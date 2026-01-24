Veřejnoprávní znamená apolitická
Současné obsazení zejména redakce zpravodajství je zralé na kompletní výměnu. Ať se seberou a založí si svoji politicko platformní televizi nebo rádio a nevydávají se za veřejnoprávní. Všichni jsme v přímých přenosech viděli jednostrannost zpravodajství napumpovaného z propagandistických útrob Ukrajiny. Dnes nevíme, jak se tam ve skutečnosti věci mají.
Současní redaktoři lžou o historii, zatajují fakta, vyhýbají se kritickým tématům. Nezvou nepohodlné politiky. Pokud je pozvou pak štvou proti nim a nutí je do prohlášení, která hraničí s hysterií. Výsledkem je, že většina lidí kolem mne si takovou televizi a rozhlas už ani nezapne. A oni přijdou s nesmyslně plošnou povinností placení poplatku za něco, co prý nutně potřebuji a pokud to ignoruji, tak stejně musím platit.
Samozřejmě si každé medium může dát před vysílání paywall a bude to objektivní. Kdo je chce, ten si je zaplatí a zapne. Jenomže oni se vpasovali do pozice pravdivosti a objektivity, takže je podle nich musíš sledovat a brát jejich zprávy jako fakta. Tvrdá cenzura myšlení a vymývání mozků propagandou napsanou cizí mocí.
Bohužel je to relikt šílenství, které spustila Fialova vláda a Babiš není schopen to nijak zastavit. Zrušení poplatků za televizi a rozhlas se situace jenom zmírní, ale okupace myšlenková neskončí. Její dosavadní protagonisté hovoří o nezávislosti, ale myslí stranickou neodpovědnost. Oni nemají mít nezávislost, aby mohli hlásat politickou ideologii, ale aby poskytovali prostor, kladli otázky a publikovali pravdivé informace podložené odbornými studiemi. Právě dnešní veřejnoprávní média přivedla do vysílání nové politruky = politology. Pamětník někdejšího komunistického vysílání je zděšen, že jsme se vrátili před čas, kdy jsme totalitě myšlení odzvonili.
Skutečně nezávislá média se stala útočištěm vážně míněné novinařiny. Bez ataků, v pohodě a dobrovolně. Veřejnoprávní televizi a rozhlas potřebujeme. Kdo by se jinak staral o udržování úrovně menšinových uměleckých žánrů, dokumentární publicistiky, která má osvětový charakter a nic se na ní nevydělá. Nikdo. V tom je její úloha nenahraditelná a nesměšoval bych ji s veřejnoprávním zpravodajstvím, které tradičně u nás neumíme nastavit na férovou nestrannost. Příkladů jsou již stovky. Vzpomeňme na výbušnou situaci kolem volby prezidenta Zemana před druhou volbou. Tenkrát byl problém, zdali se vůbec najde redaktor, který by férově vedl diskusi slušně nestranně a spravedlivě. Tenkrát se našla redaktorka Witowská a byl to vpravdě ojedinělý zázrak. Ale od té doby je zpravodajství zabedněné v nějakých utkvělých protoideálech. Ať jdou ti zpravodajci do politiky a nechají zpravodajství skutečným novinářům. Záměrně říkám zpravodajci, protože oni vlastně jsou tajnými agenty jedné strany, za každou cenu to popírají, protože pak by jejich stávka byla jen trapné divadlo.
Pro mne to je zpravodajská komedie. A co pro vás?
Zdenek Horner
Nakolik byste to uvítali? Více vlaječek?
Kdy bude v diskusích na iDnes přidán emotikon vlaječka Venezuely? Všimněte si, že nepožaduji stažení vlaječky Ukrajiny, ale přidání vlaječky další napadené země.
Zdenek Horner
Je málo poezie
V loňských volbách do parlamentu jsem volil BPS. Strana příliš neuspěla, a tak jsem pojal myšlenku vytvořit novou partaj MLPS. Měla by být radikálnější. Níže načrtnu hlavní myšlenky pro přípravný výbor partaje bez hospody.
Zdenek Horner
Svévole dosahuje vrcholu
Možná už ze stavu svévole není úniku. Jsme v rukou umanutých neodpovědných politiků na západě i na východě. Odpovědnost k lidskému životu zanedlouho již úplně ztratí hodnotu a nastoupí válečný kult smrti.
Zdenek Horner
Proč se tváříš jako kakabus?
Zeptal jsem se dcery, když jsme se sešli na nádraží, chystaje se na výlet za další dcerou. No ty se budeš chtít bavit o politice, a to já nechci. Četla jsem pár tvých článků a vůbec s tebou nesouhlasím.
Zdenek Horner
Libtardí narativ
V poslední době má skoro každý svůj narativ, tedy vypráví jakýsi příběh se svými domněnkami a mnohdy násilnými srovnáními. Některý narativ je však prý úplně pravdivý, zejména, když má politické krytí.
- Počet článků 934
- Celková karma 23,24
- Průměrná čtenost 939x