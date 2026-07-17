Urban ztrácí nervy?
Pro kontext: Článek pana Urbana
Leda by ústavní žaloba prezidenta byla konečným projevem důvěry vůči vládě. Nedůvěru na nejvyšších místech státu každý vidí, ale podle Urbana ji jenom fabuluji. Urban se odvolává na mnohé mnou nevyřčené skutečnosti. No musí mne vylíčit jako dementa, když mu zcela chybí argumenty. Pro jistotu mne z chybějících argumentů okamžitě obviní rovněž. Nevšiml jsem si, že by nějak deklaroval fakta o důvěře mezi prezidentem a vládou.
Všechno ostatní je jenom pěna dní. Prezident se zaplétá. V jeho vlastním rozhovoru se vrací ke sporným bodům jednání mezi vládou a prezidentem a vykládá svoji verzi. Nikdy prý neslíbil, že jmenuje Filipa Turka na jiné ministerstvo, ale při jednání připustil, že by změna ministerstva zmírnila kontroverzi. Proč by Motoristé ona ministerstva mezi sebou vyměnili, kdyby prezident nezavdal příčinu či příslib? Prý to dementoval nějakými úpěnlivými sms směrem k Macinkovi které údajně jasně vylučovaly jmenování Filipa Turka ministrem. (Ať ty sms ukáže, s tím už má zkušenosti. Do té doby považuji toto prezidentovo tvrzení za vědomou funkční lež). Prezident si musel být vědom, že připustil více než chtěl a měl a snažil se to sms napravit?? Je něco takového vůbec možné?
Po takové zkušenosti se zapřením vyjednávacího koridoru nutně k nedůvěře muselo dojít. Podivné je také to, že sms prezident posílal přímo Macinkovi, který ovšem komunikoval s prezidentem nepřímo přes nefunkcionáře Koláře. Velmi nedůvěryhodné. Nejde jasně o fabulaci, sám prezident to popisuje ve svém rozhovoru. To není jediný případ mlžení nebo nevhodného chování, které se pak vydává za snahu o vstřícnost a kompromis. Na žádost předsedy vlády nešlo schůzku posunout o 15 minut. K jednání po vstupním extempore pak vlastně nedošlo a zde někde se situace jasně láme. Vláda ztrácí důvod s prezidentem vyjednávat, protože ten se k ničemu nezaváže, nic neplatí nebo to není jasně řečeno. Sám prezident o tomto způsobu komunikace dobře ví nejvíc. Na zahraničním jednání pak slíbí, co slíbit nesmí. Na dalším zahraničním jednání dělá opoziční politiku vůči vládě, tedy ji vydírá a nátlakuje do názorových (hodnotových) pozic opozice. To není fabulace, to jsou fakta milý pane Urbane.
Určitě nikde netvrdím, co řekl nebo neřekl Trump, ani co si údajně myslí. Vidíme ale všichni, že někomu ostentativně podal ruku. Zřejmě z toho pro pana Urbana plyne, že to bylo pro výstrahu. Nijak jej neznepokojuje snaha některých mediátorů, kteří záběr zfalšovali a vnutili veřejnosti. Haha, to je přece legrace. Nicméně i Babiš ztrácí nervy a naskakuje na konfrontační a osobně dehonestační rétoriku. To samozřejmě nelze schvalovat, ale je to stále jen jasným důkazem, že vláda prezidentovi nevěří.
Prostě by nyní měl pan Urban fakty doložit, že důvěra mezi vládou a prezidentem normálně existuje. O tom byl můj článek. Ostatní útoky jsou k smíchu a vyvolávají jen sedlinu sentimentů. To není silná káva, to je břečka infantilního patoku. Čtenáři jistě sami posoudí, kde je více věcnosti a kde zastrašujícího bludu, který má jen poděsit nesamostatné čtenáře.
Zdenek Horner
Naprostý prezidentský propadák
Reaguji na snůšku nepřijatelných tvrzení pana prezidenta v jeho exkluzivním rozhovoru pro deník iDnes publikovaný 16. července na stránkách internetového vydání. Četl jsem pozorně vícekrát a nemohu tomu uvěřit.
Zdenek Horner
Jediným účelem je pošpinit a poplivat?
Dnes se nebavíme věcně o problémech. Bavíme se o tom, co kdo údajně dělá, dělal, dokonce často víme předem, co kdo udělá. Tento způsob uvažování, zcela vylučuje diskusi a vytváří podhoubí totalitní zvůle.
Zdenek Horner
Žaloba na ústavní soud je nutná za každou maličkost
Pokud Ústavní soud udělá procesní chybu nebo poruší právo na spravedlivý proces, neprojde mu to bez následků. Vnitrostátní odvolání sice neexistuje, ale nastupují mezinárodní mechanismy.
Zdenek Horner
A máme jasno
Prezident si vydupal Ankaru. Pochopitelně by bylo možné se rozčilovat, ale rozumnější je vzít rozum do hrsti a trpělivě nepřátelského prezidenta znemožnit podřadným zadáním povinností, jaká stanoviska a jak má hájit.
Zdenek Horner
Prezident teď musí vládu žalovat
Ten ústrk, tu zlovoli, to ponížení kompetencí si nemůže nechat líbit. Jsme přeci národ kde jsou populární Naši furianti. Každopádně ústavní soud ujistil veřejnost ústy mluvčí, že prezidentovo podání vyřeší přednostně mimo pořadí.
|Další články autora
Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí
Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za...
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty
Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých...
Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu
Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým...
Během Colours of Ostrava poskytla Adra psychologickou pomoc dvěma desítkám lidí
Během prvních dvou dnů festivalu Colours of Ostrava pomáhali dobrovolníci z neziskové organizace...
„Turisté ruší místní“. Praha 1 žádá, aby novela zákona umožnila regulovat Airbnb
Praha 1 žádá, aby novela zákona o cestovním ruchu umožnila obcím řešit dopady krátkodobého...
Zdarma, ale nebezpečné. Koupání v lomech láká tisíce lidí. Tady je 5 nejkrásnějších míst
Křišťálově čistá voda, dramatické skalní stěny a romantická příroda. Zatopené lomy jsou v létě...
Při sklizni ovoce se na Klatovsku převrátil traktor, jednaosmdesátiletý sběrač zemřel
Při sklizni ovoce v obci na Klatovsku se v pátek dopoledne převrátil traktor, který v nakladači...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 969
- Celková karma 23,94
- Průměrná čtenost 923x