Veřejnoprávně. Pro vás. Ne pro politiky!
Česká televize i rozhlas jsou média zřízená státem. Je tedy logické, že ti, co vyhrají volby mají tendenci poopravit postavení těchto médií podle svých představ. Zaměstnanci samozřejmě mohou mít zcela libovolné politické preference. Soukromě. Rozhodně by je neměli nosit do práce.
Podle všech vyjádření je zřejmé, že zaměstnanci předmětných médií nevyznávají neutralitu, která se opírá o presumpci neviny, odůvodněnou argumentaci padni, komu padni apod. Veřejnoprávnost znamená: všichni proti Babišovi, Turkovi, Okamurovi, Rajchlovi...
Jsem přesvědčen, že zpětnou kontrolou rozpočtů se zjistí, jak funguje zainteresovanost na jedné politické parketě. Koneckonců televize a rozhlas byly založeny státem, který je nepřetržitě vlastnil a reguloval. Obě média vznikla v době, kdy měla technický monopol podobně jako ve své době pošta. Smysl pošty v podobném modu však také vyprchává.
Nyní jsme svědky jakési kolektivní halucinace. Tvrdí se, že státu - lidem je možné ona média ukrást. Jak? Příští vláda, třeba složená z dnešní opozice prostě nastaví staré pořádky. Televizi nelze ukrást. Lze ji na čas ovládnout, jako to udělala v nedávné minulosti dnešní opozice. Po změně vlády ji ovládne vždy nová garnitura. Přesto, že byla média v mentálním područí opozice, přesto Babiš & spol. ovládli Poslaneckou sněmovnu. Kombinace internetového zpravodajství a přímé kampaně prokázala, že má větší vliv na volební preference než nynější média. Proto mi není zcela jasné, proč o ni opozice tak bojuje. Myslím, že paradoxně by právě proto mohlo dojít k faktickému zániku. Kontrola hospodaření by vybarvila možná finanční ovlivnění, zprůhlednění by zajistilo také veřejné výběrové řízení na šéfredaktory redakcí. Možná by řešením bylo zrušení redakce zpravodajství a její nahrazení novou redakcí nouzového záchranného systému. Naprosto bych zrušil všechny možnosti politického komentování s neprůhlednou strukturou pozvánek pro vybrané a úplně tak eliminoval možnost zneužití nějakého tajného vnitřního black listu.
Způsob financování televize na její závislosti nic nezmění, prostě vždy bude závislá a bude prostě plnit spolehlivě jen zadané úkoly. Nezávislost by mohl zaručit jen nějaký přesně vymezený dlouhodobý mandát vedení a naprostá průhlednost hospodaření, která by vyloučila možnosti korupce. To, co nyní sledujeme je prosté zneužití moci současnými novináři, kteří sedí zrovna v sedle. Žádné svaté pravdy neexistují. Kdyby tomu tak bylo, pak by je měla reprezentovat spíše televize Noe.
V posledku má dnes jen velmi slabý hlas a rozumnou publicitu tzv. Rada ČT. Zdá se, že nemá jasné pravomoci a neumí směrem k veřejnosti podat srozumitelnou a komplexní zprávu, zřejmě proto, že je sama značně zpolitizovaná. Přiznám se, že pravým řešením by bylo odvolání rady i ředitelů státních médií a projednání nového zákona na ústavní úrovni. Lidé ve státě mají právo na informace, a to nyní státní média neplní. Hlavním důkazem je zcela lživá kampaň zaměstnanců s názvem Veřejnoprávně. Jen velmi málo se podle svého hesla obracejí na lid, ale obracejí se o podporu ke své politické reprezentaci v parlamentu. Tak nemůže veřejnoprávnost nikdy fungovat. Jinou kapitolou je kolektivní halucinace, kterou se snaží Veřejnoprávně usilovně šířit. Televize nám nemůže být ukradená, nebo může? Popsal to někdo, jak a kam – na koho se právně přepíše? Celé je to nesmysl. Je třeba se probrat a myslet.
Zdenek Horner
Kdo je dezinformátor? A kdo není?
Veřejnoprávnost podle iniciativy Veřejnoprávně v režii pracovníků ČT a ČR tkví v mimosoudním posuzování položené otázky. Naprosto nepřijatelné přestupování ústavy a zákona za přízně části politické garnitury.
Zdenek Horner
Denemarkové hodnoty a Klempířův charakter
Těžké téma. Pokud chce slušný člověk někoho označit, měl by vycházet ze znalosti situace. Dnešní doba ovšem lepí na všechno dojmové nálepky a tím devalvuje jakékoli hodnoty. Nějakou odpovědnost či fair play nelze očekávat.
Zdenek Horner
Teror nelze hájit, pomstu nelze hájit
Teror a pomsta není úplně totéž. V praktickém smyslu obojí vede k vraždění, ale odstín slov je různý. Teror je zločin, neboť jde o pomstu za neuznané příkoří. Pomsta je pomsta, vraždění hlava nehlava s morálním povolením.
Zdenek Horner
Jak se Trčálek ocitl mezi hyenami? Byl to skvělý zpravodajský tah, vytříbí mu to styl.
Prosím vás, víte to, že máte mezi hyenami člověka? Současně jsem zakrýval oči své malé neteři, která ovšem zvědavě prokukovala mezi mými prsty a smála se tomu, podle mne, neštěstí. Proboha celebrita mezi hyenami.
Zdenek Horner
Politika má být antipopulistická
Na tom obviňování současné vlády z populismu něco bude. Populismus přece nabízí lidem, co chtějí a potřebují slyšet. Sliby, které ani náznakem nebudou splněny. Kdežto realismus neslibuje nic a také to nesplní.
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