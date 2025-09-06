Umělá dilemata a podsouvání
Některé lidské věci jsou založeny na dobrovolné (často i volné) osobní deklaraci. V mnoha ohledech je to neškodné, ale někdy to vyvolává třenice, které poukazují na skutečné postoje hlasatelů jediné pravdy a jediné svobody.
Nyní se sice diskutuje o tom, zdali je porušením či obcházením zákona sebedefinice koalice či samostatného slepence stran a třeba i nestraníků. Jestliže to zákon nedefinuje, je to proto, že nelze tuto sebedeklaraci vymáhat a petrifikovat, což je podstatou svobodného jednání, jejím výrazem je také změna a přizpůsobení názorů cítění a situaci.
Zkusme se také podívat na další podobné případy sebedeklarace. Tak například některé ženy, když nechtějí přechylovat svoje příjmení na -ová, mají zákonnou možnost požádat o nepřechýlené oficiální příjmení na základě prohlášení své pocitové příslušnosti k národnosti, která toto přechylování nepoužívá. Je to krkolomné obcházení zákona? Prohlásit se Eskymačkou se státní příslušností ČR a jmenovat se jak sama chci? Je tomu z vnějšku komukoli do toho něco? Asi tak, jako se třeba díváme na něčí dress code. Já chodím hodně do opery a samozřejmě mi nevoní, že někteří diváci mají v ND džínsy a svetříky na rozhalené košili kreolského typu hrající všemi barvami. Zaznamenám, ale nic mi do toho není, natož, abych někoho hnal k ústavnímu soudu.
Podobné dilema cítíme v případech, kdy si někdo deklaruje svůj gender a my to vnímáme jako sebedefinici pohlaví. To je zcela zavádějící nesmysl. Samozřejmě jsou dvě základní anatomická pohlaví. Nanejvýš se mohou vyskytnout nějaké hybridní anomálie, které ale stejně kombinují jen odlišný charakter původních anatomických pólů pohlaví. Nikdo nemá pohlaví anatomicky na nose nebo na lokti. Jiná věc je, jak svoje pohlaví někdo osobně cítí, jak ho používá a jak jej veřejně staví na odiv. Tato sebedeklarace se nazývá gender. Bohužel někteří aktivisté absolutní svobody to přehánějí a chtějí si vynucovat to, co bylo v minulosti leckdy zbytečně zakázáno a získalo tím pejorativní punc. Chtějí veřejné uznání kdysi zakázaných praktik a cítění. Typickým příkladem je požadavek přejmenování registrovaného partnerství na manželství. Nebo požadavek na desítky genderových oddělených toalet, závodění hormonálních mužů s ženami apod.
Byť to zákon nevyžaduje, pokusím se vyslovit za sebe, jak cítím rozdíl mezi koalicí a slepencem stran a nestraníků na jedné kandidátce strany. U koalice se předpokládá, že sebedeklarací koalice chce využít taktiky snížení procentního limitu pro vstup do parlamentu, protože samostatně by nedosáhla strana potřebné pětiprocentní hranice. Taková koalice by se po volbách měla společně usadit ve vládě a ve vlastních stranických klubech. Je to vlastně jen informace pro voliče, kterou nelze do důsledku vymáhat. Třeba koalice PirStan se vlastně rozpadla. Jedna strana úplně odešla až byla odejita z vlády, tj. nemuselo se koaliční uspořádání udržet do konce. Politici tak směli změnit názor a přizpůsobit se nové situaci.
Slepenec stran a nestraníků bych předpokládal, že vstoupí do sněmovny společně v jednom klubu. Potom v parlamentu nelze v čase bránit rozpadu klubu a osamostatňování či změně stran za pochodu. Tímto směrem pak může být i zacílena kritika opozice, že jde o nestabilní a nečitelné těleso. Ale ve skutečnosti nelze politické jednání předjímat a povinně upevnit či ukotvit na úrovni předvolební situace. Politika se prostě vyvíjí a nelze klást takové překážky, aby se mandát vykonával nezávisle a osobně s ohledem na vlastní svědomí a podle chápání práva a ústavy. Je to jednoduché. Žaloby na slepence jsou takticky účelové s cílem znejistit voliče slepenců. Ani to není zakázáno. Přestože žalobci zcela jistě ví, že Ústavní soud pravděpodobně nezmění svě minulé liberální stanovisko. Prostě se to zkouší a je to prostředek politického boje. Nelíbí se mi to stejně jako nepřechylování ženských příjmení, nechápu, že se svým anatomicky stejným pohlavím mnozí dělají něco jiného než já, vadí mi nedodržování dress code, nemytí rukou, nepřístupné ženy, příliš přístupné ženy... ale to jsou prostě moje problémy a musím se s nimi vyrovnat bez žalob a taktických podsouvání nějakých nekalých úmyslů. Také si pokud možno chci rozhodovat sám o sobě a nechci, aby mi ostatní určovali, kdo jsem.
Chcete-li také svou svobodu, musíte akceptovat do značné míry i tu cizí a jinou. Ano, nezapomínejme, že označování a kritika jsou jen pohledy a dojmy, stejně jako osobní postoje kritizovaných. Často se jen neumíme nebo nechceme vžít do druhého, což je normální, ale většina slušných a normálních lidí k tomu žádný donucovací soud nepotřebuje, aby byla schopna soužití.
Zdenek Horner
Lidé potřební a nepotřební?
Zase tu máme slovo, které označuje některé, kteří jsou potřební. V době, kdy se nedržíme žádných faktů lze si to slovo vykládat velmi různorodě. Proč se v politickém slovníku něco takového objevuje?
Zdenek Horner
Zdena Salivarová
Začínala po gymnáziu jako zpěvačka a herečka v Laterně Magice, divadle Paravan a krátce byla členkou ženské vokální skupiny Inkognito kvartet. Studovala poté dramaturgii na FAMU, kde byl jejím vyučujícím mj. Milan Kundera.
Zdenek Horner
Případ Tomáš Klus versus establishment
Odvolací soud, k němuž se odvolaly obě strany sporu rozsudek nevyslovil. Odložil věc na konec září. Je to další ukázka podivnosti naší soudní mašinerie. Ta si žije ve slonovinové věži procesních aktů a logika věci jim často uniká.
Zdenek Horner
Historie se neopakuje
Nemůže se opakovat, ale mnoho lidí si zjednodušuje obraz události v rámci „odolnosti“ vůči cizímu narativu. Kdysi proti sobě stály narativy geocentrický a heliocentrický, a dokonce kvůli tomu lidé umírali.
Zdenek Horner
Netanjahuův comingout
Nejbližší kamarád naší současné vlády, izraelský premiér Netanjahu, konečně přestal předstírat realismus a umírněnost a přihlásil se k neonacistickým vizím extrémistů v jeho vládě. Naše vláda mlčí.
Další články autora
