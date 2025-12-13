Válka je zločin
Jedinou záchranou Evropy je válka s Ruskem
Myslím, že výše odkazovaný článek je esencí iracionálního myšlení, které ovládlo značnou část společnosti, jíž je vlastní neodpovědná agrese. Bohužel jsme a budeme takovými lidmi vždy obklopeni a nesmíme vůči nim mlčet.
Napsat takový titulek článku je otevřenou podporou války, dokonce voláním po ní jako po spáse, což zcela odporuje jakékoli křesťanské vizi, která klade jasný důraz na mír a odpouštění.
Autor se dovolává myšlenek a postojů, které údajně sám již v minulosti kdesi prohlásil a nyní se k nim znovu obrací. Jeho představa Ruska je následující:
Rusko by se mohlo stát novou a jedinou supervelmocí, a to díky ochotě použít sílu v mezinárodních vztazích.
Rusko nemá vychování ani tradici demokracie či vlády práva (a co Ukrajina, ta obojí má?)
Obě myšlenky jsou naprosto iracionální. Rusko již nikdy nebude a není jedinou supervelmocí. Takovou se může stát snad jedině Čína, za určitých okolností. Ochota použít sílu v mezinárodních vztazích není jen u Ruska, ale u řady států a NATO jako celek z toho nevyjímaje. Já vím, že to nikdo nechce demokraticky slyšet, že to bylo NATO, kdo bombardoval Srbsko, aby se mohlo osamostatnit Kosovo. Ale to se stalo! Kdo bombardoval Libyi v roce 2011? NATO? Jen Francie? Z počátku to byla Francie a Spojené království. Později se přidaly i složky USA a Kanady. Později se přidalo oficiálně NATO na základě obecné rezoluce Operation Unified Protector na základě rezoluce RB OSN č. 1973 (no‑fly zóna a zbrojní embargo).
Wikipedia — 2011 military intervention in Libya: https://en.wikipedia.org/wiki/2011_military_intervention_in_Libya
NATO — NATO and Libya (February–October 2011): https://www.nato.int/en/what-we-do/operations-and-missions/nato-and-libya-february-october-2011
- Operace: NATO Operation Allied Force.
- Trvání: 24. března – 10. června 1999 (přes 78 dní leteckých úderů).
- Důvod uváděný NATO: zastavení etnického násilí a humanitární krize v Kosovu, donutit srbské síly ke stažení.
- Právní a politická stránka: zásah nebyl schválen Radou bezpečnosti OSN (blokovaly ho Rusko a Čína), což vyvolalo rozsáhlou debatu o právní legitimnosti akce — NATO argumentovalo humanitárním důvodem. Později byla situace po ukončení bombardování upravena Rezolucí RB OSN č. 1244 (10. června 1999), která ustanovila mezinárodní civilní a bezpečnostní přítomnost v Kosovu (KFOR atd.).
- Formálně tedy šlo o vojenskou kampaň vedenou aliančně, nikoli o formální „vyhlášení války“.
- NATO – The Kosovo Operation Allied Force (1999): https://www.nato.int/cps/en/natolive/210058.htm
- Wikipedia – 1999 NATO bombing of Yugoslavia: https://en.wikipedia.org/wiki/1999_NATO_bombing_of_Yugoslavia
- OSN – Rezoluce č. 1244 (10. 6. 1999): https://www.un.org/News/Press/docs/1999/19990610.soc9194.html
Nic z těchto dvou akcí (nebo dalších akcí) nebylo prohlášeno za válku schválenou nějakým parlamentem. Byly to „speciální“ operace. Nyní se naopak vůči Rusku uplatňuje pojem válka, jakoby docházelo k masivnímu bombardování obyvatelstva srovnatelné s napadením Iráku. Něco podobného Rusko vůči Ukrajině neudělalo.
Ušlechtilé řeči si můžeme nechat. Jsou i další podpásové argumenty. Rusko je prý fašistické, ne Ukrajina, kde stojí nyní nejen Banderovy pomníky, což není trnem v oku jen Rusku, ale třeba i Polsku. Mělo by být i nám, ale my máme v oku břevno a film o řádění banderovců na Volyni je skoro zakázán, pokud vůbec někdo ví, že takový film existuje.
Volhynia (Hatred) — 2016, Polsko (hraný film)
- Válečné drama zaměřené na masakry Poláků ve Volyni v roce 1943 (pohled polské obce, kontext UPA / ukrajinského nacionalismu a německé okupace). Film se nevěnuje volyňským Čechům jako hlavnímu tématu, i když zobrazuje události v regionu.
- Info: https://en.wikipedia.org/wiki/Volhynia_(film)
Je to smutné, ale objektivní pozorovatel bohužel musí uznat, že se Rusko chová prostě zrcadlově stejně jako západ, a dokonce k tomu má i velmi podobné argumenty a rezoluce.
V Další části článku autor argumentuje, že návrh rusko-amerického míru představuje Mnichov…
Srovnávání mírových jednání o Ukrajině s „českým“ Mnichovem zcela kulhá, je více než mimo mísu. Jednak Ukrajina dosud nebyla donucena přijmout jakýkoli diktát dohodnutý zvenčí. Dostává se jí mimořádné pomoci zejména ze strany Evropy, která ovšem má máslo na hlavě, protože jako garant smluv Minsk I. a II. zcela selhala, neboť již tehdy „takticky“ lhala sama sobě. Kancléřka Merkelová ve svých memoárech jasně přiznala, že s Putinem podepsala tyto smlouvy s vědomím, že je vůči Rusku nedodrží.
Dále autor fantazíruje o postojích USA, zejména o „Nové bezpečnostní strategii USA“ (v jeho článku najdete odkaz na tento dokument). Jasným důkazem oproti nějakým „zbytečným“ rozborům a argumentům je skutečnost, že Rusko tuto strategii vítá. Ano, tato strategie respektuje postavení Ruska, což Evropa v nějakém pominutí mysli zcela opomíjí. Evropa se oproti doktríně NATO (že jde o výhradně obranné společenství) staví do role agresora. Výsledkem je blouznivé vzývání „nevyhnutelné“ války proti Rusku. Normálně uvažujícím lidem se samozřejmě jeví toto fantazírování jako zcela šílené. Evropa rozpoutala obě světové války a chce být historicky i u té třetí? Dvě světové války podle těchto hlasatelů „pravdy“ asi nic nevyřešily a proto je na řadě válka poslední a lidstvo likvidující? Je to vážně hrůza, kam až se dopracovali ultramorální romantici v Evropě, kteří se domnívají, že současně zvládnou Green Deal, migraci, otřesy případného vzniku Spojených států Evropských a plnotučnou válku s Ruskem.
Všechno najednou nejde, na to Evropa nemá nastavení, a navíc to vedou diletanti, kteří se vygenerovali ze spolehlivých osobností, místo aby to byli schopní a talentovaní lidé s nadáním lidskosti a moudrosti. V tom se Evropa silně blíží nastavení poměrů za vlády zbytnělého reálného socialismu východní Evropy.
Dále autor fantazíruje nad variantami způsobů případného uzavření míru na Ukrajině a o důsledcích, které to jistě způsobí. V mnohém jsou to naivní vize. Ale nejvíce tomu chybí střízlivé uznání toho, že Ukrajina vytrvale lže o stavu války, zejména o tom, že již nemá kapacity k jejímu vedení a že dosavadní boje výrazně prohrává. Zcela chybí varianta, že Ukrajina se prostě vzdá tedy kapituluje a uzná výsledky prohrané války.
Dále se nám předkládá sedm nepřekročitelných bodů „Evropského nepřekročitelného pohledu“. Polemizovat s nimi rozhodně nemá smysl, protože jsou definovány z pohledu vítěze války na Ukrajině, kterým je ve skutečnosti EU. Cituji bod 5.: odmítnutí zasahování Ruska do jazykového, náboženského, národnostního uspořádání, tyto otázky řešit podle pravidel Unie a pod jejím dohledem,
Zdroj: https://blog.idnes.cz/vilembarak/jedinou-zachranou-evropy-je-valka-s-ruskem.Bg25120361
Formulace předpokládá, že protektorem Ukrajiny bude EU, coby nová supervelmoc na světovém kolbišti. Je to ovšem nereálný cíl. USA deklarovaly svou bezpečnostní strategií, že se nenechají zatáhnout do přímé války s Ruskem, ani prostřednictvím NATO. NATO by tím mj. popřelo svůj obranný charakter. Nyní možná hrozí odchod z NATO i některých evropských států, které realisticky uznají, že nemají na podobnou válku peníze a případně, že nesouhlasí se změnou obranné doktríny NATO. V to doufám z našeho českého pohledu, že bude zastávat i naše nová vláda s Babišem v čele. Myslím, že není nyní správné vystupovat z NATO, ale ohlídat starou obrannou doktrínu a nevydat se cestou zběsilého útoku a karikovat předchozí pokusy o dobytí Ruska. Rusko nedobude nikdo, pokud se nesesype zevnitř. Zatím se to tak nejeví, že by se sypalo, navzdory mediální masáži pocházející zřejmě z ukrajinského válečného zpravodajství, což je pravdě na hony ideologicky vzdáleno.
Komentovat „plánované“ fáze války EU s Ruskem komentovat nebudu, to je čirý hnus plný slepé nenávisti. Snad jen, že naivní postoj k jadernému potenciálu Ruska v případě napadení ze strany EU je prosté šílenství. Článek končí příznačně až husitsky proti všem!
Pokud se nepostávíme Rusku a tedy i Spojeným státům, budeme mezi nimi rozemleti. Neexistuje nic jako zaručeně krátká vítězná válka, ale jsou situace, kde nic jiného nezbývá.
Zdroj: https://blog.idnes.cz/vilembarak/jedinou-zachranou-evropy-je-valka-s-ruskem.Bg25120361
Myslím, že my svině a dezoláti máme mnohem více rozumu než řvoucí myši a ve volbách jsme jasně dali najevo, že nejsme nachystáni podlehnout stejným agresivním bobulím nenávisti, jako naši neohusitští spoluobčané.
