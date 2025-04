Víme druzí

Od propouštěných uklízeček z rádia Hlas Ameriky jsme se ve špeluni U váhy dozvěděli, co naštvalo tajné služby Ruska i Ameriky. Andrej a Petr si nedaleko od Staropramenu podali ruce a založili trvalý svazek panevropské důvěry.

Přímým výsledkem tohoto vnitropolitického uvolnění napětí je inaugurace nové něžné státní zástupkyně, která přináší nadějnou a novátorskou koncepci jednotné spolupůsobnosti žalobníčků v celé zemi. Zdá se, že již nikdo ze žalobců nebude nikdy jednat na vlastní pěst. Odlišné názory neexistují, existují jen názory pravdivé a ty nebezpečné.

Do špeluně U váhy, kde začíná den již brzy ráno před šichtou pro většinu uhlířů, popelářů, vysokých a nejnižších státních úředníků, ale i nejvýznamnějších alkoholiků země, svedla naše největší politické rivaly politická nutnost. Odpovědnost jim oběma nedala spát a sešli se zde spontánně bez zprostředkovatelů v rámci touhy po sebeobraně před Ruskem i Ukrajinou. Ujistili se, že obě strany se jen snaží z Evropy nasát peníze. Jejich citové vydírání prostřednictvím války již rozplakal celý svět, na rozdíl od řady dalších nesmutnějších světových konfliktů. Ani nevíme kde jsou. Co se třeba stalo s Gazou? Už je vystěhovaná? Média již o tomto prázdném developerském území nic nepíšou. Je to úleva a šlo to snadno, když se někomu zachtělo.

Ochranka obou státníků ještě spinká a proto u dveří drží stráž herec Hynek Čermák, jehož kukuč již předem odrazuje dokonce i opilé uklízečky od brblání a hysterie. Nová vnitřní politika má klid sama na sebe. Andrej bude souhlasit se zvýšením výdajů na vyzbrojení Česka atomovou technologií, (což bude napříště přísně tajné – proslechlo se jen dnes), a Petr bude souhlasit s návratem všeho, co se českým spoluobčanům vzalo. Samozřejmě na společný dluh. Odblokování dluhové brzdy je to, co spojuje tyto dva naše nevzácnější politické velkoduchy.

Tady vážně tleskám. Restituce oktrojovaných důchodů našim důchodcům lze směle přirovnat k slavným restitucím církvím. Co bylo ukradeno, musí být vráceno. (Petr si navíc uvědomil, že do důchod má sám nedaleko a důchod po platu vládního úředníka bude mít jen tak tak. Není ve vatě jako Andrej.)

Nevenek budou ještě ideobijci obou stran pokračovat ve vzájemném štvaní, ale nyní jen pro zábavu a není nutno to brát nadále tak smrtelně vážně. Já také plánuji spontánní sbližovací setkání s Karlem Trčálkem. Ale o tom zas až příštího apríla .)