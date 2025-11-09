Vedle dodržování práva potřebujeme pravdivé informace
Mnozí rétoři se opírají o hodnocení válečných výbojů Napoleona a bohužel dokonce Hitlera. Škoda, že se nepodívají dál do historie na jiné úspěšné válečníky, kteří dokonce lépe a více uspěli v politice „Drang nach Osten“. Například největším taktickým krédem Karla Velikého (748 - 814) bylo pravidlo: nikdy nebojuj na více frontách současně. Jeho přímé tahy a soustředění či závratně na svou dobu rychlé přesuny vojsk mu vynesly řadu vítězství při procesu christianizace směrem na východ (například ve spojenectví se slovanskými kmeny rozdrtil Avary v dnešním Maďarsku). Nakonec s východořímskou Byzancí vytvořil rovnováhu míru. Nedopustil se té chyby, aby válčil na totálně dlouhé frontě s příliš silným protivníkem. Proto byl Veliký.
Napoleon byl snílek. Zřejmě se považoval za převtělení Alexandra Velikého. Také přinášel do dobytých zemí civilizaci, modernitu a právo. Přesto jej v dobytých zemích nevítali a stalo se mu, že se na dobyté země nemohl spolehnout a stále vedl válku na více frontách. I to se projevilo při jeho invazi do Ruska. Nakonec neuspěl. Hitler udělal vlastně totéž. Přinesl ale do dobyté západní Evropy ještě brutálnější teror než Napoleon, a nakonec se dočkal globální fronty, která mu definitivně zlomila vaz.
V tomto kontextu se světovládní snílci v EU zbláznili úplně stejně jako oni poražení evropští dobyvatelé minulosti. V rámci vyhlášeného Green Dealu restrukturalizují průmysl až na dřeň paralýzy. Vedle toho podporují Ukrajinu a nejraději by měli vlastní armádu. Žádná armáda světa nemůže být v dohledné době ekologická. Vést válku na základě obnovitelných zdrojů úspěšně nelze. Protistrana to nebude dělat a bude ji to stát méně peněz, času i úsilí. Jsou to prostě dvě fronty. Naše odcházející vláda pak otevřela ještě třetí frontu vnitřní. Odhalila vnitřního nepřítele, kolaboranta pátou kolonu, prostě vlastní lidi. O co jim jde? Na třetí frontě museli prohrát. Oni ještě člověka, který tu frontu otevírá nazvou strategickým komunikátorem. Nedává to žádný smysl. Myslím, že úkolem správné vlády je si lidi získat, přesvědčit je. V jistém smyslu jsme všichni kdysi uvěřili, že když si v devadesátkách utáhneme opasek za Klause, že doženeme Německo už v roce 2000. Naivita občana má své limity, tak či tak. Jednoho dne se obrátí i proti „zachráncům“ i „chytrákům“
Přitom by vlády nejlépe uspěly slušností a pravdivými informacemi, kterými by nelakovali na růžovo. Za posledních třicet let demokracie ovšem pozoruji jen zatemňování věcí, které byly prodiskutovány již během devadesátek. Byl jsem u toho a plány byly tenkrát velmi realistické. Hlavní spor se vedl o hranici toho, co je technikálie a proto se o ní nehlasuje, protože pravda je ve vědecky popsaném principu. Černou barvu nepřehlasujeme na bílou. Ale bohužel se našli tací a jejich počet narostl, kteří šli do politiky hlasovat, jak z černé udělat bílou. Najednou si do diskusí každý politik nosil svůj interní statistický úřad. Tabulky zleva a tabulky zprava nebo bůhví odkud. A situace se horší, protože nyní dostáváme vrcholně demokratické pokyny evropské. Jejich hlasatelé nosí další tabulky, které se neshodují s ničím, ani se zdravým rozumem. Má se za to, že jsme vstoupili do nějaké federace, ačkoliv to na přístupu tak vůbec nebylo definováno.
A nakonec přišla technokratická cenzura. Hlavní hráči na sociálních sítích dostali povinnost kontrolovat a zodpovídat za obsahy, které dříve ležely a někdo je musel složitě připravit k případné žalobě. Vynořil se fenomén AI, který je sice i užitečnou pomůckou, ale ve stejné míře je cenzorem jiných postupů a vidění světa. Velmi totiž záleží, kdo je krmí informacemi a jakými. A lidská pohodlnost zvítězí. Dnes se ještě najdou vtipálci, kteří nachytají AI na švestkách. Nyní koluje sítích takové veselé video, kde AI tvrdí, že film S tebou mě baví svět režíroval Lubomír Lipský. Na jinak položenou otázku, ať vyjmenuje AI nejúspěšnější film režisérky Poledňákové, AI vyjmenuje mj. i S tebou mě baví svět. Autor videa se docela složitě prokousává k tomu, aby dokázal AI její omyl, aby se pak AI omluvila, to ano, ale myslím, že celá legrace stála tak tisíc kreditů, které si začasté musíte koupit. A ty nemůžete reklamovat. AI se sama posoudí a sama ocení. Nic dobrého nás nečeká, když na nás vládní garnitury zemské i evropské budou tyto prostředky používat.
Původně to měl být článek o potřebě pravdy, respektive poctivé odpovědi, na kterou můžete položit kontrolní otázku a můžete obsah reklamovat. Jsme na okraji propasti, zadáte otázku, je další krok bezpečný? AI se pak samozřejmě omluví, když kolega, který náhodou úkrok neudělal se zeptá AI, proč kamarád tazatel spadl do tisícimetrové propasti?
Ale děláme si to sami. Jak kolem sebe vidí, tak bezmála 50 % obyvatel má tyranské sklony. Proto funguje šikana. Lidé nemusí být ani na vrcholu moci, když mohou uspokojit své stihomamské šikanózní sklony. Pak jsou ochotni s vděčností sloužit každému tyranovi, že jim to, byť v malém, umožnil. Někde tomu jasně říkají Zákon padajícího tentónonc. Zde na tomto blogu třeba někteří autoři nemusí dodávat žádné odkazy na skutečnosti, mohou výslovně lhát i dezinformovat (což nemusí být nutně totéž). A jiní jsou vystaveni kontrolám a nátlakům a sprosté kritice nadávkám ponižování. Redakce nehne brvou, protože má jistý odolný názor. Příklad?
Ukazuje se tím naše nespolehlivost. Česká republika, člen elitního klubu vyspělých zemí letos v červnu přijala určitý závazek a za čtyři měsíce jej odmítá plnit. Z formálního hlediska Washingtonská smlouva o založení NATO neobsahuje článek o vyloučení z Aliance. Stačí ale s „černými pasažéry“ omezit spolupráci či sdílení informací. Bezpečnostní architektura Západu stojí na ochotě jednotlivých členských zemí k sebeobraně a na vzájemné pomoci.
Zdroj: https://blog.idnes.cz/vilembarak/nova-vladni-koalice-posouva-cesko-mimo-nato-a-evropskou-unii.Bg25110245
Vadí mi zde výše vylhané slovo nespolehlivost. To je prostě jasný totalitní pojem. My jsme za reálného socialismu měli před rokem 1989 drtivou většinu spolehlivých obránců komunismu nebo co to vlastně bylo. Měli jsme je na úkor schopností, kvalit morálních a přirozené iniciativy. Přesto jme se udrželi na úrovni elitního klubu vyspělých zemí. Jak jsme to dokázali? Utaženými opasky v devadesátkách? (Možná jsme nebyli až tak dole, jak říkaly některé tabulky. Ale to je na jiný článek.) V demokracii jsou různé závazky problematické. Pokud jsou definovány nějakým vnějším diktátem a neplatí, že nelze projednat neuvážené rozhodnutí, nelze projednat změnu sgtrategie a redikovat úsilí jen na jednu frontu, musí nutné docházet k turbulencím, které tu byly vlastně již dlouho. Velká většina členů elitního klubu neplnila vůči NATO své závazky a nikdy se z toho nestřílelo, protože v politické rovině za to měly velké země v čele s USA volnou ruku a co řekli, to se dělalo. Bez diskuzí. Humanitární bombardování Srbska, expedice Irák, Afghánistán a další.
Dobře, pokud ovšem chcete maximální spolupráci a maximální prostředky na úkor obyvatel včetně možných lidských obětí v nějaké proxy válce, pak se země ozývají a chtějí podmínky projednat, chtějí mít vliv na rozhodování a především i právo veta, když je zjevné, že se pochoduje do záhuby na více frontách. Osobně si nemyslím, že by kdokoli chtěl vystupovat z NATO či EU, to je marginální skupina iracionálů. Vážně vzato jde o reálný vliv na události. Žádná evropská opatření nezvrátila situaci Ukrajiny, která se horší. Naopak evropské „velmoci“ zabránily míru a nyní chtějí od nás financovat jejich šílené plány, harašení a pohrávání si s jadernými zbraněmi atd. Musíme mít právo se k tomu dobrovolně přida až po skutečně otevřené diskusi. Přece je nabíledni, že dosavdní vedení NATO i EU situaci špatně vyhodnotilo. Navíc hroz, že se zztratí zanedlouho i morální právo soudit Rusko za agresi na Ukrajině, pokud napadnou USA Venezuelu nebo nějakou další zemi v Africe.
V závěru článku poskytuji řadu zdrojů z nichž jsem čerpal. Často moji kritici čtou stejné články, ale vezmou si z nich jiný pohled, což je normální a je to v pořádku. Respektive je to v pořádku, dokud se zde na blogu, který by podle mne měl být více literárně esejistický než vyodkazovaná vědecká seminární práce. Ale všichni víme, že to je jenom bič pro „oprávněnou“ cenzuru. Bohužel cenzoři měří dvojím kilometrem. Někdo nemusí mít odkaz žádný a může tvrdit, že Rakousko a Švýcarsko vydává na obranu více než my. Ale v pohledu HDP rozhodně ne. V pohledu absolutních částek možná ano. To uvidíme, co na to oficiální Google AI.
Potřebujeme návrat k právu
Vláda v demisi sebou do propadliště dějin odnese i své jedinečné pravdy. Protože tato vláda neobhájila v praxi svoje předběžné teorie, bude se muset vyrovnat i s přehodnocením a změnami zejména nepotvrzených teorií a východisek.
Zdenek Horner
Spolek Kaputin zřejmě neexistuje
Dal jsem si tu práci a prohledal jsem ve spolupráci s placenou AI veřejné rejstříky a žádný spolek nebo veřejně působící organizace s názvem Kaputin neexistuje. Rovněž její předseda Otakar Van Gemund je možná nastrčená identita.
Zdenek Horner
Kontext a realita
Pokud se o něčem referuje kusým způsobem bývá realita zastřena odtrženým kontextem. Je to nejčastější a nejkýčovitější způsob podvodné rétoriky a psané ideologie.
Zdenek Horner
Raketka do Moskvy či Petrohradu
Nejnechutnější válečná kampaň v Česku trhá rekordy. Jakmile jde o podíl na zlu, tu jsou k dispozici tisíce ochotných. Já bych řekl spíše neinformovaných či dezinformovaných. Jde jen o byznys, životy Ukrajinců jsou vedlejší.
Zdenek Horner
Můj hlas ve volbách propadl
Přesto se nestačím divit, co se nyní odehrává. Štvanice na Turka. Místo štvanice na zločince, vytahují se klacky z tajných archivů. I kdyby to byla pravda, jsou to marginálie. Zde vidíme retroaktivní pojetí svobody slova.
- Počet článků 920
- Celková karma 19,44
- Průměrná čtenost 944x