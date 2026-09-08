Udržování dogmatických lží je neproduktivní
Ono je snadné někoho označit, ale bohužel to nestačí k tomu, aby veřejnost měla nějaké důkazy o zrádcovství. Zneužít autority premiéra, abych ovlivnil veřejné mínění bez důkazů není věru dobrá vizitka neidiota.
Útoky progresivistů jsou v Evropě nápadně podobné. Dostali se do pasti. Obhajují rozhodnutí, která byla původně sic na hranici realizace, ale bylo potřeba zvolit realistický způsob prosazení a přehodnotit cíle a jejich rozvrh v čase na základě změněných podmínek.
Progresivisté vůbec nereagovali na změnu zcela zásadní, a to, že USA se odvrátily od klimatických cílů. Evropa v tom zůstala sama, a přesto neprovedla žádnou jasnou korekci změněných podmínek. Postavila se proti idiotům na celém světě. To by ještě nebylo to nejhorší, protože cíl je vlastně pro svět spíše pozitivní. Ale Evropa se zaangažovala v nesmyslné válce na Ukrajině. Tato válka je neekologická od začátku do konce. Vedení klimatické a ukrajinské války současně je zcela nelogické. Ekologické daně zplundrovaly průmysl. Přivedly k moci v Evropě především zbrojařské firmy, které v zájmu bezpečnosti nejsou nijak ekologicky kontrolovány a zdaňovány. Všichni idioti tento rozpor v logice vedení Unie vidí, jen progresivisté jsou zavile přesvědčeni, že Evropa to zvládne. Kde jsem to jen slyšel? Wir schafen das.
Progresivisté tvrdí, že to zvládají. Místo argumentace obviňují a nadávají, dokonce křivě pomlouvají. Hrajeme hru na to, že jsme ve válces Ruskem. Nejsme. Proto nelze sahat k vymáhání loajality k válečným choutkám. Rozumní idioti nevěří v to, že Evropa, navíc se současným progresivním vedením, by mohla skutečnou válku s Ruskem vyhrát. Progresivisté přijali veškeré zpravodajství o výsledku války na Ukrajině ze strany Ukrajinských agentur. Rezignovalo se zcela na fakta a jejich ověřování. Dokonce se dnes trvá při kdečem na tom, že pokud něco tvrdí vládnoucí progresivista, musí to být svatá pravda. To už nemá s demokracií nic společného.
Příkladná je tato schizofrenie v našich veřejnoprávních médiích. Pokud přijde do studia kdokoli s nálepkou nepřítele progresivistů, využijí mnozí moderátoři v diskuzi všechny triky jak znevýhodnit realistické idioty. Vylévají tak z vaničky veřejnoprávnost i demokracii. Kritika progresivismu je ztížena a musí se stěhovat mimo mainstreamové obrazovky. Věcně vzato nemohou být tito kritici za kritiku progresivního vládnutí být prohlašováni za zrádce. Zrádce je někdo, kdo se k něčemu zavázal, nějakému státu přísahal a pak se zachoval proti těmto zájmům. To je jasné a zradu by řešil každý režim, pokud by byla věcně dokázána.
Jenomže dnes jste dehonestováni jen za to, že třeba zpochybníte vítězení a konečné vítězství Ukrajiny nad Ruskem. To není zrada. Naopak. Realistické vidění potřebujeme, aby jednou u nás skutečně nějaké cizí tanky nebyly. Podle mne AfD teprve ukáže, co vážně uchystá a jak podle toho uspěje v dalších volbách. Nemusí uspět. Stačí, když progresivisté uznají zjevné pravdy a přijmou své omyly a přestanou nadávat svým potenciálním voličům. S takovým nabubřelým nadáváním nepamatuji stranu, která by vážně uspěla v demokratických volbách.
Zdenek Horner
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Zdenek Horner
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Zdenek Horner
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Zdenek Horner
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