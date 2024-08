Vládní technologie umí být pěkně špinavá

Pokud naše vláda deklaruje, že chce bojovat s dezinformacemi, které ztotožňuje se lží, neměla by se shazovat vytvářením zdání, které je zavádějící a směřuje k dezinformaci mílovými kroky.

Pravicová vláda byla zvolena v zájmu pravice, aby zachránila peníze pro její zájmy a výdaje. V takovém případě se na ni těžko může kdokoli zlobit, že se tahá o sociální desetníky. Je to její podstata a netuším, co čekali její voliči, když si ji pro to zvolili. Ti co ji nevolili, se zlobit mohu, neřkuli musí, o tom je ta politická hra.

Co mi vadí, když se tato podstat skrývá za různé lži, které jsou přímo na očích veřejnosti a někteří politici mají ten žaludek takový postup hájit. Pravice se často holedbá, jak je inteligentní, a za to má svoje nadprůměrné příjmy. Často ovšem zapomíná, že má velkou konkurenci v intelektuálech, které bohužel špatně platí a domnívá se, že si to nechá snadno líbit. Často sklouzává k akcím, které mají ukázat, jak jsou všichni hloupí. Ne ovšem tím, že se zkonfrontují fakta, ale tak, že se osobním způsobem zdiskreditují odpůrci a kritici, samotná fakta jsou vedlejší.

Někdy je ale situace rozdaných karet tak zjevná, že si soudný člověk může sice zakrýt oči lentuchem a uši zacpat voskem. Faul je fyzicky už hmatatelný. A ještě na vás dábelsky vypláznou jazyk.

Před rozhodujícím jednáním vlády s odbory vláda tvrdila, že nemá žádné peníze. Dost jsem se divil, že se jednání vůbec konalo. Konalo se. Odborům bylo nabídnuto odsouhlasit vládní řešení, přeskupit zvýšení tarifů platů na úkor celoročních odměn, což přímo znamená, že vláda nedává nic, ale chtěla alespoň zdiskreditovat odbory, řkouce, že pokud odbory s tím nebudou souhlasit nedají lidem nic. (V tom jsem klidný, protože vláda již na začátku vládnutí vydala fialový signál, že NIKOHO NENECHÁ PADNOUT!)

V následné diskuzi na Primě v pořadu 360 ° tento postup vládní politik, nezávislý ekonom, a nakonec ani nezávislá novinářka moderátorka nepopřeli. Naopak si užívali fakt, že vlastně oni bojují za oněch devět set pro nejhůře placené státní zaměstnance. To byl výsměch v přímém přenosu. Přesně takto se vytvářejí vědomé dezinformace a Foltýn nikde, aby označil ty pravé svině.

Ta společná komedie vládních politiků s „nezávislými“ odborníky mi vadí, protože upomíná na spolupráci někdejšího armádního generála Ludvíka Svobody, který z taktických důvodů dlouho „nebyl“ členem KSČ. Pro někoho toto může být první viditelný případ, já ale vidím již několikátý pokus udělat z lidí nesvéprávně pitomce, a proto můj hlas nemohou tito lidé očekávat. Ne, že bych měl na výběr, koho volit. Krize je větší než si připouštíme, protože odpovědně se bude muset volit alespoň jen menší zlo.