v Laterně Magice, divadle Paravan a krátce byla členkou ženské vokální skupiny Inkognito kvartet. Studovala poté dramaturgii na FAMU, kde byl jejím vyučujícím mj. Milan Kundera.
Zdenek Horner
Případ Tomáš Klus versus establishment
Odvolací soud, k němuž se odvolaly obě strany sporu rozsudek nevyslovil. Odložil věc na konec září. Je to další ukázka podivnosti naší soudní mašinerie. Ta si žije ve slonovinové věži procesních aktů a logika věci jim často uniká.
Zdenek Horner
Historie se neopakuje
Nemůže se opakovat, ale mnoho lidí si zjednodušuje obraz události v rámci „odolnosti“ vůči cizímu narativu. Kdysi proti sobě stály narativy geocentrický a heliocentrický, a dokonce kvůli tomu lidé umírali.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
Sledujeme tisíce elektráren. Šéf datového centra o transformaci energetiky v Česku
Premium Proměny české energetiky způsobené novými elektrárnami i toky elektřiny v celé energetické soustavě...
Vydržte, než přijde záchrana. V Izraeli mají ultraortodoxní návod, jak se vyhýbat vojně
Premium Od naší spolupracovnice v Izraeli Linka přijala hlášení o příjezdu vojenské policie, byl aktivován poplašný systém a davy...
Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby
Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští...
„Dva a půl milionu, nádhera, ne?“ O čem si tajně povídali obžalovaní z Dozimetru
Premium V politických kuloárech a v zákulisí se o tom dlouhé měsíce mluvilo: část peněz, které získávala...
- Počet článků 906
- Celková karma 16,69
- Průměrná čtenost 952x